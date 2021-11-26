ЛОМЖИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ЛОМЖИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальное об­ра­зо­вание на се­ве­ро-вос­то­ке Цар­ст­ва Поль­ско­го (в со­ста­ве Российской им­пе­рии).

Центр - город Лом­жа. Об­ра­зо­ва­на в со­от­вет­ст­вии с По­ло­же­ни­ем о гу­берн­ском и уезд­ном управ­ле­нии в гу­бер­ни­ях Цар­ст­ва Поль­ско­го от 19(31).12.1866 года. Пер­во­на­чаль­но де­ли­лась на 8 уез­дов: Коль­нен­ский, Лом­жин­ский, Ма­зо­вец­кий, Щу­чин­ский (пе­ре­да­ны в Ломжинскую губернию из со­ста­ва упразд­нён­ной Ав­гу­стов­ской гу­бер­нии), Ма­ков­ский, Пул­ту­ский, Ост­ро­лен­ский, Ост­ров­ский (вы­де­ле­ны из со­ста­ва Плоц­кой гу­бер­нии). В 1893 году Пул­ту­ский уезд пе­ре­дан в со­став Вар­шав­ской гу­бер­нии. За­ко­ном об об­ра­зо­ва­нии Холм­ской гу­бер­нии от 23.06(06.07).1912 года в со­став Ломжинской губернии из уп­разд­нён­ной Сед­лец­кой губернии пе­ре­дан Венг­ров­ский уезд. По­сле это­го пло­щадь Ломжинской губернии со­ста­ви­ла 11,8 тыс. км2, население - около 720 тыс. человек. В начале XX века в Ломжинской губернии бы­ло 7 го­ро­дов, наи­бо­лее круп­ные - Лом­жа, Ост­ро­лен­ка, Ост­ров. Ве­ду­щее зна­че­ние в эко­но­ми­ке име­ло зем­ле­де­лие. Че­рез Ломжинскую губернию про­хо­ди­ли железнодорожные ли­нии Ланд­ва­ро­во (ны­не Лен­тва­рис, Лит­ва) - Вар­ша­ва (1862), Брест - Грае­во (1873), Ла­пы - Мал­кин (1893) и Ост­ро­лен­ка - Пи­ля­ва (1897). В 1-ю ми­ро­вую вой­ну Ломжинская губерния ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми (1915). В 1918 году её тер­ри­то­рия во­шла в со­став не­за­ви­си­мой Поль­ши.

Иллюстрации:

Герб Лом­жин­ской гу­бер­нии.

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