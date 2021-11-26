ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ (ОРРИП) - в память императора Александра III (ОРРИП), российское научное общество в 1895-1918 годах.
Основано в Санкт-Петербурге по инициативе К.Н. Бестужева-Рюмина, графа А.А. Голенищева-Кутузова (товарищ председатель общества) (смотри Гонищевы-Кутузовы), Л.Н. Майкова, князя Д.П. Голицына, Д.С. Сипягина, графа С.Д. Шереметева (председатель общества) и других с целью «умножения и распространения знаний по отечественной истории в духе русских начал». Устав утверждён 14 (26) октября 1895 года. Состояло из 3 отделений: исторического (изучение эпохи царствования Александра III), исполнительного (создание и комплектование библиотек учебных заведений и народных библиотек), издательского. Отделы общества были открыты в Бежецке (1897), Москве, Подольске, Серпухове, Тифлисе (Тбилиси), Туле (все 5 в 1900 году), Вильне (Вильнюс) и Вятке (Киров; оба в 1904 году). Среди членов - П.И. Бартенев, А.П. Бахрушин, Д.И. Иловайский, Н.П. Лихачёв, М.М. Осоргин, С.Ф. Платонов, А.В. Прахов, П.П. Сойкин, И.Д. Сытин, И.П. Хрущов, Н.Д. Чечулин (около 100 членов в 1897 году, свыше 1100 в 1903 году). Денежные средства складывались из членских взносов, пожертвований частных лиц и учреждений, доходов от продажи изданий общества. Члены ОРРИП ввели в научный оборот многие исторические документы XVII-XIX веков, в том числе материалы из архивов Зимнего дворца, Сената, МИД, семейных собраний членов общества, уделяли большое внимание изучению русской истории 2-й половины XIX века. Общество издавало сборник «Старина и новизна» (т. 1-22, 1897-1917), свои «Известия…» (т. 1-5, 1900-1904), а также отдельные труды - «Часы досуга. Сборник рассказов из русской и чужеземной жизни» (1905), «Сборник документов Музея графа М.Н. Муравьёва» (т. 1, 1906, составитель А.В. Белецкий), «Сборник чтений по русской истории с древнейших времён до XVI века» (1907) и др. Прекратило существование после Октябрьской революции 1917 года.