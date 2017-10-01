Как русский флот спасал итальянцев Россию и Италию издавна связывают дружественные отношения. Эти отношения остаются крепкими и сегодня, когда злопыхатели из Евросоюза пытаются вбить своими санкциями клин между нашими странами. Да и как можно забыть то, что у южных берегов Италии русский флот под руководством адмирала Ушакова мужественно сражался с наполеоновскими войсками и что, когда на Сицилии произошло сильнейшее землетрясение, именно русские первыми пришли на помощь. Сто с лишним лет спустя в Италии хорошо помнят трагические события, случившиеся на Сицилии в самом конце 1908 года. В первую очередь они коснулись жителей города Мессины, которые стали жертвами мощнейшего землетрясения 28 декабря 1908 года. По воле случая... На чтение: 1 минута

Россию и Италию издавна связывают дружественные отношения. Эти отношения остаются крепкими и сегодня, когда злопыхатели из Евросоюза пытаются вбить своими санкциями клин между нашими странами. Да и как можно забыть то, что у южных берегов Италии русский флот под руководством адмирала Ушакова мужественно сражался с наполеоновскими войсками и что, когда на Сицилии произошло сильнейшее землетрясение, именно русские первыми пришли на помощь.

Сто с лишним лет спустя в Италии хорошо помнят трагические события, случившиеся на Сицилии в самом конце 1908 года. В первую очередь они коснулись жителей города Мессины, которые стали жертвами мощнейшего землетрясения 28 декабря 1908 года. По воле случая участниками спасательной операции стали русские моряки.

Землетрясение в Мессине считается самым мощным за всю историю сейсмических наблюдений в Европе. Оно произошло рано утром, когда люди еще спали в своих домах. Через несколько часов от Мессины и близлежащих рыбацких поселков не осталось ничего похожего на человеческое жилье. Разрушений добавила и огромная шестиметровая волна, накрывшая прибрежные части острова. Связь с другими итальянскими территориями была прервана, и помощь долго не высылали, не зная об ужасном происшествии.

Первыми на помощь городу пришли русские моряки, которые совершали учебно-ознакомительное плавание по Средиземному морю. Дело в том, что после Русско-японской войны требовалось провести большие работы, чтобы восстановить былую боеспособность русского флота. Нужно было провести подготовку и переподготовку кадров для укомплектования командного состава новых боевых кораблей. Для выполнения этой задачи был собран особый отряд, куда вошли линкоры «Цесаревич» и «Слава» и крейсера «Богатырь» и «Адмирал Макаров». Командовал этим отрядом контр-адмирал Владимир Иванович Литвинов. На борту кораблей разместились практиканты, выпускники Морского корпуса Петра Великого и Инженерного института, всего более 160 человек. Следует отметить, что перед выходом на учения экипажи посетил Николай II, который призвал моряков помнить, что они являются посланниками своей Родины.

В октябре 1908 года в Средиземном море начались плановые учения, главной задачей которых было обучение молодых офицеров, не имеющих практического опыта. По завершении учебных программ отряд разместился в итальянском порту Аугуста, совсем рядом с Мессиной, всего в 70 милях.

Уже вечером того трагического дня капитан порта и российский консул Макеев обратились к контр-адмиралу Литвинову с просьбой оказать помощь жителям Мессины. О сложившемся положении Литвинов сообщил в Петербург, корабли вышли на помощь.

Бедствие уничтожило город полностью. Были разрушены все дома, портовые сооружения, наблюдались многочисленные очаги пожаров. По разным данным, в результате Мессинского землетрясения погибло от 100 до 200 тысяч человек. Оставшиеся в живых жители обезумели от горя и боли, просили о помощи.

Перевозка раненых мессинцев, жертв землетрясения, на русские корабли

Русские моряки начали расчистку завалов. В это время толчки продолжались, что очень осложняло спасательные работы. В городе были развернуты перевязочные пункты, которые помогли спасти немало жизней. Через несколько дней в спасательных работах приняли участие и моряки прибывшей английской эскадры.

Работа велась круглосуточно. Только из-под завалов было спасено более 2 тысяч горожан. Всех пострадавших – раненых, больных, – а также детей и стариков на русских кораблях переправляли в различные города Италии. Обратными рейсами доставляли медикаменты, продукты, обеззараживающие средства.

В 1909 году российский морской министр получил письмо от итальянских медиков, в котором они благодарили русских моряков за самоотверженный труд и братскую заботу о пострадавших Мессины, заверив его, что Италия вечно будет помнить помощь русских моряков.

До настоящего времени память об этом подвиге бережно хранится. Многие улицы города названы в честь русских моряков-спасателей. На здании муниципалитета в 1978 году была размещена мемориальная доска в память о щедрой помощи экипажей российских кораблей. Город украшает открытая в 2012 году скульптурная композиция, посвященная подвигу русских моряков. Это место называют «русским уголком», и именно оно стало памятным историческим местом Мессины.