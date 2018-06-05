Краткий курс истории. Петр Клодт 5 июня (н. ст.) 1805 года родился знаменитый российский скульптор Петр Карлович Клодт. Не по семейным стопам Петр Карлович родился в Санкт-Петербурге, однако детство его прошло в провинциальном Омске. По происхождению он был из немецкой прибалтийской аристократической семьи, славившейся своей воинской доблестью. Так, например, один из его предков сражался за Швецию во время Северной войны, другой – был участником Отечественной войны 1812 года. Клодт собирался пойти по семейным стопам, даже получил соответствующее образование и служил до 1828 года, но в итоге решил посвятить себя искусству, которым он был увлечен с детства благодаря отцу. Выдающийся самоучка Клодт был чрезвычайно талантлив, но...

5 июня (н. ст.) 1805 года родился знаменитый российский скульптор Петр Карлович Клодт.

Не по семейным стопам

Петр Карлович родился в Санкт-Петербурге. Он принадлежал к древнему баронскому роду Клодт фон Юргенсбург, славу которому составили потомственные военные, среди которых были настоящие таланты воинской науки. Дед скульптора был участником Северной войны. Детство будущего скульптора его прошло в провинциальном Омске. Клодт собирался пойти по семейным стопам, даже получил соответствующее образование и служил до 1828 года, но в итоге решил посвятить себя искусству, которым он был увлечен с детства благодаря отцу.

В юности будущего скульптора не было ничего замечательного:

«он рос как большинство того патриархального поколения, окружённый заботами родных, в тесном кругу семьи, любимый всеми за мягкий ровный характер. В молодости он любил вырезать из бумаги лошадок, но в семье никто не угадал его таланта, никто не предугадал в нём будущего скульптора и будущей знаменитости».

Часто с занятий мальчик убегал в степи, и однажды его не было четыре дня. Его нашли на левом берегу реки, где он в одном из казахских селений рассматривал лошадей. искусствовед Занфира Девятьярова Первые этюды были написаны Клодтом в Омске, он показывал не только «парадную», но и повседневную жизнь лошадей.

В 1822 году скончался Карл Фёдорович и его семья вернулась в Санкт-Петербург . 14 апреля 1823 года поступил в Михайловское артиллерийское училище . Всё свободное время, которое оставалось от обучения военному делу, он отдавал своему увлечению — рисовал или вырезал из дерева лошадей. После окончания училища он получил чин подпоручика и был распределён в учебную артиллерийскую бригаду, где и подал в отставку, в 1828 году , будучи ещё юнкером в училище, Клодт вырезал для сына писателя Н. И. Греча деревянную лошадку.

Выдающийся самоучка

Клодт был чрезвычайно талантлив, но свой талант в большей степени развивал самостоятельно: копировал различные произведения искусства и работал с натуры, особенно ему нравилось изображать лошадей. Довелось побывать и вольнослушателем Академии художеств, где он попал под покровительство известных мастеров скульптуры, в том числе и ректора академии. Все это в итоге привело его к широчайшей известности. Одним из самых знаменитых творений Петра Карловича считается изящная скульптурная группа: шесть коней, впряженных в колесницу богини Славы (сейчас украшает арку Нарвских триумфальных ворот в Санкт-Петербурге). После завершения этой работы Петру Карловичу стал лично покровительствовать Николай I. Еще один шедевр Клодта – скульптурные группы «Укротители коней», которые сегодня украшают Аничков мост в Санкт-Петербурге, являясь одним из символов Северной столицы.

Последний шедевр

В 1838 году Клодт получил назначение на должность профессора скульптуры, в том же году возглавил Литейный двор Императорской Академии художеств. На этом посту Клодту удалось добиться повышения качества художественного литья в России. Благодаря Петру Карловичу российская анималистическая скульптура вышла на новый уровень. Последнее масштабное творение, к которому причастен Клодт, – это памятник Николаю I. Знаменитого скульптора не стало 20 ноября (н. ст.) 1867 года. Его прощальным шедевром стала вырезанная из игральной карты лошадка для любимой внучки.