9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Русское искусство первой половины XIX в. 1975

Ракова М.

В книге автор излагает основные художественные проблемы русского искусства первой половины XIX века, наибольшее внимание уделяет взаимоотношению основных художественных направлений в искусстве этого времени. В книге дается характеристика творчества отдельных крупных мастеров архитектуры, скульптуры, живописи. Основное внимание уделено таким художникам, как О.Кипренский, А.Иванов, С.Щедрин, В.Тропинин, А.Венецианов, К.Брюллов, П.Федотов, архитекторам, как А.Захаров, Тома де Томон, А.Воронихин, К.Росси, скульпторам, как И.Мартос, И.Витали, С.Пименов и другим.