9 класс | История России XIX—начала XX вв.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ЦАРИЗМА В 50-80-Е ГОДЫ XIX ВЕКА

ЧЕРНУХА В.

В монографии освещается политика самодержавия в области государственного управления в период, ограниченной рамками первой и второй революционных ситуаций, когда самодержавие стремилось сохранить политические и государственные позиции абсолютизма, делая вынужденные уступки буржуазному развитию в социально-экономической области. Автор показывает, что правительственная политика в области государственного управления свидетельствовала о неспособности самодержавия решить задачу приспособления архаичного государственного строя к развивающемуся капитализму.