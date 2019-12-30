Как праздновали Новый год в Смольном институте? Новый год постепенно стал главным праздником россиян. В каждой семье готовятся его отметить – где с большим размахом, где поскромнее. А как можно было отметить такой праздник, где семья – это 200 воспитанниц Смольного института благородных девиц? Первый в России Все началось в 1764 году, когда по инициативе Екатерины II был основан Смольный институт благородных девиц. Это было привилегированное среднее общеобразовательное учебное заведение закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Екатерина ставила задачу, чтобы выпускницы стали примером для всех женщин страны. Девушки должны были получить хорошее образование, развиваться культурно и нравственно. Новый год в Смольном Источник: pinterest.ru Еще раз напомню, что... На чтение: 2 минуты

Новый год постепенно стал главным праздником россиян. В каждой семье готовятся его отметить – где с большим размахом, где поскромнее. А как можно было отметить такой праздник, где семья – это 200 воспитанниц Смольного института благородных девиц?

Первый в России

Все началось в 1764 году, когда по инициативе Екатерины II был основан Смольный институт благородных девиц. Это было привилегированное среднее общеобразовательное учебное заведение закрытого типа для дочерей потомственных дворян. Екатерина ставила задачу, чтобы выпускницы стали примером для всех женщин страны. Девушки должны были получить хорошее образование, развиваться культурно и нравственно.

Новый год в Смольном

Источник: pinterest.ru

Еще раз напомню, что институт был закрытого типа, что не мешало институткам жить в ритме со своим временем и принимать участие в больших и малых мероприятиях, проходящих в стране. Естественно, празднование Рождества и Нового года не могло остаться в стороне.

У порога Новый год!

К этому празднику начинали готовиться заранее. Целый год девушки ходили в одинаковых форменных платьях, да и прически тоже были одинаковые. А на этот праздник они могли получить редкое удовольствие, потому что имели право принарядиться. Все необходимое для изготовления новогодних нарядов закупали родственники и классные дамы, а сами воспитанницы проявляли чудеса фантазии и стараний. Было одно условие: карнавальный костюм должен быть недорогим. Выделяться богатством институтские порядки запрещали. И вот благородные княжны и дочки рядовых помещиков прилагали все свои творческие возможности, сами мастерили костюмы цветков и бабочек, цветочниц и китаянок, джигитов и цыганок…

На катке

Источник: culture.ru

В начале XX века очень модными стали «живые картины», и девушки с удовольствием их готовили. В их исполнении оживали Снегурочка, снежинки, зимний лес с его обитателями, естественно, Дед Мороз.

Елка

Особое место в новогоднем празднике Смольного занимала елка. В каждом классе была своя елка, и девушки соревновались, чья красочнее и наряднее. Старшие институтки сами изготавливали елочные украшения. Елка устанавливалась и в лазарете. До конца XIX века елки продолжали украшать горящими свечами, но уже позднее появилось электрическое освещение, которое стали использовать в оформлении елок.

Новогодний маскарад

Источник: pinterest.ru

Для младших девочек елки украшали классные дамы. Чтобы это хорошо можно было представить, надо обратиться к повестям Лидии Чарской, которая сама училась в институте. Она рассказывала, какой восторг испытывали девчушки, когда их вечером вели в главную залу. Здесь их ожидал главный сюрприз – огромная, упирающаяся макушкой в потолок елка, сверкающая множеством огней. Елку украшали самодельными игрушками, золочеными бонбоньерками, мандаринами, яблоками.

В новогоднюю ночь девушки были относительно свободны. Им был предоставлен весь институт, и они бегали по коридорам, заглядывали в самые потаенные уголки, играли в прятки и салки. В обычные дни для них были определены специальные маршруты и лишь в определенное время. А в эту ночь, прячась под масками, они могли и пошутить над окружающими, и устроить розыгрыш (иногда даже очень рискованный). Но в эту ночь прощалось почти все.

Праздничный стол

Источник: culture.ru

Какой Новый год без угощений?! Действительно, в эти дни большой радостью становилась вкусная еда. В обычные дни они тоже не голодали, но и досыта не ели. Если почитать воспоминания институток, то там присутствует одна грустная нота, что девочки всегда хотели кушать. На праздники эти ограничения отменялись. Перед танцами воспитанницы получали легкий бульон с пирожками, а уж после… жареная дичь, телятина, гуси, пирожные. Можно было вдоволь пить шоколад, а в своих комнатах лакомиться гостинцами из дома, что в будние дни было под запретом.

Подарки

Гостинцы из дома тоже были одной из форм подарков. В Смольном институте учились и сироты, и они на подарки из дома от родителей не могли рассчитывать. Выручали благотворители. Корзин, наполненных конфетами, засахаренными фруктами, паштетами, булочками, орехами, хватало на всех. Девочки делили все это между собой.

Рождество

Источник: pinterest.ru

Через 100 лет после основания института, в 1860 году, воспитанницам было позволено на Новый год уезжать домой. Но институт покидали не все: одним ехать было далеко, а другим – вообще было некуда ехать. Для остающихся наряжалась елка. В праздничные дни можно было побольше поспать. Обязательным было посещение церкви, девушки много гуляли, читали, играли. Для них организовывались экскурсии, их водили в театр, цирк. В начале XX века в женские институты пришел и кинематограф.

И даже если классные дамы все равно проводили занятия, по вечерам устраивались танцы. Девочки дарили друг другу новогодние подарки, придумывали сюрпризы, обменивались лакомствами. Праздник всегда получался чудесным.

Обложка: culture.ru

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