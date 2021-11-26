ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Административно-территориальная единица в Российской империи на юге Восточной Сибири.

Об­ра­зо­ва­на 11(23).7.1851 из Верх­не­удин­ско­го и Нер­чин­ско­го уез­дов Ир­кут­ской гу­бер­нии. Адм. центр – г. Чи­та. В со­став З. о. вхо­ди­ли Ак­шин­ский, Бар­гу­зин­ский, Верх­не­удин­ский, Нер­чин­ский, Нер­чин­ско-За­во­д­ский, Се­лен­гин­ский, Чи­тин­ский уез­ды, Тро­иц­ко­сав­ский ок­руг (с 1901 уезд), са­мо­уп­рав­ляе­мая сло­бо­да Кях­та (в 1861 во­шла в чер­ту г. Тро­иц­ко­савск), а так­же Агин­ский ай­мак бу­ря­тов. Пл. 618,2 тыс. км2 (1917). Нас. 893 тыс. чел. (1912), в ос­нов­ном рус­ские (66,8%), бу­ря­ты (27,2%). С 1851 на тер­ри­то­рии З. о. на­хо­ди­лось За­бай­каль­ское ка­за­чье вой­ско.

Вхо­ди­ла в со­став Вос­точ­но-Си­бир­ско­го ген.-гу­бер­на­тор­ст­ва (1851–84), При­амур­ско­го ген.-гу­бер­на­тор­ст­ва (1884–1903), Даль­не­во­сточ­но­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1903–05), Ир­кут­ско­го ген.-гу­бер­на­тор­ст­ва (1906–17). Во­ен. гу­бер­на­тор З. о. яв­лял­ся од­но­вре­мен­но на­каз­ным ка­зачь­им ата­ма­ном.

Осн. за­ня­тия на­се­ле­ния – зем­ле­де­лие, ско­то­вод­ст­во, ры­бо­лов­ст­во (в Се­лен­гин­ском и Бар­гу­зин­ском уез­дах – ому­лёвый про­мы­сел в пром. мас­шта­бах), тор­гов­ля. Че­рез З. о. про­хо­дил тор­го­вый путь, со­еди­няв­ший Рос­сию с Ки­та­ем (че­рез Кях­ту). Дей­ст­во­ва­ли еже­год­ные яр­мар­ки – Верх­не­удин­ская (с 1768), Агин­ская (1864), Зюль­зин­ская (1901), Ак­шин­ская (1903) и др.

З. о. – центр гор­но­до­бы­ваю­щей пром-сти. В 1897 здесь дей­ст­во­ва­ло св. 150 пред­при­ятий, в т. ч. ме­тал­лур­гич. за­во­ды [ста­рей­ший – Пет­ров­ский чу­гу­но­ли­тей­ный и же­ле­зо­де­ла­тель­ный (с 1789, пос. Пет­ров­ский За­вод)], на­хо­ди­лись так­же свин­цо­во-се­реб­ря­ные мес­то­ро­ж­де­ния (Зе­рен­туй­ские, с 1740-х гг. и др.), ча­ст­ные [ок. 150 в 1910, круп­ней­ший соб­ст­вен­ник – Рос. зо­ло­то­про­мыш­лен­ное об-во (1895)] и ка­би­нет­ские [в осн. вдоль р. Онон – Ев­до­кие-Ва­силь­ев­ский (с 1870-х гг.), Ев­гра­фов­ский (1884) и др.] зо­ло­тые при­ис­ки.

В 1900–01 по тер­ри­то­рии З. о. про­шли ли­нии Мы­со­вая – Сре­тенск, Ки­тай­ский разъ­езд – ст. Мань­чжу­рия За­бай­каль­ской ж. д. (уча­сток Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли ).

В З. о. на­хо­ди­лась т. н. Нер­чин­ская ка­тор­га – ком­плекс мест за­клю­че­ния при за­во­дах, свин­цо­во-се­реб­ря­ных ме­сто­рож­де­ни­ях и зо­ло­тых при­ис­ках.

В хо­де Ре­во­лю­ции 1905–07 Чи­тин­ский к-т РСДРП (В. К. Кур­на­тов­ский, И. В. Ба­буш­кин и др.) и Со­вет сол­дат­ских и ка­зачь­их де­пу­та­тов под­ня­ли вос­ста­ние, ус­та­но­ви­ли кон­троль над го­ро­дом, про­воз­гла­сив в дек. 1905 т. н. Чи­тин­скую рес­пуб­ли­ку [22.1(4.2).1906 раз­гром­ле­на ка­ра­тель­ны­ми от­ря­да­ми ген. от кав. П. К. Рен­нен­камп­фа].

В пе­ри­од Граж­дан­ской вой­ны 1917–1922 тер­ри­то­рия З. о. ока­за­лась за­тро­ну­та воо­руж. борь­бой: вой­ска Г. М. Се­мё­но­ва при под­держ­ке япон. во­ен. сил бо­ро­лись про­тив фор­ми­ро­ва­ний крас­ных пар­ти­зан, а так­же (в 1920) войск На­род­но-ре­во­люц. ар­мии (НРА) Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки. В но­яб. 1920 вой­ска НРА под ко­ман­до­ва­ни­ем Г. Х. Эй­хе окон­ча­тель­но из­гна­ли си­лы Се­мё­но­ва из За­бай­ка­лья.

В кон. 1920 тер­ри­то­рия З. о. пол­но­стью во­шла в со­став Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки, с апр. 1921 её час­ти во­шли в сос­тав Бу­рят-Мон­голь­ской АО (с мая 1923 – Бу­рят-Мон­голь­ской АССР в сос­та­ве РСФСР), а так­же в сос­тав За­бай­каль­ской гу­бер­нии с 1922.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Архив БРЭ.

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