МИХАЙЛОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

МИХА́ЙЛОВ АНДРЕ́Й АЛЕКСЕ́ЕВИЧ . Российский ар­хи­тек­тор, академик ар­хи­тек­ту­ры пе­тербургской АХ (1800 год).

Брат архитектора Алек­сан­д­ра Алек­сее­ви­ча Ми­хай­ло­ва (1-го) (1770-1847 года).

Учил­ся в пе­тербургской АХ (1779-1794 года).

Уча­ст­во­вал в кон­кур­сах на соз­да­ние про­ек­тов Боль­шо­го Пет­ров­ско­го те­ат­ра в Мо­ск­ве (1821 года; осу­ще­ст­в­лён с не­ко­торы­ми из­ме­не­ния­ми архитектором О.И. Бо­ве, 1821-1824 года) и зда­ния Се­на­та в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1828 год).

Ра­бо­тая в рус­ле позд­не­го клас­си­циз­ма , воз­вёл в Сакнт-Пе­тер­бур­ге об­щественные по­строй­ки: зда­ние Ака­де­мии на­ук на Ва­силь­ев­ском острове (1802-1804 года), Са­до­вый (Ри­со­валь­ный) кор­пус АХ (1819-1821 года; об­ра­зо­вал ан­самбль с зад­ним фа­са­дом главного зда­ния АХ, ор­га­ни­зо­вав про­стран­ст­во са­до­во­го дво­ра), церковь Св. Ека­те­ри­ны в ви­де мо­ну­мен­таль­ной ку­поль­ной ро­тон­ды (1811-1823 года), Ко­мен­дант­ское управ­ле­ние (Ор­до­нанс­га­уз, 1824-1826 года; свое­об­раз­ное для Санкт-Пе­тер­бур­га ре­ше­ние дво­ро­вых фа­са­дов с от­кры­ты­ми га­ле­рея­ми, оформ­лен­ны­ми ар­ка­да­ми и ко­лон­на­дой).

Для ча­ст­ных заказ­чи­ков Михайлов Андрей Алексеевич по­стро­ил дом Кор­са­ко­ва (1826-1828 года; ны­не Те­атр им. Лен­со­ве­та), соз­дал па­рад­ные ан­фи­ла­ды во двор­це Боб­рин­ских (1822-1825 года) и в Юсу­пов­ском двор­це (1830-е годы).

Вхо­дил в со­став Комитета для строе­ний и гид­рав­лических ра­бот, соз­дан­но­го в 1816 году и спо­соб­ст­во­вав­ше­го фор­ми­ро­ва­нию па­рад­но­го об­ли­ка Санкт-Пе­тер­бур­га; вме­сте с А.А. Бе­тан­ку­ром, К.И. Рос­си и В.П.

Ста­со­вым ра­бо­тал в ко­мис­сии по до­ра­бот­ке про­ек­та и воз­ве­де­нию Исаа­ки­ев­ско­го со­бо­ра. Со­труд­ни­чал с Об­ще­ст­вом по­ощ­ре­ния ху­до­жеств, где при его уча­стии бы­ли из­да­ны аль­бо­мы «Со­б­ра­ние пла­нов, фа­са­дов и про­фи­лей для строе­ния ка­мен­ных церк­вей», «Со­б­ра­ние фа­са­дов и раз­ре­зов при­ме­ча­тель­ных зда­ний Санкт-Пе­тер­бур­га» и «Со­б­ра­ние ти­по­вых про­ек­тов боль­ниц».

Пре­по­да­вал в пе­тербургском АХ (с 1795 года; с 1808 года профессор; в 1823-1830 годах рек­тор ар­хи­тек­ту­ры).