Как Россия взбунтовалась против пьянства? Одним из самых популярных мифов о России всегда был тот, что она – страна вечного, поголовного пьянства. Но так ли это? История показывает, что в действительности русский народ повального пьянства, какое ему приписывают, не принимал, долгое время пил слабоалкогольные напитки, а безудержным возлияниям у нас всегда давали бой. Так, например, случилось в XIX веке. Тогда в Российской империи возникло массовое трезвенное движение, появление которого было спровоцировано произволом виноторговцев и хозяев питейных заведений. Зеленый свет спаиванию соотечественников дали власти, крайне заинтересованные в увеличении налоговых поступлений в казну. В то время в стране широкое развитие получила система винных откупов в торговле алкоголем.... На чтение: 1 минута

Одним из самых популярных мифов о России всегда был тот, что она – страна вечного, поголовного пьянства. Но так ли это? История показывает, что в действительности русский народ повального пьянства, какое ему приписывают, не принимал, долгое время пил слабоалкогольные напитки, а безудержным возлияниям у нас всегда давали бой.

Так, например, случилось в XIX веке. Тогда в Российской империи возникло массовое трезвенное движение, появление которого было спровоцировано произволом виноторговцев и хозяев питейных заведений. Зеленый свет спаиванию соотечественников дали власти, крайне заинтересованные в увеличении налоговых поступлений в казну.

В то время в стране широкое развитие получила система винных откупов в торговле алкоголем. Тогда же появилась практика, согласно которой каждый свободный крестьянин мужского пола приписывался к определенному кабаку и должен был в нем выпивать установленную норму в год. Если норма не выпивалась, то недостающие деньги взимались с дворов местности, которая входила в подведомственный кабацкий район. А тех, кто не желал или не мог платить, секли кнутом, чтобы другим было неповадно.

Аппетиты виноторговцев росли, и к середине XIX века они так подняли цены на свой товар, что в конце концов крестьяне практически бойкотировали питейные заведения. И произошло это не столько от жадности, сколько от наглядности вреда пьянства – трагические судьбы горьких пропойцев и их несчастных семей были у всех на виду. Поэтому трудолюбивое население на сходах местных общин всем миром давало зарок не пить всем селом.

В марте 1858 года наиболее «заинтересованные в развитии пьянства» государственные институты, а именно министерства финансов, внутренних дел и государственного имущества, издали ряд распоряжений по запрету… трезвости. Властям на местах предписывалось не разрешать создание обществ трезвости, а уже имеющиеся приговоры о воздержании от вина уничтожить и впредь не допускать.

В ответ на это по стране прокатилась волна погромов кабаков, которая брала свое начало на западе и доходила до Волги. Эти беспорядки историки нарекли трезвенническими бунтами. Они охватили 32 губернии, более 2000 сел и деревень. Люди громили кабаки, пивоваренные и винные заводы, отказывались от бесплатной водки.

Государство, задачей которого в тот момент было спаивание собственного народа, ответило в своем любимом ключе – репрессиями. В тюрьмы и на каторгу было отправлено 11 тысяч человек. Бунтующих усмиряли войска, которые выполняли приказ «патронов не жалеть». Судьи получили распоряжение строго наказывать виновных.

Тем не менее, учитывая сложную обстановку и понимая, что с помощью штыков поголовное пьянство в стране не водворить, откупную систему отменили, а вместо нее ввели акцизы.

Прошло 25 лет, и общества трезвости вновь стали появляться в губернских и уездных городах России. Наступление на «зеленого змия» пошло по всем фронтам. Пресса, общественные и религиозные деятели выступали за воздержание от алкоголя. С началом Первой мировой войны был принят так называемый сухой закон, который и поставил точку в этом вопросе…