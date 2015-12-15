Учреждение Московской консерватории 1 сентября 1866 г. открыта Московская консерватория на основе существовавших с 1860 г. частных музыкальных классов. На чтение: 3 минуты

Мысль об учреждении консерватории в Москве впервые высказал в 1819 году Фридрих Шольц, капельмейстер Большого театра. Но идея не нашла поддержки — лишь в 1830 году ему удалось получить разрешение открыть у себя на дому «бесплатное преподавание генерал-баса[1] и композиции».

ИЗ ИСТОРИИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Первым директором Московской консерватории стал руководитель Московского отделения РМО Николай Рубинштейн. То были первые консерватории в России. Ныне в СССР их насчитывается 25.

В 1859 году было основано Русское музыкальное общество с отделениями сначала в Петербурге, а вскоре после того и в Москве. Главной своей задачей общество объявило «развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России и поощрение отечественных талантов». Учрежденное в 1860 году Московское отделение Русского музыкального общества (РМО) с самого начала обладало автономией и действовало независимо от Петербургского. Возглавил его 25-летний пианист и дирижер Николай Рубинштейн, душа московской музыкальной жизни, пламенный ее энтузиаст и талантливый организатор. Помимо устройства периодических концертов РМО поставило своей целью организацию в обеих столицах музыкальных школ – консерваторий. В 1862 году открылась Петербургская консерватория, а в 1866 году на базе существовавших с 1860 года частных музыкальных классов – Московская.

Кстати, откуда само слово «консерватория»? Оно родилось в Италии, где еще в XVI веке так назывались городские приюты, в которых содержались и воспитывались сироты и беспризорные дети. Здесь детей обучали разным ремеслам, а начиная с XVII века чаще всего готовили из них профессиональных музыкантов. Постепенно консерваториями в Италии, а затем и в других европейских странах стали называть музыкальные училища. Глагол «консерваре» означает сохранять, оберегать, от того же корня не только «консерватория» – убежище, приют, но и «консерватор» – сторонник сохранения старого, отжившего. Родство обоих слов весьма отдаленное, но в свое время оно сыграло с Московской консерваторией злую шутку. Но об этом позднее.

1 сентября 1866 года состоялось торжественное открытие Московской консерватории. Собственного помещения не было – Н. Рубинштейн арендовал дом баронессы Черкасовой на Воздвиженке. Дом этот, примыкавший к левой стороне нынешнего кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади, простоял до июля 1941 года, когда был полностью разрушен фашистской бомбой.

2 сентября 1866 года начались регулярные занятия. В числе преподавателей помимо Н. Г. Рубинштейна был специально приглашенный из Петербурга выпускник тамошней консерватории 26-летний П. И. Чайковский; он вел теоретические предметы. Теорию музыки преподавал, кроме того, Н. Д. Кашкин. Фортепианному искусству обучал Иосиф Венявский, брат знаменитого скрипача; класс скрипки вели выдающийся чешский виртуоз Фердинанд Лауб и композитор Людвиг Минкус, написавший вскоре популярную до сих пор музыку к балету «Дон-Кихот»; пению учила известная певица Большого театра А. Д. Александрова-Кочетова и т. д. С первых же дней Н. Г. Рубинштейн сумел привлечь к преподаванию лучших отечественных и зарубежных музыкантов, и этот высокий уровень обучения за всю историю консерватории никогда не снижался.

Обучение было платным – сто рублей в год. Контингент учеников составляли в основном выходцы из разночинных кругов, молодые люди обоих полов. Срок обучения первоначально составлял для вокалистов пять, для инструменталистов шесть лет.

В 1871 году владелица дома потребовала увеличения арендной платы почти вдвое. Средств не хватало, к тому же помещение из-за наплыва учеников становилось тесным. Пришлось снять новое, более вместительное здание. Его адрес – Большая Никитская улица, 13. […] Итак, на нынешнем месте консерватория расположилась уже с осени 1871 года.

Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского // Русское музыкальное общество http://www.rms.e-stile.ru/about_2_2/#show2_2

ДОМ БАРОНЕССЫ ЧЕРКАСОВОЙ

В основании знаменитого «Соловьиного дома» (Никитский бульвар, д.6, угол Воздвиженки), снесенного в 1997 году, были сводчатые палаты ХVIII века, декорированные в стиле нарышкинского барокко. В ХIХ веке, капитально перестроенный, этот дом стал известен всей артистической Москве. Здесь располагались репетиционные комнаты Большого и Малого театров; в нем бывали Пушкин, Грибоедов, Гончаров, Крылов, Вяземский, С.Т.Аксаков, Погодин; играл Щепкин, квартировал Ференц Лист, писал музыку Варламов. В 1990-х в нем планировали разместить гостиницу, но затем неожиданно (накануне 850-летия Москвы) снесли. Сейчас на месте дома – платная автомобильная стоянка.

Сразу за «Соловьиным домом» – купола церкви Бориса и Глеба, построенной Карлом Бланком в 1764–1768 гг. на месте старой церкви XVI в. Этот храм композиционно «держал» всю Арбатскую площадь. Был одним из лучших образцов барокко в Москве. Снесли его в 1930 году под предлогом расширения улицы. […] Несколько лет назад вблизи места церкви поставлен небольшой памятный знак – каменный часовенный столб. Левее по диагонали, на противоположной стороне Воздвиженки – дом баронессы Черкасовой. Тоже по-своему примечательное, и тоже ныне не существующее здание. В нем 1 сентября 1866 года состоялось торжественное открытие Московской консерватории. (Собственного помещения не было, и Н. Рубинштейн арендовал этот роскошный особняк вплоть до 1871 г.). Дом этот, примыкавший к левой стороне нынешнего кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади, простоял до июля 1941 года, когда был полностью разрушен немецкой бомбой. Той же бомбой был уничтожен и близлежащий Арбатский рынок, на месте которого в 70-е построили здание Министерства обороны.

http://moya-moskva.livejournal.com/760750.html

ПОКРОВИТЕЛЬСТВО РУССКОМУ МУЗЫКАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ

Императорское русское музыкальное общество (ИРМО) находилось под покровительством императорской фамилии (августейшими председателями были Великая княгиня Елена Павловна, великий князь Константин Николаевич, великий князь Константин Константинович и др.). Существовало три категории членства: почётные, действительные (уплачивающие ежегодный денежный взнос) и члены-исполнители.

Во главе отделения стоял совет директоров; наиболее видную роль играли директора В.А. Абрикосов, Н.В. Алексеев и С.Н. Третьяков – с их помощью, в частности, было куплено здание, где ныне размещается Московская консерватория (в 1890-х гг. произведены генеральная перестройка и сооружение Большого зала), а также В.Н. Мамонтов, К.В. Рукавишников. В совет входили также директора Московской консерватории, П.И. Чайковский, П.И. Юргенсон (московский комиссионер ИРМО) и др.

Идея развития концертного исполнительства и придания ему более широкого общественного значения стала в ХIХ в. волновать и владельцев российских аристократических музыкальных салонов. В Петербурге, в доме графов Виельгорских, в 1840г. сформировалось "Симфоническое музыкальное общество". В доме князя А.Ф. Львова (автора гимна "Боже, царя храни") впервые было организовано "Концертное общество".

В салоне Великой княгини Елены Павловны (1806–1873) – супруги, а с 1849 г. вдовы Великого князя Михаила Павловича, младшего сына Павла I – возникла идея создания музыкального общества всероссийского масштаба. В результате в период общественного подъема конца 1850-х – начала 1860-х годов по инициативе Великой княгини Елены Павловны, композитора пианиста А.Г. Рубинштейна и других музыкально-общественных деятелей в России появилось общество, которому было суждено сыграть важнейшую роль в поднятии всей отечественной музыкальной культуры.

Сначала оно было названо "Русское музыкальное общество" (РМО) и первые 10 лет, с 1859 по 1869 гг., функционировало под этим наименованием. За этот период были открыты Петербургская и Московская консерватории как первый весомый результат работы РМО. Великая княгиня Елена Павловна (урожденная принцесса Вюртембергская) способствовала привнесению в Россию традиций немецких музыкально-общественных и образовательных структур. Она любила, хорошо знала и поощряла развитие классического музыкального искусства на своей новой родине. В ее салоне в зале Михайловского дворца (ныне здание Русского музея), постоянно проходили концерты камерной музыки. Для симфонических концертов был избран зал Благородного собрания (ныне это здание Петербургской филармонии). Занятия студентов нового учебного заведения – консерватории – некоторое время проводились в боковом флигеле Михайловского дворца.

На официальном открытии Санкт-Петербургской консерватории 8 сентября 1862г. А.Рубинштейн, первый директор первого музыкального вуза России, сказал: "Три года тому назад в Санкт-Петербурге осуществилось Русское музыкальное общество под покровительством государыни Великой княгини Елены Павловны; главная цель этого общества была развитие музыкального искусства в России … Учреждение консерватории, которая предоставила бы права личного почетного гражданства и свободного художника лицам, желающим посвятить себя исключительно музыке, было постоянною заботой дирекции общества … Предоставлением этих прав мы значительно обязаны ходатайству нашей высокой покровительнице, которая оказала нам содействие и во многих других случаях".

Необходимость в серьезных денежных затратах, связанных с расширением общества, требовала более значительной материальной поддержки нежели та, которую могла оказывать Великая княгиня и отдельные меценаты. В 1869 г. вся императорская фамилия взяла на себя покровительство над Обществом, выделив на его содержание ежегодную правительственную субсидию в 15 тысяч рублей. С того времени общество стало называться "Императорское Русское Музыкальное Общество".

Первая попечительница руководила делами общества до своей кончины (1873). За это время отделения ИРМО были открыты в Москве (1860), Киеве (1861), Казани (1864), Харькове (1871), Нижнем Новгороде, Саратове, Пскове (1873).

Обложка: Московский симфонический оркестр и Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова на сцене Большого зала Московской консерватории. 12 декабря 2007 года. Автор Macs24.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org