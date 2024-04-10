9 класс | История России XIX—начала XX вв.

МЕНДЕЛЕЕВ

СМИРНОВ Г.

Книга рассказывает о жизни и деятельности Дмитрия Ивановича Менделеева. В представлении большинства людей он в первую очередь химик, создавший периодическую систему элементов. Но, оказывается, собственно химии посвящено менее одной десятой части менделеевских трудов. И с гораздо большим основанием Менделеева можно было бы считать физикохимиком, технологом, экономистом, геофизиком, метеорологом. Менделеев называл себя "ратником русской науки". О нем можно говорить и как о "ратнике русской культуры", ибо самобытная фигура его всегда находилась в центре не только научной, но и общественной и культурной жизни России