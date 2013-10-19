Основание Владивостока Пекинский трактат между Россией и Китаем. К России присоединен Уссурийский край. Основание Владивостока. На чтение: 5 минут

ГДЕ РАЗ ПОДНЯТ РУССКИЙ ФЛАГ

Убѣдившись, что въ продолженіе 150 лѣтъ Россія имѣла права на Амурскій край и не использовала ихъ вслѣдствіе своей географической неосвѣдомленности, Невельской рѣшилъ, не откладывая ни минуты, за свой собственный страхъ объявить Приамурскій край съ островомъ Сахалиномъ, принадлежащимъ Россіи. 1 августа 1850 г. на мысѣ Куегда въ новооснованномъ Николаевскомъ посту былъ торжественно поднятъ русскій военный флагъ и объявлено о состоявшемся присоединеніи края къ Россіи. … Дѣйствія Невельского снова вызвали въ Спб. сильное недовольство и раздраженіе. На этотъ разъ Особый Комитетъ счелъ его поступокъ дерзостью, достойной разжалованія въ матросы, о чемъ и было доложено Государю. Но, получивъ отъ Н.Н. Муравьева донесеніе о происшедшемъ, Государь назвалъ поступокъ Невельского «молодецкимъ, благороднымъ и патріотическимъ», наградилъ его орд. Владиміра 4 ст. и на докладѣ Особаго Комитета положилъ Свою знаменитую резолюцію: «гдѣ разъ поднятъ русскій флагъ, тамъ онъ спускаться не долженъ».

Амурская экспедиция. Военная энциклопедия. СПб., 1911-1914

МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ

Муравьев-Амурский (граф Николай Николаевич) - русский государственный деятель. Род. 11 авг. 1809 г. Окончив курс в Пажеском корпусе, поступил прапорщиком лейб-гвардии в финляндский полк, принимал участие в турецкой кампании 1828—29 гг. (был при осаде крепости Варны) и в военных действиях против поляков (1831). … С 1840 по 1844 гг. М. состоял начальником одного из отделений черноморской береговой линии; способствовал, в этой должности, усмирению племени убыхов. … М. был назначен, в 1847 г., генерал-губернатором восточной Сибири. В истории расширения наших владений в Сибири М. сыграл видную роль: ему принадлежит почин в возвращении Амура, уступленного Китаю в 1689 г.

Еще до отъезда в Сибирь, М. заручился помощью Невельского, исследовавшего устья Амура и остров Сахалин. Эти исследования, доказавшие доступность устьев Амура для больших судов, поставили вопрос о желательности приобретения Амура на более твердую почву, удостоверив, что Амур представляет удобный путь для сообщения с Тихим океаном. М. энергично принялся за хлопоты по разрешению захвата Амура, но встретил сильное противодействие в Петербурге: правительство, не желая разрыва с Китаем, предпочитало осторожный способ действия, а М. настаивал на агрессивной политике. Тем не менее факт занятия Невельским устьев Амура был признан, и в течение 1851-1853 гг. производились исследования лимана Амура, острова Сахалина; везде были основаны русские поселения. Приближавшийся разрыв с западными державами заставил правительство обратить внимание на защиту Камчатки; единственный удобный путь, которым можно было туда отправить войска, был водяной путь по Амуру. 11 января 1854 г. имп. Николаем I было предоставлено М. право вести все сношения с китайским правительством по разграничению вост. окраины и разрешено произвести по Амуру сплав войска. В мае 1854 г. произошел первый сплав, год спустя- второй, с которым прибыли на устье Амура первые русские поселенцы. Долго длились переговоры М. с китайским правительством, и только 16 мая 1858 г. М. заключил с Китаем айгунский трактат, по которому Амур до самого устья сделался границей России с Китаем. М. получил за заключение этого договора титул гр. Амурского. …

Имея в виду главное возражение противников занятия Амура - отсутствие постоянного войска для защиты области от вторжения китайцев, М. выхлопотал разрешение на освобождение нерчинских крестьян от обязательных работ в рудниках и на сформирование из них 12000 корпуса казачьего войска, которое было поселено на берегах Амура. В 1861 г. М. оставил должность ген.-губернатора, вследствие непринятия его проекта о разделении восточной Сибири на два ген.-губернаторства, и был назначен членом государственного совета. В течение двадцати лет, до своей смерти (в Париже, 18 ноября 1881 г.) М. только изредка приезжал в Россию, чтобы принять участие в заседаниях государственного совета, и почти безвыездно проживал в Париже, где и похоронен на Монмартрском кладбище. В 1891 г. в г. Хабаровске, на берегу Амура, воздвигнут М. памятник.

Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона

ОТ ПОСТА ДО ПОРТА

В 1859 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский, обходя на корабле берега залива Петра Великого , обратил особое внимание на хорошо укрытую бухту. Предложив назвать ее Золотым Рогом, генерал-губернатор приказал основать на берегах этой бухты военный пост, который он же, Н.Н. Муравьев-Амурский, поименовал Владивостоком.

…Утро 20 июня 1860 г. было теплым, но пасмурным. Над густо-зелеными сопками висели тяжелые серые облака. Из них сыпалась мелкая морось. Однако эта не очень-то приятная погода не повлияла на хорошее настроение русских моряков, стоявших на палубе военного транспорта «Маньчжур», неспешно входившего в бухту Золотой Рог…

Командир транспорта капитан-лейтенант Алексей Карлович Шефнер, осмотрев в подзорную трубу живописную местность и облюбовав для стоянки небольшую бухточку у подножья южного склона прибрежного хребта, приказал спустить на воду шлюпку. Сойдя в нее вместе с прапорщиком Н.В. Комаровым, Шефнер распорядился грести вдоль берега, чтобы выбрать участок, наиболее подходящий для высадки прибывших сюда на корабле сорока солдат третьей роты 4-го Восточносибирского линейного батальона. Вскоре удобное место было найдено, и солдаты начали перебираться на сушу. В вахтенном журнале «Маньчжура» об этом событии 20 июня 1860 г. была сделана следующая запись: «Сего числа отправлено на берег - один обер-офицер, 2 унтер-офицера и 37 человек рядовых 4-го линейного батальона для занятия поста».

Набежавший мягкий ветерок разогнал облака, и под лучами яркого летнего солнца все вокруг стало выглядеть еще более живописно. Зазвенели топоры, ритмично зажужжали пилы, и вот уже солдаты посыпают песком освобожденную от растений площадку. Через час-два на берегу забелели палатки. Вытесав из цельного ствола дерева флагшток, солдаты глубоко вкопали его в землю. В назначенный час на флагштоке взмыл ввысь бело-сине-красный государственный флаг Российской империи. Держа равнение, в сторону флага обратились взоры застывших в торжественном строю солдат. Прапорщик Комаров салютовал трехцветному стягу саблей. Парадный церемониал свидетельствовал - военный пост Владивосток на берегах Японского моря учрежден.

Через месяц после первой высадки на берег в бухту Золотой Рог пришел винтовой корвет «Гридень» под командованием капитан-лейтенанта Г.Х. Эгершельда. Корвету была поставлена задача нести охрану поста Владивосток и обеспечивать гарнизон необходимыми припасами. Штурманская команда по заданию Эгершельда провела промеры бухты. На географической карте, составленной по результатам измерений лейтенантом П.Ф. Чуркиным, впервые появились новые названия: «Гавань и пост Владивосток», «Бухта Золотой Рог», «Мыс Эгершельда», «Мыс Чуркина».

В последующие два года пост продолжал строиться, расширяться. В 1862 г. военный пост был переименован в порт. Понемногу увеличивалось его население. А 27 сентября 1863 г. во Владивостоке появился на свет первый собственный гражданин, точнее, гражданка. У Евдокии Матвеевны Горелко родилась дочь Надежда.

