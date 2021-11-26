МЕЖДУЦАРСТВИЕ 1825

МЕЖДУЦАРСТВИЕ 1825 года - принятое в отечественной историографии название династического кризиса в Российской империи, во время которого российский престол никем не был замещён.

Дли­лось с 19 но­ября (1 декабря), дня смер­ти императора Алек­сан­д­ра I , до 14(26) декабря, дня при­ся­ги российских под­дан­ных императору Ни­ко­лаю I .

У скон­чав­ше­го­ся Алек­сан­д­ра I не бы­ло сы­на. Его сле­дую­щий по стар­шин­ст­ву брат, це­са­ре­вич Кон­стан­тин Пав­ло­вич , в 1820 году всту­пил в мор­га­на­тический брак с графиней И. А. Грудзинской (с июля 1820 года княгиня Лович) и в 1822 году в официальном пись­ме к Алек­сан­д­ру I от­ка­зал­ся от сво­их прав на пре­стол (Алек­сандр I при­нял от­ре­че­ние, его от­вет­ная гра­мо­та хра­ни­лась у Кон­стан­ти­на). 16(28).08.1823 года Алек­сандр I под­пи­сал Ма­ни­фест, в ко­то­ром по­ста­нов­ля­лось счи­тать от­ре­че­ние Кон­стан­ти­на не­из­мен­ным, а но­вым на­след­ни­ком пре­сто­ла объ­яв­лял­ся его другой брат, великий князь Ни­ко­лай Пав­ло­вич. Од­на­ко этот Ма­ни­фест не был об­на­ро­до­ван, хра­нил­ся в Ус­пен­ском со­бо­ре Москов­ско­го Крем­ля, а его ко­пии - в Государственном со­ве­те, Се­на­те и Си­но­де [в тай­ну его су­ще­ст­во­ва­ния бы­ли по­свя­ще­ны толь­ко со­ста­ви­тель Ма­ни­фе­ста митрополит Мо­с­ков­ский Фи­ла­рет (Дроз­дов), а так­же князь А. Н. Го­ли­цын и А. А. Арак­че­ев].

Уз­нав 25 но­ября (7 декабря) о смер­ти Алек­сан­д­ра I, на­хо­див­ший­ся в Вар­ша­ве Кон­стан­тин при­сяг­нул Ни­ко­лаю как им­пе­ра­то­ру, за­тем в от­прав­лен­ных с великим князем Ми­хаи­лом Пав­ло­ви­чем пись­мах к бра­ту и к ма­те­ри, императрице Ма­рии Фё­до­ров­не, под­твер­дил своё от­ре­че­ние от пре­сто­ла. В Санкт-Пе­тер­бур­ге из­вес­тие о смер­ти Алек­сан­д­ра I по­лу­чи­ли 27 но­ября (9 декабря). В тот же день Ни­ко­лай, со­глас­но официальной вер­сии, не знав­ший об от­ре­че­нии Кон­стан­ти­на и су­ще­ст­во­ва­нии Ма­ни­фе­ста 1823 года, «для ис­пол­не­ния дол­га свя­щен­но­го» и «сле­дуя дви­же­нию серд­ца» при­нёс при­ся­гу Кон­стан­ти­ну как им­пе­ра­то­ру. Вслед за этим на за­се­да­нии Государственного со­ве­та был вскрыт па­кет с ко­пи­ей Ма­ни­фе­ста 1823 года. Тем не ме­нее по рас­по­ря­же­нию Ни­ко­лая к при­ся­ге Кон­стан­ти­ну бы­ли при­ве­де­ны Государственный со­вет, Се­нат, центральные государственные уч­ре­ж­де­ния и Санкт-Пе­тербургский гар­ни­зон, а Се­нат ра­зо­слал по стра­не ука­зы с пред­пи­са­ни­ем при­ся­гать императору Кон­стан­ти­ну I.

На Санкт-Пе­тербургском мо­нет­ном дво­ре на­ча­ты ра­бо­ты по под­го­тов­ке к че­кан­ке кон­стан­ти­нов­ско­го руб­ля. То­гда же, ещё не по­лу­чив пись­ма Кон­стан­ти­на из Вар­ша­вы, Ни­ко­лай на­пра­вил ему своё пись­мо с пред­ло­же­ни­ем при­нять пре­стол, Кон­стан­тин от­ка­зал­ся, от­ве­тив вто­рым пись­мом 2(14) декабря [дос­тав­ле­но в Санкт-Пе­тер­бург 6(18) декабря], что всё долж­но быть сде­ла­но в со­от­вет­ст­вии с во­лей Алек­сан­д­ра I. В от­вет на пер­вое пись­мо Кон­стан­ти­на 3(15) декабря Ни­ко­лай от­пра­вил в Вар­ша­ву вто­рое пись­мо с со­гла­си­ем за­нять пре­стол лишь по­сле при­ез­да Кон­стан­ти­на в Санкт-Пе­тер­бург, по­втор­но­го от­ка­за от пре­сто­ла и с его бла­го­сло­ве­ния. Кон­стан­тин в сво­ём треть­ем пись­ме, по­лу­чен­ном Ни­ко­ла­ем 12(24) декабря, за­ве­рил бра­та в сво­ей пре­дан­но­сти, но в Санкт-Пе­тер­бург прие­хать от­ка­зал­ся, на­стаи­вая на том, что для всту­п­ле­ния Ни­ко­лая на пре­стол дос­та­точ­но об­на­ро­до­ва­ния Ма­ни­фе­ста 1823 года.

Ин­фор­ма­ция о за­го­во­ре де­каб­ри­стов, по­лу­чен­ная Ни­ко­ла­ем от И. И. Ди­би­ча и Я. И. Рос­тов­це­ва 12(24) декабря, вы­ну­ди­ла его на­зна­чить на 14(26) декабря но­вую при­ся­гу - се­бе как им­пе­ра­то­ру. Ма­ни­фест «О всту­п­ле­нии на пре­стол» Ни­ко­лай I под­пи­сал 13(25) декабря [но по­ме­тил днём рань­ше - 12(24) декабря], в нём объ­я­вил се­бя им­пера­то­ром, цар­ст­во­вав­шим с 19 но­ября (1 декабря). Си­туа­цию междуцарствия ис­поль­зо­ва­ли де­каб­ри­сты в ка­че­ст­ве по­во­да к вос­ста­нию на Се­нат­ской площади в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

В ис­то­рио­гра­фии су­ще­ст­ву­ют др. вер­сии этих со­бы­тий; в ча­ст­но­сти, по од­ной из них, Ни­ко­лай знал о сво­их пра­вах на пре­стол, но счи­тал Ма­ни­фест 1823 года спор­ным с пра­во­вой точ­ки зре­ния, по­сколь­ку он не был об­на­ро­до­ван Алек­сан­дром I при жиз­ни. Вслед­ст­вие это­го, опа­са­ясь не­пол­ной ле­ги­тим­но­сти сво­ей вла­сти, хо­тел при­нять её из рук Кон­стан­ти­на.

Исторические ис­точники:

[Шиль­дер Н. К.]. Ме­ж­ду­цар­ст­вие в Рос­сии с 19 но­яб­ря по 14 де­каб­ря 1825: ис­то­ри­че­ские ма­те­риа­лы // Рус­ская ста­ри­на. 1882. Т. 35;

Ме­ж­ду­цар­ст­вие 1825 г. и вос­ста­ние де­каб­ри­стов в пе­ре­пис­ке и ме­муа­рах чле­нов цар­ской се­мьи. М.; Л., 1926.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)