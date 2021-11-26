АЛЕКСАНДР II

Российский император с 19 февраля 1855 из династии Романовых.

Старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны (урожд. прусской принцессы Фредерики Луизы Шарлотты Вильгельмины). 12 декабря 1825 был объявлен наследником престола, с 1831 — цесаревич. Наставником будущего императора был поэт В. А. Жуковский , составивший план «образования для добродетели». Среди воспитателей и учителей были К. К. Мердер, генерал П. П. Ушаков (главный воспитатель), М. М. Сперанский , К. И. Арсеньев, Е. Ф. Канкрин и Ф. И. Бруннов. Женат (с 1841) на принцессе Гессен-Дармштадтской Максимилиане Вильгельмине Августе Софии Марии (в православии — Мария Александровна, 1824–1880). Дети от этого брака: Александра (1842–1849), Николай (1843–1865), Александр (1845–1894), Владимир (1847–1909), Алексей (1850–1908), Мария (1853–1921), Сергей (1857–1905) и Павел (1860–1919). Вторично (морганатическим браком) женат на княгине Е. М. Долгорукой (с 1880 светлейшая княгиня Юрьевская). От этого брака имел четверых детей. С 1834 — сенатор, с 1835 — член Св. Синода, в 1836 произведен в генерал-майоры и зачислен в Свиту его императорского величества, с 1841 член Госсовета , с 1842 — Кабинета министров. С 1842 во время отъездов императора Николая I из страны на наследника престола возлагалось решение всех государственных дел. В 1843 назначен генерал-адъютантом, а в 1846 произведен в полные генералы. С 1844 командующий всей Гвардейской пехотой, с 1849 — командующий Гвардией и Гренадерским корпусами и начальник военно-учебных заведений. Председатель секретных комитетов по крестьянскому делу 1846 и 1848. Во время Крымской войны 1853–1856 с объявлением Санкт-Петербурга на военном положении начальствовал над всеми войсками столицы. Став императором, решительно продолжал войну даже после падения Севастополя, но к концу 1855 понял необходимость принять условия мирных переговоров, предложенные воюющими с Россией державами. С воцарением А. II в общественно-политической жизни страны наступила «оттепель». По случаю коронации (26 августа 1856) даровал амнистию декабристам , участникам Польского восстания 1830–1831 и петрашевцам , приостановил на три года рекрутские наборы и списал недоимки. После подписания тяжелого для России Парижского мира (1856), понимая необходимость коренных преобразований для восстановления военного и экономического потенциала империи и ее международного положения, начал склоняться к проведению либеральной политики. В 1857 упразднил военные поселения. 3 января 1857 учредил секретный Комитет по крестьянскому делу, а 20 ноября подписал рескрипт на имя виленского генерал-губернатора В. И. Назимова, с которого началась гласная подготовка отмены крепостного права . 19 феваря 1861 император подписал Манифест об отмене крепостного права и «Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В 1863 были освобождены крестьяне удельного ведомства, а в 1866 проведена реформа в государственной деревне. В 1860–1870-х осуществлялись аграрные преобразования на окраинах империи — в Польше, Западном крае, на Кавказе, в Бессарабии и Туркестане. В 1863 были отменены телесные наказания и введен новый университетский устав. В 1864 утверждены «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» и «Судебные уставы». В 1865 вступили в силу «Временные правила о печати», а в 1870 издано новое «Городовое положение». В 1860–1870 Д. А. Милютиным проведен целый ряд преобразований в русской армии, в том числе введение всесословной воинской повинности (1874). Тогда же была реформирована система среднего и начального образования. А. продолжил политику расширения и укрепления империи: была завершена Кавказская война (1864) , подавлено Польское восстание 1863–1864 , возобновлена деятельность Сейма Великого княжества Финляндского (1863), в состав России вошла большая часть Туркестана (1865–1881), установлена граница с Китаем по р. Амур и присоединен Уссурийский край. В 1867 Русская Аляска была продана Североамериканским Соединенным Штатам. 26 апреля 1875 в Санкт-Петербурге заключен русско-японский договор об обмене северных островов Курильской гряды, принадлежавших России, на Южн. Сахалин. Во внешней политике России этого периода большое значение имела борьба за отмену наиболее тяжелых условий Парижского мира (нейтрализации Черного моря), что было достигнуто во время франко-прусской войны на Лондонской конференции 1871. В европейской политике, после непродолжительного сближения с Францией в конце 1850-х, А. II способствовал усилению позиций Пруссии, король которой Вильгельм I приходился ему родным дядей. В 1873 вместе с императорами Вильгельмом (Германия) и Францем-Иосифом (Австро-Венгрия) он заключил «Союз трех императоров». В ходе Восточного кризиса середины 1870-х принял решение объявить войну Османской империи для оказания помощи славянским народам в борьбе против турецкого владычества. Начатая 12 апреля 1877 война завершилась 19 февраля 1878 подписанием прелиминарного Сан-Стефанского мирного договора, пересмотренного затем на Берлинском конгрессе в июне 1878. На А. II был совершен ряд покушений в 1866–1881. С 1866 император все чаще указывал на необходимость усиления «охранительных начал» во внутренней политике, что выразилось в новых назначениях П. А. Шувалова и Д. А. Толстого. Это не означало свертывания или пересмотра Великих реформ, хотя и делало внутреннюю политику менее последовательной. В конце царствования А. II создал Верховную распорядительную комиссию во главе с генералом М. Т. Лорис-Меликовым для борьбы с революционным движением, но вместе с тем одобрил его либеральную программу продолжения реформ и дал согласие на привлечение представителей общественности и земства к ее разработке и проведению. 1 марта 1881 при очередном покушении народовольцев А. II был смертельно ранен взрывом бомбы на набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге.

Автор статьи: Л. Г. Захарова.