Осенью 1867 г. во Владивостоке побывал известный русский путешественник и географ Н.М. Пржевальский. Вот что он увидел на берегу Золотого Рога: «Под вечер 26 октября добрался я до Владивостока, и в ту же ночь поднялась сильная метель… Владивосток вытянут на протяжении более версты по северному берегу бухты Золотой Рог, обширной и глубокой, со всех сторон обставленной горами и потому чрезвычайно удобной для стоянки судов. Кроме солдатских казарм, офицерского флигеля, механического заведения, различных складов провианта и других запасов, в нем имеется около пятидесяти казенных и частных домов да десятка два глиняных мазанок. Число жителей вместе с войсками простирается до пятисот человек»… Пржевальский сообщил, кто были эти люди. По его данным, в городе в 1868 г. проживало:

Служащих, солдат и матросов с их женами и детьми - 348;

Разного свободного сословия с семьями - 89;

Поселенцев и отставных солдат - 32;

Их жен и детей - 5;

Прочих жителей - 36;

Всего - 510.

В те годы город развивался сравнительно медленно. Но, начиная примерно с 1869-1870 гг., рост Владивостока становится заметнее. Все увеличивалось как бы в геометрической прогрессии. 10 февраля 1871 г. правительство принимает решение: перевести из Николаевска-на-Амуре во Владивосток порт с морскими учреждениями, резиденцию военного губернатора и главную базу Сибирской военной флотилии. В бухте Золотой Рог в 1872 г. получили прописку корабли Сибирской флотилии: клипер «Абрек», транспорты «Маньчжур» и «Японец», шхуны «Восток», «Алеут», «Форватер», «Ермак», «Тунгус», канонерские лодки «Морж», «Соболь», «Горностай», «Нерпа», пароходы «Америка», «Амур», «Суйфун» и около 10 баркасов, барж и ботов. К 1874 г. главная улица города — Светланская (ее так наименовали в честь русского фрегата «Светлана») вытянулась вдоль берега Золотого Рога почти на четыре версты.

В 90-х годах XIX в. продолжало упрочиваться положение Владивостока как главной базы военно-морского флота России на Тихом океане. Уже не парусники, а мощные паровые боевые корабли входили в состав флота. В июле 1894 г., когда началась японо-китайская война, русская эскадра на Тихом океане, базировавшаяся во Владивостоке, состояла из крейсеров первого ранга «Адмирал Нахимов», «Адмирал Корнилов» и «Рында», крейсеров второго ранга «Разбойник», «Крейсер» и «Забияка», канонерских лодок «Маньчжур», «Бобр», «Сивуч» и «Кореец», миноносцев «Сунгари», «Уссури», «Янчихе» и «Сучена», миноносок №№ 77, 79 и 80. А на следующий 1895 г. эскадра Тихого океана была усилена прибывшими из Средиземного моря эскадренным броненосцем «Император Николай I», крейсерами первого ранга «Память Азова» и «Владимир Мономах», канонерскими лодками «Гремящий» и «Отважный», миноносными крейсерами «Всадник» и «Гайдамак», миноносцами «Свеаборг», «Ревель» и «Борга» .

За 35 лет крохотный военно-морской пост превратился в крупнейший порт и военно-морскую базу России на ее Дальнем Востоке.

А.В. Бородин, ведущий редактор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН

ВОЙНА И ЛЮБОВЬ

Командиром поста Владивосток в 1868 г. был лейтенант Александр Этолин. Он получил назначение во Владивосток на военную шхуну «Алеут», несшую здесь охранную службу, и стал ее командиром. Этолин с воодушевлением занимался обустройством поста Владивосток, заразил своей любовью к этому месту команду «Алеута». Экипаж дал жизнь одной из первых улиц Владивостока, прорубив просеку в дремучей тайге. Неся службу в далеком Владивостоке, Этолин постоянно отсылал письма в не менее далекую Америку с судами, заходившими в порт. Письма были любовными, и именно они помогли ему выиграть битву за любовь с будущим адмиралом Макаровым...

В 1863 г. Россия послала в Сан-Франциско и Нью-Йорк с дружественным визитом Тихоокеанскую эскадру. Эскадра вышла из Владивостока, на ее борту были такие известные нам в том числе и по географическим названиям в Приморье личности, как Чихачев, Де Ливрон, Римский-Корсаков, Унковский, Скрыплев, Скребцов, Пещуров, Верховский, Желтухин, Гильдебрандт, Дурново, Антипенко, Станюкович, Басаргин, Бурачек, Макаров, Этолин.

