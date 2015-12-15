Учреждение Санкт-Петербургской консерватории Открытие первой консерватории в России состоялось 8 (20) сентября 1862 г. на основе открытых тремя годами ранее Музыкальных классов Русского музыкального общества. Инициатором создания Консерватории и первым артистическим директором был А. Рубинштейн (в 1862–1867, 1887–1891 гг.). На чтение: 5 минут

ОСНОВОПОЛОЖНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Антон Григорьевич Рубинштейн родился 16 ноября 1829 года в селении Выхватинцы на берегу Днестра, на границе Бессарабии […]. На третьем году жизни он был перевезен в Москву. Музыкальное дарование его выявилось чрезвычайно рано. Занятия мальчика фортепианной игрой начались под руководством матери, затем его учителем стал выдающийся педагог А.И. Виллуан. Первое публичное выступление Рубинштейна-пианиста состоялось, когда ему не было еще полных десяти лет.

Ближайшие вслед за этим годы он проводит, в сопровождении Виллуана, в концертных поездках по крупнейшим городам Западной Европы. Выступления маленького виртуоза вызывают повсюду восторженный прием. Его слушают виднейшие музыканты, в том числе Шопен, Лист; последний называет его наследником своего искусства. […].

В начале 50-х годов начинается активное участие Рубинштейна в музыкальной жизни Петербурга. Он выступает как пианист, между прочим в Университетских концертах, имевших в те годы большое музыкально-просветительное значение. В них он впервые пробует свои силы и как дирижер. Тогда же Рубинштейн составляет проект Музыкальной академии, то есть консерватории, не встретивший в тот момент никакой поддержки. Идея создания в России высшего музыкально-учебного заведения смогла осуществиться лишь десять лет спустя. […]

Рубинштейн понимал, что одним из важнейших условий дальнейшего плодотворного развития русской музыкальной культуры было широкое распространение музыкального просвещения. Для этого необходимо было создание постоянных, регулярно функционирующих, рассчитанных на широкую аудиторию концертных организаций. Осуществление данной задачи требовало, в свою очередь, многочисленных отечественных профессиональных музыкальных кадров, выдвижение которых тормозилось отсутствием в России специальных музыкальных учебных заведений. Всем этим и были продиктованы основные мероприятия, осуществленные по инициативе и при активнейшем участии Рубинштейна в конце 50-х – начале 60-х годов.[…]

Противники Рубинштейна резко выступили против созданной им консерватории. Последняя несла, с их точки зрения, опасность распространения узкопрофессионального, ремесленного отношения к искусству и игнорирования национальных идейно-творческих задач.[…]

В образовании антагонистического отношения крупнейших русских музыкантов к Рубинштейну сыграл роль известный консерватизм его музыкальных вкусов. Преклоняясь преимущественно перед классическим искусством прошлого, он остался чужд ряду прогрессивных новаторских явлений современности (в частности, творчеству Берлиоза и Листа, высоко ценившемуся в балакиревском кружке). Указанные слабые стороны эстетики Рубинштейна нашли отражение и в его собственном творчестве, особенно в его крупных произведениях. Зависимость последних от западных образцов (в частности, от нелюбимого балакиревцами Мендельсона) вместе с присущими многим его сочинениям общими недостатками вызывала соответственную критику Рубинштейна и как композитора. Упрекам подвергались также программы концертов РМО, якобы недостаточно внимания уделявшего творчеству русских композиторов.

