ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Административно-территориальная единица в Российской империи на юге Восточной Сибири.
Образована 11(23).7.1851 из Верхнеудинского и Нерчинского уездов Иркутской губернии. Адм. центр – г. Чита. В состав З. о. входили Акшинский, Баргузинский, Верхнеудинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Селенгинский, Читинский уезды, Троицкосавский округ (с 1901 уезд), самоуправляемая слобода Кяхта (в 1861 вошла в черту г. Троицкосавск), а также Агинский аймак бурятов. Пл. 618,2 тыс. км2 (1917). Нас. 893 тыс. чел. (1912), в основном русские (66,8%), буряты (27,2%). С 1851 на территории З. о. находилось Забайкальское казачье войско.
Входила в состав Восточно-Сибирского ген.-губернаторства (1851–84), Приамурского ген.-губернаторства (1884–1903), Дальневосточного наместничества (1903–05), Иркутского ген.-губернаторства (1906–17). Воен. губернатор З. о. являлся одновременно наказным казачьим атаманом.
Осн. занятия населения – земледелие, скотоводство, рыболовство (в Селенгинском и Баргузинском уездах – омулёвый промысел в пром. масштабах), торговля. Через З. о. проходил торговый путь, соединявший Россию с Китаем (через Кяхту). Действовали ежегодные ярмарки – Верхнеудинская (с 1768), Агинская (1864), Зюльзинская (1901), Акшинская (1903) и др.
З. о. – центр горнодобывающей пром-сти. В 1897 здесь действовало св. 150 предприятий, в т. ч. металлургич. заводы [старейший – Петровский чугунолитейный и железоделательный (с 1789, пос. Петровский Завод)], находились также свинцово-серебряные месторождения (Зерентуйские, с 1740-х гг. и др.), частные [ок. 150 в 1910, крупнейший собственник – Рос. золотопромышленное об-во (1895)] и кабинетские [в осн. вдоль р. Онон – Евдокие-Васильевский (с 1870-х гг.), Евграфовский (1884) и др.] золотые прииски.
В 1900–01 по территории З. о. прошли линии Мысовая – Сретенск, Китайский разъезд – ст. Маньчжурия Забайкальской ж. д. (участок Транссибирской магистрали).
В З. о. находилась т. н. Нерчинская каторга – комплекс мест заключения при заводах, свинцово-серебряных месторождениях и золотых приисках.
В ходе Революции 1905–07 Читинский к-т РСДРП (В. К. Курнатовский, И. В. Бабушкин и др.) и Совет солдатских и казачьих депутатов подняли восстание, установили контроль над городом, провозгласив в дек. 1905 т. н. Читинскую республику [22.1(4.2).1906 разгромлена карательными отрядами ген. от кав. П. К. Ренненкампфа].
В период Гражданской войны 1917–1922 территория З. о. оказалась затронута вооруж. борьбой: войска Г. М. Семёнова при поддержке япон. воен. сил боролись против формирований красных партизан, а также (в 1920) войск Народно-революц. армии (НРА) Дальневосточной республики. В нояб. 1920 войска НРА под командованием Г. Х. Эйхе окончательно изгнали силы Семёнова из Забайкалья.
В кон. 1920 территория З. о. полностью вошла в состав Дальневосточной республики, с апр. 1921 её части вошли в состав Бурят-Монгольской АО (с мая 1923 – Бурят-Монгольской АССР в составе РСФСР), а также в состав Забайкальской губернии с 1922.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Архив БРЭ.