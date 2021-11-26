КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
КОРНИЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ - российский военно-морской деятель.
Вице-адмирал (1852 год), генерал-адъютант (1852 год).
Окончил Морской кадетский корпус (1823 год).
Служил в Гвардейском, затем в 20-м флотском экипаже Балтийского флота, но тяготился береговой строевой службой и был отчислен из флота «за недостаток бодрости для фронта».
В 1827 году по ходатайству отца получил разрешение вернуться на службу, был назначен на линейный корабль «Азов» (ком. - капитан 1 ранга М.П. Лазарев), в составе экипажа осуществил переход из Кронштадта в Средиземное море, где отличился в Наваринском сражении 1827 года в ходе Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годы. После завершения военных действий вернулся служить на Балтику, в 1833 году по ходатайству Лазарева переведён на Черноморский флот (ЧФ), в этом же году произвёл опись проливов Босфор и Дарданеллы. В 1834-1837 годы командовал бригом «Фемистокл», корветом «Орест», фрегатом «Флора».
В 1838-1841 годы начальник штаба при главном командире ЧФ Лазареве. Разработал штаты снабжения и вооружения судов флота, непосредственно участвовал в организации регулярных плаваний, учений. Участвовал в боевых походах эскадры к побережью Кавказа в ходе Кавказской войны 1817-1864 годов. В 1839 году руководил высадкой и действиями десантов на берегу в устье рек Субаши и Шахе. С 1839 года командующий линейного корабля «Двенадцать апостолов».
В 1846-1848 годы командирован в Великобританию, где наблюдал за строительством паровых кораблей для ЧФ. С апреля 1849 года и. д. начальник штаба, а с июля 1850 года начальник штаба ЧФ (утверждён в должности в 1852 году). Придерживался передовых взглядов на развитие ВМФ, выступал за замену парусных кораблей паровыми, написал для флота ряд руководств и наставлений, участвовал в разработке Морского устава (принят в 1853 году). В 1853 году входил в состав свиты чрезвычайного посла в Константинополе кн. А.С. Меншикова.
С начала Крымской войны 1853-1856 годов неоднократно выходил в море с отрядом пароходофрегатов. В сентябре 1853 год под руководством В.А. Корнилова была осуществлена успешная операция по переброске морем из Севастополя на Кавказское побережье 13-й пехотной дивизии, сыгравшая важную роль в отражении турецкого нападения на Тифлис. В ноябре находился на борту пароходофрегата «Владимир» (ком. – капитан-лейтенант Г.И. Бутаков), одержавшего победу над туреском 10-пушечным пароходом «Перваз-Бахри» (первый в истории бой паровых кораблей), который был на буксире приведён в Севастополь и после ремонта вошёл в состав ЧФ под назв. «Корнилов».
Во время Севастопольской обороны 1854-1855 годов в сентябре 1854 года назначен начальником обороны Северной стороны, а после Альминского сражения 1854 года, будучи начальником штаба Севастопольского гарнизона, фактически возглавил оборону города. Под его руководством солдаты гарнизона и команды моряков с кораблей при участии населения города создали укрепления, которые позволили отразить многочисленные атаки англо-французских и турецких войск.
В,А. Корнилов отличался непоколебимой волей, мужеством и бесстрашием в боевой обстановке.
Смертельно ранен ядром на Малаховом кургане. Похоронен в адмиральской усыпальнице собора Св. кн. Владимира в Севастополе, в 1992 году перезахоронен в Адмиралтейском соборе (Севастополь).
Награждён орденом Св. Георгия 4-й степени и др.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.