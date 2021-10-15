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Лекция А.Ю. Петрова, д.и.н., ведущего научного сотрудника Института всеобщей истории Российской академии наук

Дойдя до дальнего востока по континенту, Русские первопроходцы в районе Амура неизбежно столкнулись с местной империей - Китаем, и её вассалами.

А вот двигаться дальше, в прямом смысле - на Восток, было возможно. Пришлось, правда, пройти немного севернее и пересечь нынешний Берингов пролив. О том, какую землю обрели там первооткрыватели, её флоре, фауне, населении, климате и богатствах расскажет в своей лекции А.Ю. Петров на портале ИСТОРИЯ.РФ