МЕЗЕНЦОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

МЕЗЕНЦОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский государственный деятель, генерал-лейтенант.

Дво­ря­нин . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. С 1845 года на служ­бе в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ском пол­ку , уча­ст­ник Венгерского по­хо­да 1849 года, Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов (адъ­ю­тант князя М. Д. Гор­ча­ко­ва). По­сле на­зна­че­ния Гор­ча­ко­ва глав­но­ко­мандующим 1-й ар­ми­ей в Цар­ст­ве Поль­ском - офи­цер для осо­бых по­ру­че­ний при нём (1856-1861 годы), уча­ст­ник по­дав­ле­ния бес­по­ряд­ков в Вар­ша­ве (1861 год).

В 1863 году при­ко­ман­ди­ро­ван к управ­ле­нию ше­фа жан­дар­мов, член След­ст­вен­ной ко­мис­сии для рас­смот­ре­ния дел о рас­про­стра­не­нии ре­во­люционных воз­зва­ний и ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ной про­па­ган­ды сре­ди на­се­ле­ния и в вой­сках (1863-1871 годы). Начальник шта­ба От­дель­но­го кор­пу­са жан­дар­мов, управ­ляю­щий Треть­им от­де­ле­ни­ем (1864-1871 годы; до 1865 года - исполняющий доджность). Генерал-адъ­ю­тант (1871 год). То­ва­рищ ше­фа жан­дар­мов и главного на­чаль­ни­ка 3-го от­де­ле­ния (1874-1876 годы).

С 30.12.1876 года (11.01.1877 года) шеф жан­дар­мов, главный начальник 3-го от­де­ле­ния. Член Осо­бо­го со­ве­ща­ния для изы­ска­ния мер к луч­шей ох­ра­не спо­кой­ст­вия и безо­пас­но­сти в им­пе­рии (1878 год). При под­держ­ке Мезенцова от­кры­ты Но­во­бел­го­род­ский и Но­во­бо­ри­сог­леб­ский цен­тра­лы для ка­торж­ни­ков (1875 год), а так­же Выш­не­во­лоц­кая и Мцен­ская пе­ре­сыль­ные тюрь­мы для ре­во­лю­цио­не­ров, ссы­лае­мых в Си­бирь (1878 год).

До­би­вал­ся рас­ши­ре­ния пол­но­мо­чий по­ли­тической по­ли­ции, на­ла­жи­ва­ния про­пра­ви­тель­ст­вен­ной про­па­ган­ды че­рез из­да­ние книг для на­ро­да и ор­га­ни­за­цию круж­ков для ин­тел­ли­ген­ции, уве­ли­чил сеть аген­тов в ре­во­люционных ор­га­ни­за­ци­ях. Смер­тель­но ра­нен чле­ном об­ще­ст­ва «Зем­ля и во­ля» 1870-х годов С. М. Крав­чин­ским на Ми­хай­лов­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге.