Сквозь огонь и разрушения: как Большой театр выстоял, несмотря ни на что Директор музея Большого театра в интервью порталу «История.РФ» – о непростой судьбе знаменитой сцены. На чтение: 4 минуты

Директор музея Большого театра в интервью порталу «История.РФ» – о непростой судьбе знаменитой сцены.

Большой театр по сей день считается одним из крупнейших театров оперы и балета не только в России, но и во всем мире, а его здание – одна из красивейших достопримечательностей Москвы. Но немногие знают, что когда-то на этом месте на Театральной площади стояло совсем другое строение.

Предшественник Большого театра был построен архитектором Христианом Розбергом в 1780 году. Трехэтажное кирпичное здание с белокаменными деталями и тесовой крышей обосновалось на правом берегу реки Неглинки, а главный его фасад выходил на улицу Петровку. Отсюда и возникло название – Петровский театр (впоследствии его стали называть Старым Петровским или Большим Петровским театром).

Это был первый общественный музыкальный театр Москвы, где не только ставили оперу и балет, но и постоянно проводили разнообразные публичные мероприятия. Здание простояло 25 лет, но в 1805 году в нем произошел крупный пожар, и труппе пришлось давать представления в частных домах.

18 января 1825 года на месте сгоревшего Петровского театра было торжественно открыто новое здание, возведенное по проекту архитектора Осипа Бове . В 1853 году это сооружение, к несчастью, также сгорело, но этот пожар для Большого стал последним.

Как выглядел «предтеча» знаменитого театра, для чего туда приходили светские модницы и купцы, а также о причинах самого первого пожара и о том, как зрители спасались бегством из-за гигантской трещины в стене, нам поведала директор музея Большого театра Лидия Харина.

Разорение и чума: куда исчезали антрепренеры Большого?

– Лидия Глебовна, расскажите, откуда ведет свою историю Большой театр? Есть ли какая-то конкретная дата, которую принято считать днем его рождения?

– У нас на афише есть дата – 28 марта (17-е – по старому стилю) 1776 года. Это день получения «привилегии» на содержание театра в Москве князем Петром Урусовым. Но это не первая «привилегия» в истории этого театра. Присвоение самой первой «привилегии» и создание труппы произошло в 1766 году. Документы об этой дате найдены и опубликованы профессором, историком Людмилой Михайловной Стариковой, которая занимается XVIII веком. Первая труппа была создана Николаем Титовым (отставной военный, первый директор Московского театра. – Прим. ред. ) и получала государственную поддержку. Продержался Титов три года – содержать театр очень дорого. Свою «привилегию» он передал двум итальянцам – Чинти и Бельмонти. Но тут на Москву напала чума... Один из антрепренеров, Чинти, заразился и умер. Чтобы победить чуму, в Москву был отправлен граф Григорий Орлов . Он обложил город карантином, и распространение болезни было прекращено. Екатерина Великая тогда щедро наградила Орлова за спасение Отечества.

– В чьи руки потом перешел театр?

–После смерти обоих антрепренеров «привилегия» была передана другому иностранцу, тоже итальянцу, по фамилии Гротти. Но и Гротти долго не выдержал – нужно было много денег (для содержания театра. – Прим. ред. ). Тогда «привилегия» и была передана Урусову, но, так как срок ее заканчивался, он обратился к государыне с просьбой о получении новой «привилегии». Екатерина поставила ему условие: «У тебя будет главная “привилегия”, никто не будет чинить тебе препятствий, но ты должен построить здание для театра».

– А где же театр располагался до этого?

–До этого в течение десяти лет труппа выступала в разных зданиях. Первым был Оперный театр на Яузе, который впоследствии сгорел. Потом труппа выступала в частных домах: в доме Апраксина на Знаменке, в доме Пашкова, в Манеже на Моховой. Без конца шли переделки зданий, поэтому, конечно, было очень сложно: для театра нужно было специальное помещение. Получив распоряжение от государыни, Петр Урусов нашел компаньона, купил самую плохую землю в Москве – бросовую (бросовая земля – грунт, используемый для посевов. – Прим. ред. ), сегодня это место называется Театральная площадь. Местность там была заболоченная, поскольку рядом протекает река Неглинка. Но тем не менее именно здесь началось строительство первого здания театра.

Дамы листали журналы мод, купцы заключали сделки

– Урусов долго руководил театром?

– В какой-то момент он тоже не выдержал и передал «привилегию» своему компаньону – англичанину Майклу Медоксу, который заканчивал постройку театра. В 1780 году на улице Петровке (отсюда и название Петровский. – Прим. ред. ) открылось первое здание столичного театра. Это было самое большое театральное здание в Москве. Оно было идеально приспособлено, создатели всё очень хорошо продумали. Кстати, это здание использовалось не только для того, чтобы ставить спектакли, но и проводить всевозможные публичные мероприятия.

– Какие, например?

–Например, через восемь лет после открытия в театре построили танцевальную залу, стали устраивать маскарады и балы. Также там были специальные кабинеты, где дамы днем могли полистать журналы о французской моде, а купцы – выпить чаю и заключить какой-то договор. То есть это был дом, открытый для всех круглосуточно. Но если был сильный мороз, то спектакли отменялись, потому что здание внутри не отапливалось, особенно в районе сцены. Как вы понимаете, артисты в основном носят открытые, легкие костюмы, поэтому им было очень холодно.

