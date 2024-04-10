7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Иван IV Грозный

Володихин Д. М.

Пожалуй, самой неоднозначной и спорной фигурой нашей истории является Иван Грозный. Иностранцы давно сделали «Ивана the Terrible» символом русской души и русского человека, что лишний раз свидетельствует о привычном для Запада глубоком непонимании нашего народа. Однако и на Руси образ первого царя, его судьба и его дела вызывают непрекращающиеся публицистические дрязги, жестокую критику или безудержную апологию. Причем началось все это еще при живом Иване Васильевиче, благодаря письмам беглого воеводы Андрея Курбского и его же «Истории о великом князе Московском». С тех пор и бьются сторонники и противники первого царя Великой Руси, швыряя друг в друга исторические аргументы или пытаясь сокрушить противников полемическим напором.