Одновременно с этим все более обострялись отношения Рубинштейна с придворными кругами. Вмешательство Елены Павловны в музыкальные дела и образовавшаяся в среде консерваторской профессуры оппозиция Рубинштейну с его строгим, не терпевшим никаких компромиссов отношением к искусству делали положение замечательного музыканта все более тягостным и привели в конце концов к его уходу из консерватории и отказу от работы в РМО (1867). […]

В конце 80-х годов Рубинштейн снова на несколько лет (1887–1891) принял на себя руководство Петербургской консерваторией. […]. Во время своего вторичного директорства Рубинштейну удалось добиться у царского правительства предоставления для консерватории старого здания петербургского Большого театра. Перестройка началась еще при жизни Рубинштейна, одним из последних произведений которого была увертюра на открытие нового здания консерватории. Однако этого события ему не пришлось дождаться: переезд консерватории в новое помещение (занимаемое ею и посейчас) произошел уже после кончины ее основателя, внезапно наступившей в ночь на 8 ноября 1894 года на его даче в Петергофе (в окрестностях Петербурга).

Творческое наследие А. Рубинштейна, насчитывающее 119 опусов (не считая многочисленных произведений, не имеющих обозначения опуса), охватывает почти все музыкальные жанры […].

Антон Григорьевич Рубинштейн // Музыкальный справочник http://mus-info.ru/composers/rubinshtein.shtml

ИСТОРИЯ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Еще в 30-е - 40-е годы ХIХ века художественная музыка в России была редким явлением в жизни общества, ее можно было услышать только в небольших частных кружках. За исключением С.-Петербургского Филармонического Общества, преследовавшего, главным образом, благотворительные цели для своих членов, в России не существовало концертных учреждений, не существовало и музыкальных школ, так что русскому музыканту негде было учиться, а русскому композитору негде было исполнять свои произведения.

[…] При благосклонном покровительстве и участии Великой Княгини Елены Павловны, возникло в 1859 г. в Петербурге Русское Музыкальное Общество, идея которого зародилась в кружке преданных искусству лиц, имевших своим артистическим представителем А.Г.Рубинштейна. Во главе РМО стоял совет директоров, в который входили: А.Г.Рубинштейн, М.Ю.Виельгорский, В.А.Кологривов, В.В.Стасов. Проект устава РМО, составленный на основе устава ранее существовавшего Симфонического Общества (1840-1850 гг.) был утвержден государем императором Александром вторым 1 мая 1859 года.

Новое общество возникло, не располагая никакими материальными средствами, но инициаторы были проникнуты верой в великие силы народа, и с самого начала наметили смелые, широкие задачи, имевшие своей целью музыкальное просвещение России.

Дирекция Общества старалась знакомить публику с сочинениями, принадлежащими различным эпохам и замечательными в историческом или в художественном отношении. В каждом концерте непременно исполнялось хотя бы одно сочинение русского автора, этого намерены были придерживаться (по возможности) и на будущее.

Успех музыкальных вечеров Общества в Петербурге превзошел все ожидания. «По окончании концертного сезона, в видах распространения действий Общества, живущими постоянно в Москве и с соизволения Ея Императорского Высочества, Покровительницы Общества, уполномочил пятерых из них, а именно, П.С.Кисилева, В.М.Лосева, Князя Ю.А.Оболенского, Н.Г.Рубинштейна и В.И.Якунчикова открыть действия Общества в Москве, предоставив этим уполномоченным составить из себя комитет и действовать совершенно независимо от Дирекции Общества в Петербурге, иметь свою особую кассу и особую отчетность, но не отступая от Устава стремиться к одной и той же цели и одинаковыми способами.» (из отчета РМО в Москве за 1860–1861 год). В апреле 1860 года появилось Московское отделение РМО, его художественным руководителем стал Н.Г.Рубинштейн, а председателем – князь Н.П.Трубецкой.

12 октября 1860 г. в Москве был открыт элементарный музыкальный класс. Занятия в старшем классе по фортепиано и гармонии вел Н.Г.Рубинштейн. […] Трубецкой старался привлекать к концертам как можно большую аудиторию. Его силами организовывались общедоступные концерты РМО, билеты на которые стоили от 20 копеек до 3 рублей. Одной из его блестящих идей было проведение общедоступных концертов в Московском Манеже, вмещающем до 12000 слушателей.

