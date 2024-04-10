9 класс | История России XIX—начала XX вв.

Александр I и русская художественная культура. 2019

Островский О.

В книге доктора исторических наук О. Б. Островского прослеживается влияние на русскую художественную культуру основных исторических факторов эпохи на трех этапах правления Александра I: эстетических вкусов императора, императриц Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны, членов царской фамилии; системы народного образования; государственных учреждений культуры (Академия художеств, дирекция Императорских театров, Придворная певческая капелла, Эрмитаж, Комитет строений и гидравлических работ и др.); цензуры, книгоиздания и печати; литературно-художественных объединений, частных салонов и отдельных меценатов. Рассмотрено также влияние преходящих факторов эпохи: реформ "либерального курса", последствий Тильзитского мира, Отечественной войны 1812 года, аракчеевщины, движения декабристов. В работе использовано большое количество исторических и искусствоведческих научных публикаций, мемуарной литературы, прессы 1801-1825 годов, опубликованных и архивных источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот.