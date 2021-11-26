ЕСАУЛОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ

ЕСАУЛОВ [Эсаулов, Эссаулов, Ессаулов,по паспорту Петров] АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ - композитор, скрипач , автор духовно-музыкальных сочинений.

Внебрачный сын знатного помещика Есаулова, получил прекрасное домашнее музыкальное образование. Служил в армии как «полковой учитель» и «военный капельмейстер», в 1830 году значился в документах как отставной прапорщик.

С конца 20-х годов жил в Москве у П.В. Нащокина, который специально для него устраивал квартетные вечера, искал ему работу, ходатайствуя перед директором московских казенных театров Ф.Ф. Кокошкиным и директором императорских театров А.М. Гедеоновым в С.-Петербурге. Благодаря этому А.П. Есаулов недолгое время (с 30 апреля по 4 августа 1830 год) служил репетитором оперы в Москве, а также с лета 1833 года по весну 1834 года в театральном оркестре в Санкт-Петербурге. За мастерскую игру на скрипке получил прозвище Русский Паганини .

Вероятно, в начале 30-х годов А.П. Есаулов познакомился с А.С. Пушкиным, написал на его стихи романс «Прощание» («В последний раз твой образ милый») и «Гишпанскую песню» («Ночной зефир»); кроме того, высказывалось предположение, что «Русалка» была задумана Пушкиным как либретто для оперы А.П. Есаулова Пушкин в марте 1834 года также заботился о А.П. Есалове, помогая ему деньгами и советами.

Во второй половине 30-х годов А.П. Есаулов жил в г. Ряжске Рязанской губ., затем - в Рязани, давая уроки музыки. В 40-х годов под его управлением состоялся успешный и в художественном, и в материальном отношении концерт архиерейского хора и оркестра Д.Д. Нарышкина в пользу приюта для бедных девиц духовного звания.

А.П. Есаулов погиб в результате несчастного случая: утонул в р. Трубеж; тело его не было найдено.

В творчестве А.П. Есаулова большое место занимала импровизация, в т. ч. на темы русских народных песен. При его жизни было напечатано несколько романсов и фортепианных пьес; в рукописи осталась увертюра, в тематизме, драматургии и инструментовке которой заметно влияние музыки немецких романтиков, в частности К.М. фон Вебера.

К числу ранних духовных сочинений относятся духовные концерты для смешанного 4-голосного хора, датированные 1825 года: «Боже, Боже мой, вскую оставил мя еси» (ре минор, 8 сентября) и «Благослови, душе моя, Господа» (ми-бемоль мажор, 27 сентября), рукописи которых хранятся в ОПИ ГИМ (Ф. 379. № 26; здесь же выписан неоконченный концерт «Не ввери мя человеческому предстательству» на 8 голосов). Это крупные композиции в контрастно-составной форме с типичным для концертов чередованием контрастных по темпу и характеру разделов (напр., Moderato, Allegro vivace, Adagio и Allegro vivace в концерте «Боже, Боже мой, вскую оставил мя еси»). Частая смена типов хорового изложения, контраст solo и tutti, далекие гармонические сопоставления в условиях мажороминора характерны и для прочих духовных песнопений А.П. Есаулова, точное число которых неизвестно.

По предположению С.С. Попова, они были написаны в Рязани, 3 из них датированы 5 ноября 1838 года (Попов. 1937. С. 88-89). 6 песнопений А.П. Есаулова содержатся в рукописных сборниках ОРК МГК, принадлежавших Синодальному хору: «Херувимская» на 8 голосов, «Свете тихий», «Хвалите имя Господне », «Ныне отпущаеши», «Вкусите и видите», «Не ввери мя человеческому предстательству» (Х-41078, Х-41408); многие из них были изданы в начале XX века.