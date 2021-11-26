АКАТУЙСКАЯ КАТОРЖНАЯ ТЮРЬМА (в просторечии ‒ Акатуй)

Одна из тюрем Нерчинской каторги при Акатуйских рудниках (625 км от Читы), в с. Акатуй Нерчинской горнозаводской окраины Забайкалья (ныне с. Новый Акатуй).

Основана в 1832 как уголовная тюрьма. После закрытия в 1890 Карийской каторги — один из центров политической каторги . Труд каторжан использовался на добыче свинцово-серебряных руд. В числе наиболее известных заключенных А. к. т. в XIX в.: М. С. Лунин, участник польских восстаний 1830–1831 и 1863–1864 , М. В. Петрашевский и Ф. Н. Львов, народники А. И. Зунделевич, П. И. Иванов, А. А. Спандони, П. Ф. Якубович и др. В начале XX в. в тюрьме содержались В. К. Курнатовский, М. А. Спиридонова, Ф. Е. Каплан, Ф. М. Фрумкина, Г. А. Гершуни и др. В 1911 преобразована в женскую каторжную тюрьму. Уничтожена летом 1917.

Автор статьи: Л. А. Цыганова.

© Российская Историческая Энциклопедия