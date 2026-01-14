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Иван Калита первый из московских князей, кто целенаправленно собирал сокровища. Его подход к управлению финансами стал образцом для следующих поколений — князья и цари строили хранилища, пополняли казну драгоценностями, утварью, иконописными сокровищами, а часть этих реликвий даже стала государственными символами. Что хранилось в княжеской и царской сокровищнице? Как устроены тайные кремлевские подземелья? Правда ли, что в недрах Кремля спрятана легендарная библиотека Ивана Грозного? Как московские князья и цари спасали и теряли свои сокровища при пожарах и вражеских набегах? Давайте разбираться вместе!

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