Вечером 5 ноября 1863 г. в бальном зале Музыкальной академии в Нью-Йорке был устроен грандиозный бал в честь русских кораблей, который превзошел по роскоши все, что устраивалось в Америке до сих пор. Во время визита два молодых офицера эскадры брали частные уроки английского языка у дочери командира американской военно-морской базы Кэйт Сэфридж. Это были лейтенант Аленксандр Этолин и гардемарин Степан Макаров. Об этом сегодня можно прочитать в выпущенной американцами книге к 100-летней годовщине военно-морской базы ядерных подводных лодок на Мэр Айленде. Молодые люди прониклись глубокой симпатией друг к другу. Для юного кадета Макарова Кэти стала идеалом женщины на всю жизнь. Еще много лет Макаров писал ейписьма. Писал ей письма и Этолин, так же влюбившийся в женщину, которая была намного старше его. Выиграл Этолин. В 1871 г. он был переведен на Балтику, куда вызвал Кэти Сэфридж и женился на ней. Но вернемся во Владивосток. На долю лейтенанта выпали не только любовные, но и реальные баталии. Ему пришлось возглавить военно-морские силы Владивостока во время так называемой манзовской войны 1868 г.

В 1867 г. на острове Аскольд было замечено много китайцев, занимавшихся незаконной добычей золота. Командир поста Владивосток капитан-лейтенант Этолин отправился на шхуне «Алеут» на Аскольд, где потребовал от китайцев в двухдневный срок покинуть остров. Китайцы поступили наоборот: «В течение зимы 1867/68 г. в пограничной Маньчжурии сформировались вооруженные партии, которые, пополнившись прежними золотоискателями, явились в апреле 1868 г. в числе пятисот или шестисот человек на остров Аскольд и начали мыть золото. Однако эти хунхузы действием того же военного судна вскоре принуждены были очистить остров, перешли на материк, где значительно усилились приставшими к ним местными китайцами, сожгли три наших деревни и два поста, но вскоре были разбиты подоспевшими войсками, а частью ушли за границу», - гласит история.

Детали таковы. 19 апреля 1868 г. шхуна «Алеут», придя к Аскольду, застала там разработку золота в полном разгаре. Этолин так же, как и в прошлый год, высадил команду, состоящую из 20 матросов, но едва они прошли по берегу несколько шагов, как грянул ружейный залп. Вслед за тем выскочило из засады несколько сотен манз, вооруженных чем попало, и начали окружать наш десант, стараясь отрезать его от берега. Хотя команде и удалось пробиться, но три человека оказались убитыми, восемь, в том числе два офицера, ранеными.

В последующие дни вооруженные отряды манз начали военные действия на материке. Были сожжены Шкотовка, Суйфунская (Раздольное) и Никольская (ныне Уссурийск). Нападение хунхузов на Находку было отражено, отряды разбойников вплотную подступили к Владивостоку.

С началом военных действий среди владивостокских манз были произведены обыски, принесшие вполне конкретные результаты: изъяты оружие, порох, золото, арестовано 60 китайцев. 30 апреля 1868 г. командующий сухопутными войсками во Владивостоке штабс-капитан Буякович издал приказ: «Пост Владивосток объявляется на военном положении, равно как и войска Суйфунского округа. В почтамте назначаются в ночное время 4 человека для переноски, в случае тревоги, почтового имущества и денег на шхуну «Фарватер».

Вскоре прибыли дополнительные воинские подкрепления, и хунхузы были разбиты. Так закончилась «манзовская война», ставшая главным событием истории Владивостока 1868 г. Маленький отряд штабс-капитана Пржевальского так же принял участие в изгнании китайцев с приморской земли. Пржевальскому с его казаками пришлось конвоировать пленных во Владивосток. Так он оказался в нашем городе в первый раз и оставил его описание.

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Обложка: фото картины-карты Вид Владивостока и его укреплений.

Источник: https://oldvladivostok.ru