Сибирское ханство - в составе Русского государства Хан Едигер и его брат Бекбулат обратились к Грозному с просьбой о подданстве и получили согласие. В дальнейшем власть в ханстве захватит Кучум и начнет проводить враждебную Москве политику. На чтение: 2 минуты

Уже в 1555 г. в Сибири отчетливо начали сказываться последствия падения Казани в 1552 г. Местные правители сколь-либо серьезных государственных образований больше не желали соперничать друг с другом за пространство и территории, а стремились найти защиты и покровительства у наиболее сильных игроков в регионе того времени. В 1555 г. хан Сибирского ханства Едигер обратился в Москву, с просьбой принять земли ханства в состав Московского царства. Однако власть в ханстве захватил соперник Едигера - Кучум, который начал проводить агрессивную политику по отношению к Москве.

ЗАПИСКИ О СИБИРИ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОЧНИКАХ

Чекра пришел к Едигею, затем двинулся вместе с ним в упомянутую выше страну Сибирь, куда они шли два месяца, прежде чем до нее достигли. В стране этой находится гора, называемая Арбус (Arbuss) и простирающаяся на тридцать два дня ходьбы; живущие там люди полагают, что за горой этой находится пустыня, доходящая до оконечности света; никто не может также пройти через эту пустыню или жить в ней по причине диких зверей и гадов. На вышеупомянутой горе живут дикие люди, не имеющие постоянных жилищ; тело же у них, за исключением рук и лица, покрыто волосами; подобно другим животным, они скитаются по горе, питаясь листьями и травой, и всем, чем придется. Владетель упомянутой страны подарил Едигею двух диких людей - мужчину и женщину, которых поймали на горе, а также трех диких лошадей, которых там также словили; лошади же, живущие на горе, величиною с осла; водится там также много животных, которые в немецких землях не попадаются и которых я не могу назвать по имени. В упомянутой стране Сибирь есть также собаки, которых запрягают в повозки, зимою - в сани; они возят также по стране поклажу (wotseck) и так же велики, как ослы, а едят они там также собак. Еще следует заметить, что люди в этой стране поклоняются Иисусу Христу подобно трем святым царям, пришедшим для принесения ему даров в Вифлеем, и увидевшим лежащим его в яслях; поэтому в их храмах можно видеть изображение Христа, представленного в том виде, как застали его три святых царя, и этим изображениям приносят они дары и на них молятся. Приверженцы этой веры называются уйгуры (Uygiur); в Татарии встречается вообще много людей этой веры.

Шильтбергер И. Книга путешествий. Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей, XIII-XVII вв. Новосибирск, 2006

О ПОЛИТИЧЕСКОМ УСТРОЙСТВЕ СИБИРИ

В 1581-1585 гг. по «Сибирским летописям» известен «карача-думный царев», имевший собственный улус («карачин улус»), люди из которого относились, скорее всего, к его клану или улусу, о чем может свидетельствовать летописное выражение «иже бысть дому его». Этот карача командовал войсками, в 1584 г. во главе «многих воинских людей» осаждал «град Сибирь». Хотя Г. Ф. Миллер его называл «карача-мурзой», на самом деле он имел титул «бия» ~ «бека», что следует из двух совершенно самостоятельных источников - преданий сибирских татар и «Сборника летописей» Кадыр-Али-бека. М. А. Усманов, обращавшийся к изучению вопроса о личности и клановой принадлежности этого карача-бея, пришел к выводу, что под ним скрывается автор «Сборника летописей» (1602) Кадыр-Али-бек б. Хусум (Хушум) ~ Касим-бек из племени джалаир. Дополнительным подтверждением его статуса карача-бея является участие этого бека после пленения в 1588 г. русскими в церемонии возведения в 1600 г. султана Ураз-Мухаммеда на престол Касимовского ханства среди трех других карача-беев (из кланов аргын, кыпчак, мангыт). К сожалению, ценность этой информации снижается тем, что существует вероятность прихода карачи Кадыр-Али-бека из клана джалаир в Сибирский юрт вместе с казахским султаном Ураз-Мухаммедом. Правда, тетя этого султана была замужем за братом Кучум-хана Ахмад-Гиреем, что оставляет место для вывода о том, что улус джалаир все-таки существовал в Сибирском ханстве и раньше.

Исхаков Д . Институт сибирских князей: генезис, клановые основы и место в социально-политической структуре Сибирского юрта

ГОРОДА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

На территории Западной Сибири в бассейнах Тобола и Иртыша известно довольно много позднесредневековых городищ, большая часть которых относится ко времени Сибирского ханства. Слабая изученность этих памятников пока не позволяет четко разделить городища золотоордынского времени и более поздние.

Тюмень. Город находился на притоке Тобола - Туре; в настоящее время застроен современной Тюменью. Название его известно по средневековым восточным источникам; известен также под именем Чинги-Туры. Археологические исследования не проводились. В XIV в. город являлся политическим центром улуса.

Искер. Остатки его находились на Иртыше, близ г. Тобольска. Во времена Сибирского ханства сюда была перенесена столица из Тюмени. Русские называли этот город Сибирью. Это же название в форме Себур фигурирует на карте Пицигани (1367 г.).

Раскопки выявили здесь мощный культурный слой, достигавший в толщину 2 м, содержащий находки золотоордынского времени.

Городище Тонтур. Находится на р. Оми в Барабинской степи. Золотоордынское название населенного пункта неизвестно. Археологические исследования выявили находки золотоордынского времени.

Города эти, значительно удаленные от современных им центров развитого градостроительства, имели все же фундаментальные постройки, возведенные квалифицированными архитекторами. Об этом можно судить по наблюдению академика И. П. Фалька, обследовавшего городище, находившееся на Иртыше, в 20 верстах ниже устья Ишима, и видевшего здесь «развалины обрушившейся мечетной башни и большого каменного дома». Подобные остатки каменных строений неоднократно отмечались путешественниками на различных сибирских городищах.

Егоров В. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV веках. М., 1985