Открытие Третьяковской галереи Коллекция живописи братьев Третьяковых начала собираться с середины 1850-х гг... На чтение: 5 минут

РЕШЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

С приобретением большой Туркестанской серии картин и этюдов В.В. Верещагина, вопрос о постройке специального здания картинной галереи был решен сам собой. В 1872 году началось строительство, а весной 1874 года произошло переселение картин в двухэтажное, состоящее из двух больших залов (ныне залы № 8, 46, 47, 48) первое помещение Третьяковской галереи. Оно было воздвигнуто по проекту зятя Третьякова (мужа сестры) архитектора А.С. Каминского в саду замоскворецкой усадьбы Третьяковых и соединено с их жилым домом, но имело отдельный вход для посетителей. Однако быстрый рост собрания скоро привел к тому, что уже к концу 1880-х годов количество залов галереи возросло до 14. Двухэтажное здание галереи с трех сторон окружило жилой дом со стороны сада вплоть до Малого Толмачевского переулка. С постройкой специального здания галереи собранию Третьякова был придан статус настоящего музея, частного по принадлежности, общественного по характеру, музея бесплатного и открытого на протяжении почти всех дней недели для любого посетителя без различия рода и звания. В 1892 году Третьяков подарил свой музей городу Москве.

По решению Московской городской думы, юридически теперь владевшей галереей, П.М. Третьяков был назначен ее пожизненным попечителем. Как и прежде, Третьяков пользовался почти единоличным правом отбора произведений, осуществляя покупки как на капитал, выделяемый думой, так и на свои собственные средства, передавая такие приобретения уже в качестве дара в «Московскую городскую художественную галерею Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» (таково было тогда полное название Третьяковской галереи). Продолжал Третьяков заботиться и о расширении помещений, пристроив в 1890-е годы к существующим 14 еще 8 просторных залов. Умер Павел Михайлович Третьяков 16 декабря 1898 года. После смерти П. М. Третьякова делами галереи стал ведать Совет попечителей, избираемый думой. В его состав входили в разные годы видные московские художники и коллекционеры – В.А. Серов, И.С. Остроухов, И.Е. Цветков, И. Н. Грабарь. На протяжении почти 15 лет (1899 – нач. 1913) бессменным членом Совета была дочь Павла Михайловича – Александра Павловна Боткина (1867-1959).

В 1899–1900 годах опустевший жилой дом Третьяковых был перестроен и приспособлен для нужд галереи (ныне залы № 1, 3–7 и вестибюли 1 этажа). В 1902-1904 годах весь комплекс построек был объединен по Лаврушинскому переулку общим фасадом, построенным по проекту В.М. Васнецова и придавшим зданию Третьяковской галереи большое архитектурное своеобразие, до сих пор выделяющее его среди прочих московских достопримечательностей

История создания Третьяковской галереи

ПЕРЕДАЧА ГАЛЕРЕИ П.М.ТРЕТЬЯКОВА В ДАР МОСКВЕ. 1892–1898

Летом 1892 года неожиданно умер младший из братьев Третьяковых Сергей Михайлович. Он оставил завещание, в котором просил присоединить свои картины к художественному собранию старшего брата; в завещании были и такие строки: «Так как брат мой Павел Михайлович Третьяков выразил мне свое намерение пожертвовать городу Москве художественную коллекцию и в виду сего предоставить в собственность Московской городской думе свою часть дома… где помещается его художественная коллекция…то я часть этого дома, мне принадлежащую, предоставляю в собственность Московской городской думе, но с тем, чтобы Дума приняла те условия, на которые брат мой будет предоставлять ей свое пожертвование…» Завещание не могло быть выполнено, пока галерея принадлежала П.М. Третьякову.

31 августа 1892 года Павел Михайлович написал заявление в Московскую городскую думу о передаче в дар городу своего собрания, а также собрания Сергея Михайловича (вместе с домом). В сентябре Дума на своем заседании официально приняла дар, постановила благодарить Павла Михайловича и Николая Сергеевича (сына Сергея Михайловича) за дар, а также решила ходатайствовать о присвоении подаренной коллекции наименования «Городская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых». П.М. Третьяков был утвержден попечителем Галереи. Не желая участвовать в торжествах и выслушивать благодарности, Павел Михайлович отправился за границу. Вскоре действительно посыпались благодарственные адреса, письма, телеграммы. Русское общество не осталось равнодушным к благородному поступку Третьякова. В январе 1893 года Московская городская дума постановила ежегодно выделять 5 000 рублей на приобретение художественных произведений для Галереи, дополнительно к завещанным Сергеем Михайловичем Третьяковым суммам. В августе 1893 Галерея была официально открыта для посещения (Павел Михайлович был вынужден закрыть ее в 1891 году из-за происходивших краж произведений).

В декабре 1896 года П.М. Третьяков стал почетным гражданином города Москвы, как говорилось в приговоре Московской городской думы «…За великую заслугу пред Москвою, которую он сделал средоточием художественного просвещения России, принесши в дар древней столице свое драгоценное собрание произведений русского искусства».

После передачи коллекции городу Павел Михайлович не перестал заботиться о своей Галерее, оставаясь ее попечителем до конца жизни. Картины покупались не только на деньги города, но и на средства Третьякова, который дарил их Галерее. В 1890-е годы собрание пополнилось произведениями Н.Н. Ге, И.Е. Репина, А.К. Саврасова, В.А. Серова, Н.А. Касаткина, М.В. Нестерова и других мастеров. Начиная с 1893 года П.М. Третьяков ежегодно издавал каталоги собрания, постоянно дополняя и уточняя их. Для этого он переписывался с художниками, их родственниками, коллекционерами, добывая по крупицам ценные сведения, иногда предлагая поменять название картины. Так Н.Н. Рерих соглашался с Павлом Михайловичем при составлении каталога 1898 года: «…Для языка, действительно, лучше название краткое, хотя бы такое «Славянский городок. Гонец». Это был последний подготовленный Третьяковым каталог, самый полный и точный. В 1897–1898 годах было вновь расширено здание Галереи, на этот раз за счет внутреннего садика, в котором любил гулять Павел Михайлович, жертвовавший всем ради любимого детища. Устройство коллекции Сергея Михайловича, новая перевеска картин отнимали у Третьякова много сил. Времени и энергии требовали и торгово-промышленные дела, и участие во многих обществах, и благотворительность. Павел Михайлович принимал активное участие в деятельности Московского общества любителей художеств, Московского художественного общества, Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Много делал он для Арнольдовского училища глухонемых, помогая не только материально, но и входя во все тонкости учебного процесса, строительства и ремонта зданий. По просьбе И.В. Цветаева Третьяков внес свой вклад и в создание Музея изящных искусств (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина). Всех пожертвований П.М. Третьякова не перечислить, достаточно упомянуть о помощи экспедиции Н.Н. Миклухи-Маклая , о многочисленных стипендиях, о пожертвованиях на нужды бедных. В последние годы Павел Михайлович часто недомогал. Очень переживал он и болезнь жены, которую разбил паралич. В ноябре 1898 года Третьяков отправился по делам в Петербург, вернувшись в Москву, почувствовал себя плохо. 4 декабря Павел Михайлович Третьяков скончался.

История галереи. Государственная Третьяковская галерея

ПАМЯТНИК П.М.ТРЕТЬЯКОВУ

Павел Михайлович Третьяков (1832–1898) был похоронен на Даниловском кладбище рядом с родителями и умершим в 1892 г. братом Сергеем; в 1948 г. его останки были перенесены на Серафимовское кладбище (Новодевичий монастырь). Надгробие работы скульптора И. Орлова по проекту художника И. Остроухова (гранит, бронза).

После 1917 г. перед фасадом Третьяковской галереи на прямоугольном постаменте был поставлен памятник-бюст В.И. Ленину. Спустя некоторое время, в 1939 г, на этом месте был установлен памятник, скульптурное изображение Председателя Совета министров СССР И.В. Сталина . Скульптура С.Д. Меркулова высотой 3,5 метра, изображающая Сталина во весь рост, выполнена в красном граните. После демонтажа она сохраняется в Государственной Третьяковской галерее, имеет высокую степень сохранности и находится во внутреннем дворе главного здания Третьяковской галереи (прислонена к стене). 29 апреля 1980 г. на месте удалённого памятника Сталину был поставлен, наконец, памятник основателю Третьяковской галереи Павлу Третьякову, скульптура, которая существует поныне. Это гранитная четырехметровая статуя, созданная по проекту скульптора А. П. Кибальникова и архитектора И. Е. Рожина.

«ПОСМЕРТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» ТРЕТЬЯКОВЫХ

Даниловское кладбище прежде славилось своим особенным «третьесословным» колоритом, впрочем, не вполне утраченным и до сих пор. Историк Москвы А.Т. Саладин в 1916 году констатировал: «Даниловское кладбище можно смело назвать купеческим, да другим оно и быть не могло, близко примыкая к купеческому Замоскворечью. Пожалуй, ни на каком больше московском кладбище нет такого обилия купеческих памятников, как на этом». С тех пор многое изменилось. Не найти здесь теперь могил известных московских купцов Солодовниковых, Голофтеевых, Лепешкиных…

Пожалуй, наиболее знаменитым купеческим захоронением Даниловского кладбища, а может быть и всей Москвы, был участок Третьяковых Павла Михайловича, Сергея Михайловича и их родителей. А.Т. Саладин оставил следующее описание: «На могиле Сергея Михайловича – черный мраморный, довольно высокий, но совершенно простой памятник с надписью: «Сергей Михайлович ТРЕТЬЯКОВ родился 19 января 1834 г. скончался 25 июля 1892 г.». Памятник Павлу Михайловичу в нескольких шагах подальше, под защитной проволочной решеткой, он почти такой же, но в несколько более изысканной обработке. Надпись: «Павел Михайлович ТРЕТЬЯКОВ 15 дек. 1832 г. ум. 4 дек. 1898 г.». Однако сегодня всего этого на Даниловском кладбище нет. 10 января 1948 года останки обоих братьев, а также жены П. М. Третьякова Веры Николаевны перенесли на Новодевичье кладбище.

Формально перезахоронение производилось по инициативе Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР. Председатель Комитета М. Б. Храпченко в письме управляющему трестом похоронных бюро при Моссовете мотивировал свою инициативу так: «Несмотря на договор, заключенный администрацией [Третьяковской] Галереи об охране этих могил и их художественных надгробий, исполненных художником В. М. Васнецовым, могилы эти приходят в крайний упадок. (…) Учитывая ходатайство Дирекции Государственной Третьяковской Галереи, а также просьбу ближайших родственников основателей Галереи, Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР со своей стороны ходатайствует о перенесении останков Павла Михайловича, Веры Николаевны и Сергея Михайловича Третьяковых, а также их художественных надгробий с кладбища Даниловского монастыря на кладбище Новодевичьего монастыря, где захоронены виднейшие деятели русской культуры и искусства».

Что председатель комискусства спутал кладбища Даниловского монастыря и Даниловское, не столь уж и странно – их путают до сих пор, хотя первого не существует уже семьдесят с лишним лет. Странно звучит обоснование необходимости перенести могилы: на старом месте-де они «приходят в крайний упадок». Однако могилы, о которых заботятся, никогда «не придут в упадок», если же их забросить – упадок обеспечен, находись они хоть у самой кремлевской стены. Урна с прахом Маяковского стояла в лучшем тогда в стране колумбарии Донского кладбища и «прийти в упадок» никак не могла – тем не менее ее все равно перенесли на Новодевичье.

Подоплека всех этих перезахоронений была, конечно, совсем иная, и, судя по письму Храпченко, раскрывать ее власти не очень-то хотели: в Москве разворачивалась кампания по сбору и концентрации в Новодевичьем пантеоне останков знаменитых личностей. Причем перезахоронения производились не только с кладбищ, подлежащих ликвидации, но вообще отовсюду, кроме, может быть, кладбища Ваганьковского – традиционно второго по значению после Новодевичьего.

Некоторые источники (например, энциклопедия «Москва») указывают, что Сергей Михайлович Третьяков покоится все же на Даниловском кладбище. Это не так. В архиве Третьяковской галереи имеется «Акт о перезахоронении останков П.М. Третьякова, В.Н. Третьяковой и С.М. Третьякова с Даниловского кладбища на кладбище Новодевичьего монастыря от 11.1.1948 г.». Помимо акта и прочих бумаг в архиве есть и несколько фотографий: на одних запечатлен момент эксгумации, другие сделаны уже на Новодевичьем кладбище у края свежевырытой могилы. Фотографии не оставляют места никаким сомнениям.

Но вот что любопытно: в архиве соседнего Даниловского монастыря среди карточек на похороненных здесь находится и карточка Сергея Михайловича Третьякова. Выходит, Даниловский монастырский погост также претендует быть местом его погребения? Нет, конечно. Имея свидетельство А.Т. Саладина и вышеназванный Акт, эту версию можно смело отбросить, сделав зато интереснейший вывод: поскольку Сергей Михайлович в монастыре погребен не был, а документы тем не менее на него там «заведены», очевидно, Даниловское кладбище являлось своего рода филиалом монастырского – может быть, не всегда, но какое-то время.

На Даниловском же кладбище сохранилась могила родителей прославленных меценатов. Вернее, их памятник. Слева от главной дорожки, почти сразу за мемориалом погибших в Великой Отечественной войне, окруженный проржавевшими до крайности фрагментами кованой ограды, стоит крепкий, напоминающий русскую печку, слегка покосившийся обелиск с надписью:

«Михаил Захарович Третьяков Московский купец скончался 1850 г. Декабря 2 дня. Жития его было 49 лет, 1 м. и 6 дней. Александра Данииловна Третьякова родилась в 1812 году. скончалась 7-го февраля 1899 года».

Лежат ли нынче под обелиском чьи-либо останки – мы точно не знаем. Казалось бы, кому могло прийти в голову потревожить кости старших Третьяковых? Ан, видно, могло. Перенесение на элитное кладбище основателей крупнейшей картинной галереи как-то еще объяснимо, но вот что еще придумали тогда их почитатели: согласно «гарантийному письму», хранящемуся в архиве Третьяковки, Мытищинская скульптурная фабрика №3 обязывалась произвести на Даниловском кладбище: «а) Изъятие праха Третьякова П.М. и погребение его на Ново-Девичьем кладбище, б) Изъятие праха Третьякова М.З. и погребение в могилу вместо праха Третьякова П.М., в) Передвижку памятника Третьякова М.З. на место памятника Третьякова П.М.».

Досталось же Третьяковым! И старшим, и младшим. Кстати, в «гарантийном письме» почему-то ни слова не говорится об Александре Данииловне. Отца, выходит, перезахоронили на место сына (если перезахоронили), а мать нет? Загадка. Вот и получается, что утверждать наверняка, покоятся ли нынче старики Третьяковы под своим «именным» надгробием, невозможно.

В глубине Даниловского кладбища, у самой апсиды Никольского храма-часовни стоит едва приметный памятник – низкая колонна розового гранита. Там похоронены братья и сестра Павла Михайловича и Сергея Михайловича, умершие почти одновременно в младенчестве в 1848 году во время эпидемии скарлатины – Даниил, Николай, Михаил и Александра. Это единственная могила рода Третьяковых, на которую никто никогда не покушался.

Рябинин Ю. «Посмертное путешествие» семьи Третьяковых. Московский журнал 01.06.2004

Обложка: Ночная Москва. Фото: Jorge Láscar CC BY 2.0 Источник: https://commons.wikimedia.org