«Война и мир» Л.Н. Толстой завершил роман-эпопею «Война и мир», над котором работал на протяжении 6 лет. Отрывок из романа был опубликован в 1865 г., первые три части - в 1868-м. На чтение: 3 минуты

РОМАН-ЭПОПЕЯ

Роману «Война и мир» Л.Н. Толстой посвятил шесть лет напряженного и упорного труда. 5 сентября 1863 года А.Е. Берс, отец Софьи Андреевны, жены Толстого, послал из Москвы в Ясную Поляну письмо со следующим замечанием: «Вчера мы много говорили о 1812 годе по случаю намерения твоего написать роман, относящийся к этой эпохе» . Именно это письмо исследователи считают «первым точным свидетельством», датирующим начало работы Толстого над «Войной и миром». В октябре того же года Толстой писал своей родственнице: «Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта - роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени... Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал» .

О том, как создавалось одно из крупнейших мировых творений, свидетельствуют рукописи «Войны и мира»: в архиве писателя сохранилось свыше 5200 мелко исписанных листов. По ним можно проследить всю историю создания романа.

Первоначально Толстой задумал роман о декабристе , возвратившемся после 30-летней сибирской ссылки. Действие романа начиналось в 1856 году, незадолго до отмены крепостного права . Но затем писатель пересмотрел свой замысел и перешел к 1825 году - эпохе восстания декабристов. Вскоре писатель оставил и это начало и решил показать молодость своего героя, совпавшую с грозной и славной порой Отечественной войны 1812 года. Но и на этом Толстой не остановился, и так как война 1812 года находилась в неразрывной связи с 1805 годом, то и все сочинение он начал с этого времени. Перенеся начало действия своего романа на полвека вглубь истории, Толстой решил провести через важнейшие для России события не одного, а многих героев.

Свой замысел - запечатлеть в художественной форме полувековую историю страны - Толстой назвал «Три поры». Первая пора - это начало века, его первые полтора десятилетия, время молодости первых декабристов, прошедших через Отечественную войну 1812 года. Вторая пора - это 20-е годы с их главным событием - восстанием 14 декабря 1825 года. Третья пора - 50-е годы, неудачный для русской армии конец Крымской войны, внезапная смерть Николая I, амнистия декабристов, их возвращение из ссылки и время ожидания перемен в жизни России. Однако в процессе работы над произведением писатель сузил рамки своего первоначального замысла и сосредоточил внимание на первой поре, коснувшись лишь в эпилоге романа начала второй поры. Но и в таком виде замысел произведения оставался глобальным по своему размаху и потребовал от писателя напряжения всех сил. В начале работы Толстой понял, что привычные рамки романа и исторической повести не смогут вместить все богатство задуманного им содержания, и начал настойчиво искать новую художественную форму, он хотел создать литературное произведение совершенно необычного типа. И ему это удалось. «Война и мир», по утверждению Л.Н. Толстого, - не роман, не поэма, не историческая хроника, это - роман-эпопея, новый жанр прозы, получивший после Толстого широкое распространение в русской и мировой литературе.

Школьное сочинение

«ЛЮБЛЮ МЫСЛЬ НАРОДНУЮ»

«Чтобы произведение было хорошо, надо любить в нем главную основную мысль. Так в «Анне Карениной» я любил мысль семейную, в «Войне и мире» люблю мысль народную вследствие войны 1812 года» (Толстой). Война, решавшая вопрос национальной независимости, открыла перед писателем источник силы нации - социальную и духовную мощь народа. Народ творит историю. Эта мысль озарила все события и лица. «Война и мир» стала историческим романом, получила величественную форму эпопеи…

Появление «Войны и мира» в печати вызвало самую разноречивую критику. Радикально-демократические журналы 60-х гг. встретили роман ожесточенными нападками. В «Искре» за 1869 появляется «Литературно-рисовальное попури» М. Знаменского [В. Курочкина], пародирующее роман. Н. Шелгунов отзывается о нем: «апология сытого барства». На Т. нападают за идеализацию барской среды, за то, что оказалось обойденным положение крепостного крестьянства. Но роман не получил признания и в реакционно-дворянском лагере. Некоторые его представители договорились до обвинения Толстого в антипатриотическом направлении (см. П. Вяземского, А. Нарова и др.). Особое место занимает статья Н. Страхова, к-рый подчеркивал обличительную сторону «Войны и мира». Очень интересна статья самого Толстого «Несколько слов по поводу «Войны и мира» (1868). Толстой как бы оправдывался в некоторых обвинениях, когда писал: «В те времена тоже любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь...»

Литературная энциклопедия. М., 1939

«ВОЙНА И МИР» С ВОЕННОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Роман гр. Толстого интересен для военного в двояком смысле: по описанию сцен военных и войскового быта и по стремлению сделать некоторые выводы относительно теории военного дела. Первые, то есть сцены, неподражаемы и, по нашему крайнему убеждению, могут составить одно из самых полезнейших прибавлений к любому курсу теории военного искусства; вторые, то есть выводы, не выдерживают самой снисходительной критики по своей односторонности, хотя они интересны как переходная ступень в развитии воззрений автора на военное дело.

Драгомиров М. И. «Война и мир» графа Толстого с военной точки зрения. Л. Н. Толстой в русской критике: Сб. ст. Вступ. ст. и примечания С. П. Бычкова. М., 1952

ГЕРОИ О ЛЮБВИ

Андрей Болконский: «Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить. Это совсем не то чувство, которое у меня было прежде. Весь мир разделен для меня на две половины: одна - она и там все счастье, надежда, свет; другая половина - все, где ее нет, там все уныние и темнота... Я не могу не любить света, я не виноват в этом. И я очень счастлив...»

Пьер Безухов: «Ежели есть Бог и есть будущая жизнь, то есть истина, есть добродетель; и высшее счастье человека состоит в том, чтобы стремиться к достижению их. Надо жить, надо любить, надо верить...»

«МАТЕРЫЙ ЧЕЛОВЕЧИЩЕ»

Уже в годы советской власти Ленин не раз высказывал свое чувство огромной гордости гением Толстого, он хорошо знал и любил его произведения. Горький вспоминал, как в одно из посещений Ленина он увидел на его столе том «Войны и мира». Владимир Ильич сразу же заговорил о Толстом: «- Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот, это, батенька, художник... И, - знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

- Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

- Некого»

«ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны - помещик, юродствующий во Христе.

С одной стороны, замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, - с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками».

С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны, - юродивая проповедь «непротивления злу» насилием.

В.И. Ленин. «Лев Толстой как зеркало русской революции»

ПЕРЕОЦЕНКА

«В январе 1871 года Толстой отправил Фету письмо: «Как я счастлив... что писать дребедени многословной вроде «Войны» я больше никогда не стану»

6.12.1908 года Толстой записал в дневнике: «Люди, любят меня за те пустяки - «Война и мир» и т.п., которые им кажутся очень важными»

«Летом 1909 года один из посетителей Ясной Поляны выражал свой восторг и благодарность за создание «Войны и мира» и «Анны Карениной». Толстой ответил: «Это все равно, что к Эдисону кто-нибудь пришел и сказал бы: «Я очень уважаю вас за то, что вы хорошо танцуете мазурку». Я приписываю значение совсем другим своим книгам».

ТОЛСТОЙ И АМЕРИКАНЦЫ

Американцы объявили главным романом всех времен и народов четырехтомное произведение Льва Толстого «Война и мир». Эксперты журнала Newsweek составили список из ста книг, объявленных изданием лучшими из всех, которые когда-либо были написаны. В результате отбора в первую десятку, помимо романа Льва Толстого, попали: «1984» Джорджа Оруэлла, «Улисс» Джеймса Джойса, «Лолита» Владимира Набокова, «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера, «Человек-невидимка» Ральфа Эллисона, «На маяк» Вирджинии Вульф, «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Божественная комедия» Данте Алигьери.

Дни.ру, 07.07.2009

Обложка: Н.Н. Ге «Портрет Л.Н. Толстого», 1884 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru