БУРАЧЁК ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ

Ранние годы

Евгений Степанович родился 8 января 1836 г. в столице Российской империи. Отец – Степан Онисимович, кораблестроитель, генерал-лейтенант Корпуса корабельных инженеров.

В шестилетнем возрасте Б. стал кадетом Морского кадетского корпуса. С августа 1851 г. – гардемарин. Плавал на судах Балтийского флота. С 1853 г. – мичман, с 1856 г. – лейтенант.

Военная карьера

С 1859 г. – в составе экипажа «Разбойника». На нем Б. совершил кругосветное плавание. «Разбойник» зашел в порты Англии, Дании, Китая, Сингапура, Филиппин, стран Африки и Индокитая.

Путешествие далось Б. нелегко, сказывалась морская болезнь. Поэтому при приближении к Дальнему Востоку было принято решение высадить там Б. 22 июня 1861 г. Б. оказался в военном посту Владивосток, из которого он должен был самостоятельно двигаться по суше до столицы. Однако реализации этих планов помешало отстранение от должности начальника военного поста и назначение на его место Б. В дальнейшем решение утвердил губернатор Приморской области П.В. Казакевич.

Начальник военного поста

На новой должности Б. развернул кипучую деятельность. В первую очередь необходимо было продолжить строительные работы. Стараниями Б. была достроена пристань, углублено морское дно, сооружены военные склады, сухарня, церковь. Началось строительство гражданских объектов. Б. приходилось сочетать обязанности начальника поста с должностью лекаря.

В исторических источниках Владивосток, начиная с 1862 г., упоминается как порт. В октябре 1862 г. здесь была разрешена беспошлинная торговля товарами.

Много сделал Б. для исследования далекого региона. Его стараниями в окрестностях Владивостока были обнаружены залежи угля. Постепенно налаживалась торговля с Китаем. Проживавшие неподалеку от поста китайцы стали постоянные торговыми партнерами. Сам Б. много читал, занимался изучением восточной философии, буддизма, китайских обычаев.

В мае 1863 г. по состоянию здоровья Б. сложил с себя полномочия начальника Владивостока.

Дальнейшая жизнь

Из Владивостока Б. прибыл в Санкт-Петербург, где трудился на должностях в Балтийском флоте, однако в море больше не выходил. С 1888 г. – контр-адмирал, вышел в отставку по выслуге лет.

До 1896 г. продолжал трудиться в морском техническом комитете.

Умер Б. в 1911 г. (точная дата неизвестна) в столице Российской империи. Его останки 2 июля 1988 г. перезахоронили на Морском кладбище Владивостока.