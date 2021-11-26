МЕЗЕНЦОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МЕЗЕНЦОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - российский государственный деятель, генерал-лейтенант.
Дворянин. Получил домашнее образование. С 1845 года на службе в лейб-гвардии Преображенском полку, участник Венгерского похода 1849 года, Крымской войны 1853-1856 годов (адъютант князя М. Д. Горчакова). После назначения Горчакова главнокомандующим 1-й армией в Царстве Польском - офицер для особых поручений при нём (1856-1861 годы), участник подавления беспорядков в Варшаве (1861 год).
В 1863 году прикомандирован к управлению шефа жандармов, член Следственной комиссии для рассмотрения дел о распространении революционных воззваний и антиправительственной пропаганды среди населения и в войсках (1863-1871 годы). Начальник штаба Отдельного корпуса жандармов, управляющий Третьим отделением (1864-1871 годы; до 1865 года - исполняющий доджность). Генерал-адъютант (1871 год). Товарищ шефа жандармов и главного начальника 3-го отделения (1874-1876 годы).
С 30.12.1876 года (11.01.1877 года) шеф жандармов, главный начальник 3-го отделения. Член Особого совещания для изыскания мер к лучшей охране спокойствия и безопасности в империи (1878 год). При поддержке Мезенцова открыты Новобелгородский и Новоборисоглебский централы для каторжников (1875 год), а также Вышневолоцкая и Мценская пересыльные тюрьмы для революционеров, ссылаемых в Сибирь (1878 год).
Добивался расширения полномочий политической полиции, налаживания проправительственной пропаганды через издание книг для народа и организацию кружков для интеллигенции, увеличил сеть агентов в революционных организациях. Смертельно ранен членом общества «Земля и воля» 1870-х годов С. М. Кравчинским на Михайловской площади в Санкт-Петербурге.