Из истории создания Санкт-Петербургской консерватории им.Римского – Корсакова // Русское музыкальное общество http://www.rms.e-stile.ru/about/

ПРОЕКТ А.РУБИНШТЕЙНА

Рождался проект о создании профессионального музыкального образования в России. С докладной запиской к министру народного просвещения (1860 г.) обратился А.Г.Рубинштейн:

«Милостивый государь! Русское музыкальное общество, цель которого – облегчить массе возможность получить музыкальное образование, не имеет возможности добросовестно выполнить эту задачу в связи с большим числом желающих учиться… Общество считает своим долгом предложить правительству проект, избавляющий его от всех забот и затруднений, неминуемо связанных с созданием всякого учреждения, которое было бы устроено правительством. Между тем разрешение подобного учреждения удовлетворило бы одну из самых настоятельных потребностей, существующих в обществе… Разрешить названному обществу основать в виде опыта на 7 лет музыкальную школу, которая будет именоваться Императорской музыкальной школой и преимущества, равные Академии художеств, то есть избавлением учеников школы от всех податей, от рекрутчины и т.д. По окончании курса ученики сдадут экзамены лицам, назначенным правительством». Далее шло изложение устава школы и определение обязательных классов, каковыми являлись: класс сольфеджио и элементарного обучения хоровому пению, класс фортепиано, класс истории, литературы, эстетики музыки и других искусств.

Из истории создания Санкт-Петербургской консерватории им.Римского – Корсакова // Русское музыкальное общество http://www.rms.e-stile.ru/about/

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Петербургская консерватория основана Русским музыкальным обществом (РМО) по инициативе и благодаря активной организаторской деятельности выдающегося пианиста и композитора с мировой известностью А.Г. Рубинштейна.

"Консерватории суть высшие специальные музыкально-учебные учреждения, имеющие целью образовать оркестровых исполнителей, виртуозов на инструментах, концертных певцов, драматических и оперных артистов, капельмейстеров, композиторов и учителей музыки". Первый Устав СП6К, п. 1. 1866 []

Официальное открытие Консерватории состоялось через пять лет после смерти первого классика русской музыки М. И. Глинки и через три года после открытия РМО (Русского музыкального общества), под патронатом великой княгини Елены Павловны. […]

Еще десятью годами ранее Рубинштейн подавал прошение об открытии Музыкального института на базе Академии художеств (при ней с 1764 г. существовало Воспитательное училище с преподаванием музыки и танцев). Однако новое учебное заведение при РМО удалось открыть лишь после сбора по всей России необходимых средств. Консерваторией оно было названо впервые императором Александром II, что значительно возвысило его статус по сравнению с прежним (Музыкальное училище РМО).

Резонанс этого события был столь велик, что даже в частных домах преподавание музыки приняло совершенно иной характер.

Не будучи государственным учебным заведением, Консерватория в некоторых отношениях была приближена к ним: выдавались дипломы на звание свободного художника и право окончивших Консерваторию на причисление к почетным гражданам. Первым артистическим директором был назначен А. Рубинштейн (1862-1867, 1887-1891), которому сразу же был пожалован чин действительного статского советника ("штатского генерала"). […]

В первый год существования Консерватории было принято 179 учеников, в дальнейшем - более 200. […]

Из истории создания Санкт-Петербургской консерватории// Санкт-Петербургская консерватория http://www.conservatory.ru/history

ИЗ РЕЧИ А.РУБИНШТЕЙНА НА ОТКРЫТИИ КОНСЕРВАТОРИИ

На официальном открытии Санкт-Петербургской консерватории 8 сентября 1862 г. А.Рубинштейн, первый директор первого музыкального вуза России, сказал: "Три года тому назад в Санкт-Петербурге осуществилось Русское музыкальное общество под покровительством государыни Великой княгини Елены Павловны; главная цель этого общества была развитие музыкального искусства в России … Учреждение консерватории, которая предоставила бы права личного почетного гражданства и свободного художника лицам, желающим посвятить себя исключительно музыке, было постоянною заботой дирекции общества … Предоставлением этих прав мы значительно обязаны ходатайству нашей высокой покровительнице, которая оказала нам содействие и во многих других случаях". […]

История Русского музыкального общества http://www.irms.ru/history.html

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

В первые годы существования консерватории она помещалась в боковом крыле Михайловского дворца на пл. Искусств – резиденции великой княгини Елена Павловны, покровительнице нового учебного заведения. Затем классы переехали в здание на углу набережной Мойки и Демидовского переулка (ныне не существует). Однако здесь не было зала для выступлений начинающих музыкантов, да и помещение классов не отвечало необходимым требованиям (недостаточная акустика, освещение и т.п.). Антон Григорьевич [Рубинштейн] настойчиво добивался передачи консерватории более подходящего для ее целей помещения. Когда в 1890 г. в очередной раз сгорел Большой каменный театр на Театральной площади, Рубинштейн добился решения, чтобы после реконструкции здание отошло к консерватории.

http://polarstarspb.ru/20-sentyabrya-%E2%80%93-150-let-sankt-peterburgskoi-konservatorii.html

ИЗ ИСТОРИИ ЗДАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Как известно, консерватория была открыта в 1862 г. по инициативе А.Г. Рубинштейна. Она располагалась в памятном еще многим из нас здании Министерства

Внутренних дел на Театральной улице. И только в 1889 г. ей было передано возведенное еще в XVIII веке огромное помещение Большого театра. Произошло это при следующих обстоятельствах.

В памятный для Санкт-Петербургской консерватории день, 4-е февраля 1888 г., А.Г. Рубинштейн получил от Государыни Императрицы Марии Федоровны собственноручную записку, предупреждавшую его о желании Государя посетить в этот день консерваторию. И, действительно, он вместе с Императрицей прибыл в назначенный

срок. Их приветствовала вся профессура и учащиеся. По этому случаю в зале состоялся концерт, в котором студенты продемонстрировали свои способности. В дальнейшем Государь обошел все заведение в сопровождении Рубинштейна и признал помещение тесным и неудобным. При отъезде он высказал надежду посетить консерваторию в следующий раз в лучшем здании и изволил обещать подумать о предоставлении более просторного и удобного помещения.

Наступает особенно знаменательный для консерватории день – 5-е января 1889 г. В заседании Дирекции А.Г. Рубинштейн доложил телеграмму, полученную им от Великой Княгини Александры Иосифовны, в которой ее Высочество уведомляет Антона

Григорьевича о том, что Государь Император, по ее ходатайству, повелел передать здание Большого театра в постоянное пользование Санкт-Петербургской консерватории с предоставлением произвести необходимую для ее потребностей перестройки и приспособления.

4 марта 1889 г., согласно желанию Председателя Императорского Русского Музыкального Общества, Великого Князя Константина Николаевича, последовало Высочайшее соизволение на учреждение особой комиссии для перестройки здания Большого Театра, под председательством Помощника Председателя Общества А.Н. Марковича. Общество Санкт-Петербургских архитекторов выразило готовность в своем «бескорыстном и ревностном» содействии в составлении проекта. Государь Император 28 февраля 1891 г. одобрил его и в апреле Строительная комиссия поручила архитектору Николя приступить к работам по составленному им плану, рассмотренному Техническим Строительным Комитетом Министерства Внутренних Дел.

Кроме всех прочих аудиторий и залов Николя спланировал домовую церковь. Он предложил разместить двусветный храм на 800 человек на третьем этаже северного фасада, где был главный вход. Оформлена церковь в стиле XVII века. […].

Обложка: Открытка с видом консерватории до 1917 года © Санкт­-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-­Корсакова

Источник: https://ru.m.wikipedia.org