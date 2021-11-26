ТОЛСТОЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Биография и государственная служба

А.П. Толстой родился в семье генерала от инфантерии, участника Отечественной войны 1812 г. графа Петра Александровича Толстого. В ранние годы своей жизни также избрал для себя карьеру военного. В 1807 г. он поступает на службу в лейб-гвардии Артиллерийскую бригаду в чине юнкера. Двенадцать лет спустя А.П. Толстой переводится в лейб-гвардии конную артиллерию, а два года спустя начинает проходить службу в лейб-гвардии Кавалергардском полку. С 1824 по 1826 гг. он принимает участие в экспедиции вдоль побережья Каспийского и Азовского морей, одной из целей которой была вооруженная борьба с пиратством. После возвращения из этой экспедиции А.П. Толстой поступает на службу в Коллегию иностранных дел. В течение года работал в российском посольстве в Париже, не входя официально в его штат. В 1827 г. его направляют в российское посольство в Константинополь (Стамбул), но год спустя, после начала русско-турецкой войны , он отбывает в Россию и возвращается на военную службу в лейб-гвардии Кавалергардский полк. В 1829 г. становится флигель-адъютантом при императоре Николае I . Год спустя Толстой получает звание камергера, оставляет военную службу и возвращается на службу дипломатическую, получив назначение в Грецию, где он становится первым секретарем российского посольства. Год спустя он, не будучи удовлетворенным своим положением, вновь оставляет дипломатическую службу, перейдя в Министерство внутренних дел. С 1831 г. А.П. Толстой возглавлял там хозяйственный департамент.

С 1834 г. он становится действительным статским советником и получает назначение губернатором в Тверь. В этой должности он пребывал до 1837 г. После Твери он получает назначение в Одессу, где занимает должность военного губернатора. Пребывая в этой должности, находился в конфликтных отношениях с новороссийским и бессарабским генерал-губернатором М. С. Воронцовым, в 1840 г. выходит в отставку и уезжает за границу. В 1855 г., в разгар Крымской войны возвращается на военную службу, встав во главе Нижегородского ополчения. Год спустя Толстой дослуживается до генерал-лейтенанта.

С 1856 по 1862 гг. А.П. Толстой – обер-прокурор Святейшего Синода. Благодаря своей деятельности на этом посту заслужил одобрение со стороны православных иерархов. Состоял в добрых отношениях с известным проповедником, священником Матвеем Александровичем Константиновским, который был духовным отцом А.П. Толстого, а также некоторое время состоял в переписке со старцем Амвросием Оптинским. Скончался в 1873 г. в Женеве на обратном пути из Иерусалима.