Краткий курс истории. Осип Бове Российский архитектор, реконструктор Москвы после пожара 1812 года.

28 июня (н. ст.) 1834 года скончался Осип Иванович Бове, российский архитектор, наиболее известный как реконструктор Москвы после пожара 1812 года.

Творческая семья

Бове родился 4 ноября (н. ст.) 1784 года. Его отец, неаполитанский художник Винченцо Бова, в 1782 году переехал в Россию для работы в Эрмитаже . Мать Осипа, Екатерина Кнаппе, была дочерью петербургского художника. Детство Бове проходило в творческой и умиротворенной семейной обстановке. Маленький Осип был потрясен работой отца, который возвел для Голицыных на их подмосковной усадьбе новый дворец в стиле французского классицизма. Это яркое впечатление определило судьбу Осипа.

1812 год

В 1802 году Осип Бове начал учебу в единственном в Москве учебном заведении, готовившем архитекторов-практиков, занятия в котором приравнивались к государственной службе. В 1809–1810 годах он вместе с молодым архитектором Карлом Росси﻿ отправился в Тверь, чтобы построить дворец для генерал-губернатора Тверской, Ярославской и Новгородской губерний — принца Георга Ольденбургского.

С началом Отечественной войны 1812 года Бове отправился на службу в гусарский полк. Спустя год он был уволен по состоянию здоровья. Всего в 28 лет Бове стал членом специальной комиссии по восстановлению и обновлению Москвы после пожара 1812 года, когда из 9 тысяч домов сгорело 7 тысяч. Город для восстановления был разделен на четыре части, Бове отвечал за центральную, а в 1814 году он был назначен главным архитектором «фасадической части».

По его замыслу Москва должна была приобрести единый стилистический облик и стать городом-монументом. Первые работы Бове были связаны с реконструкцией Красной площади, которая сильно пострадала во время пожара. До событий 1812 года площадь была застроена торговыми лавками. Бове решил сместить акценты в облике главной площади города — с бытового и коммерческого на культурный. В ансамбль архитектор включил Кремлевскую стену со Спасскими и Никольскими башнями и Покровский собор (собор Василия Блаженного). Под его руководством были восстановлены присутственные места, Воскресенские ворота, здание городской думы и магистрата.

В центре Москвы Осип Бове также перестроил Торговые ряды: он сохранил в своем проекте характер старой постройки, однако придал ей величественность. Углы здания, которые выходили на Ильинку, Бове украсил портиками и колоннами, фризами и лепниной. На углах со стороны Варварки появились полукруглые возвышения с колоннадами. Работу над Верхними и Средними торговыми рядами архитектор завершил в 1816 году. После реконструкции Красная площадь стала самой большой площадью Москвы.

Большой театр

В работе Бове стремился достичь гармонии в бытовом и культурном облике центра Москвы. Визитная карточка столицы – Большой театр – единственная темная история в блестящей карьере архитектора Осипа Бове: его обвиняли в краже проекта. В действительности же Бове поручили переработать проект Андрея Михайлова, не подошедший Москве. Подобная практика отнюдь не была редкой, но тем не менее Осипа Бове до конца жизни в этом упрекали. Правда, градус упреков существенно снизился после похвалы Бове Николаем I как лучшего архитектора Москвы. Посыпались новые заказы. В целом, если перечислять только названия работ Бове, они займут целую газетную полосу.