– Кстати, об артистах: кто тогда играл в театре? Труппа состояла из свободных людей или там были и крепостные крестьяне?

– Вы знаете, в отличие от Санкт-Петербурга, артисты Московского театра были вольнонаемными. При этом часть артистов покупали, но они не становились крепостными актерами на службе у государства, они становились свободными людьми! Но в то же время были определенные, очень жесткие правила. Например, если вы хотели выйти замуж, то вы должны были писать бумагу, чтобы вам разрешили вступить в брак с таким-то гражданином. Все думали о том, чтобы не потерять артиста, поэтому контроль был достаточно жестким. Но у всех членов труппы был приличный доход, артистов отвозили домой на карете. Поэтому, конечно, работать в театре было хорошо.

– А сохранились какие-то сведения о постановках того времени? Что играли, что было интересно зрителям?

– Наш музей как раз занимается историей Большого театра, поэтому я могу сказать, что ставили Моцарта, Россини… И, конечно, пытались делать что-то отечественное, поэтому часто появлялись всевозможные переделки русских народных песен и прочее. Надо сказать, что в первую очередь театр, конечно, был музыкальным и оперным. Хотя артист в XVIII веке делал все: и пел, и танцевал, и декламировал. Он как бы был вне амплуа.

После пожара сразу вспомнили градоначальника

– Как долго просуществовал Петровский театр?

–До 1805 года. Затем, как гласят документы, в нем из-за чьей-то неосторожности вспыхнул пожар: то ли забыли свечу в районе сцены, то ли не погасили лампу. А театр ведь внутри всегда деревянный! Тут сразу вспомнили и градоначальника, который постоянно выказывал неудовольствие по поводу того, что лестницы узкие, а под ними находятся какие-то склады. Из-за этого он, конечно, ругал администраторов Петровского театра.

– Но от беды это, как видно, не уберегло. Огонь полностью погубил здание?

–Пожар был очень сильный, его было видно даже в селе Всесвятском – сегодня это район метро «Сокол».

– Но ведь и здание, как я понимаю, было довольно высокое?

– Не такое уж высокое. Это было трехэтажное каменное здание с тесовой крышей, оно даже не было как-то особенно украшено. А вот танцевальная зала была очень красивая: там было 24 колонны, 48 хрустальных люстр, она была очень нарядная, но все это сгорело.

– После этого театр снова стал кочевать?

– Да, опять начались частные дома. В 1808 году для театра построили новое здание, полностью из дерева. Оно стояло на Арбатской площади – там, где сейчас находится памятник Гоголю работы скульптора Андреева. Это была единственная в Москве постройка Карла Ивановича Росси – главного архитектора Санкт-Петербурга. Но в 1812 году началась Отечественная война. Когда наши войска отступали, Ростопчин (Федор Васильевич Ростопчин – московский градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия. – Прим. ред. ) приказал сжечь Москву, и первым, что подожгли, был именно театр Росси. Так он в очередной раз сгорел.

Однажды во время спектакля раздался треск…

– Насколько я знаю, после этого было построено новое здание, но и оно погибло при пожаре 1853 года. Современное здание Большого театра было построено по проекту Альберта Кавоса и неоднократно реконструировалось, но пожаров с тех пор больше не было. Скажите, какие-то первоначальные элементы архитектуры и внутреннего убранства, которые были еще в Петровском театре, дошли до наших дней?

– Пожар именно на этом месте, то есть на Театральной площади, был дважды: в Петровском театре и здании, построенном по проекту Осипа Ивановича Бове. Во всех зданиях всегда оставался старый фундамент. Здание театра немного увеличивали, но при этом использовали все, что возможно было сохранить. После Бове много чего осталось: например, колонны у нас до сих пор те же, которые возвели в 1825 году, сделанные из белого песчаника. Из этого же камня Дмитрием Донским был построен Московский Кремль. Конечно, нам, москвичам, это приятно. Помимо колонн, кое-где частично сохранились стены. Обрушение, конечно, было очень сильное – вся задняя часть арьерсцены вообще была разнесена в пух и прах. Ну и, как я уже сказала, остались фундаменты. Но они стали новой бедой театра уже в XX веке. Из-за того, что фундаменты старые, здание стало проседать. Кроме того, на это повлияла сырость. Сейчас проблем нет – Министерство культуры РФ помогает, а до этого проблемы со зданием были еще в XIX веке.

– Они тоже были связаны с пожаром?

– Нет, не с пожаром, а именно с фундаментами. Неглинка хоть и течет по трубам, но все-таки место низкое, поэтому фундаменты подмывались. И однажды прямо во время спектакля раздался сильный треск: правая стена театра треснула сверху донизу. Из-за этого двери в ложи заклинило, и публике с правой стороны пришлось переползать на левую сторону, чтобы эвакуироваться. Это было в 1902 году, и театр тогда закрыли на полгода. В Театральном музее им А.А. Бахрушина сохранились фотографии, на которых видно, как проводились ремонтные работы, под стены подводили новые каменные фундаменты. Для того чтобы театр не обрушился, пришлось понести некие потери: например, гардероб партера был засыпан землей. Но зато нам удалось сохранить здание!

Обложка: Пожар Императорского Московского Большого театра 11 марта 1853 года. Литография.

Источник: ru.wikipedia.org