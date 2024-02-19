Гааз и Пирогов. Русские врачи

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Гааз и Пирогов появились на свет с разницей в 30 лет, но в истории мировой медицины их имена стоят рядом. Девиз доктора Гааза - «Спешите делать добро». И он спешил – для арестантов, крепостных и обездоленных. Так же истово трудился и Пирогов – он первый стал применять общий наркоз, создал целую школу военно-полевой хирургии. Настоящие подвижники, люди с «неудобным», но решительным характером, они ставили служение науке превыше всего.

Как курс лечения молодого Волконского привел Гааза в Россию? Как появилась первая в мире офтальмологическая клиника? Благодаря чему начался процесс канонизации Гааза католической церковью? Что натолкнуло Пирогова на мысль изучать человеческую анатомию по замороженным трупам? И почему его справедливо можно считать новатором военно-полевой медицины?