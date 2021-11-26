МЕЖДУЦАРСТВИЕ 1825
МЕЖДУЦАРСТВИЕ 1825 года - принятое в отечественной историографии название династического кризиса в Российской империи, во время которого российский престол никем не был замещён.
Длилось с 19 ноября (1 декабря), дня смерти императора Александра I, до 14(26) декабря, дня присяги российских подданных императору Николаю I.
У скончавшегося Александра I не было сына. Его следующий по старшинству брат, цесаревич Константин Павлович, в 1820 году вступил в морганатический брак с графиней И. А. Грудзинской (с июля 1820 года княгиня Лович) и в 1822 году в официальном письме к Александру I отказался от своих прав на престол (Александр I принял отречение, его ответная грамота хранилась у Константина). 16(28).08.1823 года Александр I подписал Манифест, в котором постановлялось считать отречение Константина неизменным, а новым наследником престола объявлялся его другой брат, великий князь Николай Павлович. Однако этот Манифест не был обнародован, хранился в Успенском соборе Московского Кремля, а его копии - в Государственном совете, Сенате и Синоде [в тайну его существования были посвящены только составитель Манифеста митрополит Московский Филарет (Дроздов), а также князь А. Н. Голицын и А. А. Аракчеев].
Узнав 25 ноября (7 декабря) о смерти Александра I, находившийся в Варшаве Константин присягнул Николаю как императору, затем в отправленных с великим князем Михаилом Павловичем письмах к брату и к матери, императрице Марии Фёдоровне, подтвердил своё отречение от престола. В Санкт-Петербурге известие о смерти Александра I получили 27 ноября (9 декабря). В тот же день Николай, согласно официальной версии, не знавший об отречении Константина и существовании Манифеста 1823 года, «для исполнения долга священного» и «следуя движению сердца» принёс присягу Константину как императору. Вслед за этим на заседании Государственного совета был вскрыт пакет с копией Манифеста 1823 года. Тем не менее по распоряжению Николая к присяге Константину были приведены Государственный совет, Сенат, центральные государственные учреждения и Санкт-Петербургский гарнизон, а Сенат разослал по стране указы с предписанием присягать императору Константину I.
На Санкт-Петербургском монетном дворе начаты работы по подготовке к чеканке константиновского рубля. Тогда же, ещё не получив письма Константина из Варшавы, Николай направил ему своё письмо с предложением принять престол, Константин отказался, ответив вторым письмом 2(14) декабря [доставлено в Санкт-Петербург 6(18) декабря], что всё должно быть сделано в соответствии с волей Александра I. В ответ на первое письмо Константина 3(15) декабря Николай отправил в Варшаву второе письмо с согласием занять престол лишь после приезда Константина в Санкт-Петербург, повторного отказа от престола и с его благословения. Константин в своём третьем письме, полученном Николаем 12(24) декабря, заверил брата в своей преданности, но в Санкт-Петербург приехать отказался, настаивая на том, что для вступления Николая на престол достаточно обнародования Манифеста 1823 года.
Информация о заговоре декабристов, полученная Николаем от И. И. Дибича и Я. И. Ростовцева 12(24) декабря, вынудила его назначить на 14(26) декабря новую присягу - себе как императору. Манифест «О вступлении на престол» Николай I подписал 13(25) декабря [но пометил днём раньше - 12(24) декабря], в нём объявил себя императором, царствовавшим с 19 ноября (1 декабря). Ситуацию междуцарствия использовали декабристы в качестве повода к восстанию на Сенатской площади в Санкт-Петербурге.
В историографии существуют др. версии этих событий; в частности, по одной из них, Николай знал о своих правах на престол, но считал Манифест 1823 года спорным с правовой точки зрения, поскольку он не был обнародован Александром I при жизни. Вследствие этого, опасаясь неполной легитимности своей власти, хотел принять её из рук Константина.
Исторические источники:
[Шильдер Н. К.]. Междуцарствие в России с 19 ноября по 14 декабря 1825: исторические материалы // Русская старина. 1882. Т. 35;
Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926.