ПСКОВСКАЯ ОБОРОНА 1581-1582
Военная операция рус. войск и населения по защите г. Псков от польско-литов. войск в ходе завершающего этапа Ливонской войны 1558–1583.
Решение короля Стефана Батория о походе на Псков было принято в авг. 1581 на воен. совете в оккупиров. рус. городе Заволочье после безуспешных переговоров делегации Речи Посполитой во главе с послом К. Держко (Держеком) в Москве 21–30.6.1581. Армия Стефана Батория в 1581 доукомплектовывалась: новый набор проводился в Венгрии, шла вербовка нем. наёмников, ранее служивших в Голландии, из польск. шляхты формировалась королевская пехота, в состав армии вошли также прус. отряд под команд. В. Бутлера, группа прус. добровольцев, отряд любекских немцев (всего в наступлении на Псков участвовало ок. 25–30 тыс. чел.).
П.о. возглавляли 1-й наместник кн. В.Ф. Скопин-Шуйский, кн. И.П. Шуйский (сыграл решающую роль), кн. А.И. Хворостинин и др. воеводы (количество защитников – ок. 7 тыс. чел. пехоты, отряды казаков и дворянской конницы, всё взрослое мужское население города, всего примерно 10–15 тыс. чел.) Псковичи, готовясь к отражению неприятеля, возвели дополнит. укрепления из брё- вен, насыпав между рядами бревенчатых стен землю, надстроили на каменных стенах дерев. башни, разместив на них артиллерию. Гарнизон Пскова располагал значит. запасами продовольствия и пороха.
Передовые отряды Стефана Батория появились под Псковом 18.8.1581, а вся армия подошла к городу 25 авг. со стороны р. Черёха. 1 сент. началось строительство осадных укреплений – шанцев, псковичи предпринимали ответные вылазки, начался обстрел позиций осаждавших с городских стен. Со 2 сент. поляки обстреливали крепостные стены. 8 сент. венг. артиллеристы сумели проломить крепостную стену в районе Свинусской башни, поляки захватили её, а венгры – соседнюю, Покровскую, башню. Однако псковичи во главе с И.П. Шуйским нанесли «в проломе» контрудар и выбили из крепости противника, понёсшего ощутимые потери (по «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков» кон. 16 в., в этом бою русские потеряли 863 чел. убитыми и 1626 ранеными, а неприятель – 5 тыс. убитыми и 10 тыс. ранеными; по данным С. Пиотровского, ок. 500 убитых со стороны нападавших). 24 и 27 сент. русские взорвали несколько (по разл. данным, от 2 до 9) «лазов» (подземных ходов, подкопов), которые поляки и венгры вели под стены Пскова. Кольцо осады не было сплошным, но в город смогли прорваться лишь 2 отряда стрельцов – Н. Хвостова и Ф. Мясоедова. Начатый 24 окт. массированный арт. обстрел города раскалёнными ядрами успеха не принёс. Новый крупный штурм состоялся 29–30 окт.: удар был нанесён в районе старого пролома, заделанного дерев. палисадами; венгры вновь сумели подняться на стену и частично её разрушить, но в итоге были отброшены.
По предложению коронного канцлера Я. Замойского было решено приступить к долгой осаде и взять Псков измором. 2 нояб. после ещё одного неудачного штурма было решено сворачивать лагерь, в котором остались только наёмники, решившие зимовать под стенами Пскова, тогда как литов. и польск. контингенты во главе с королём 1 дек. покинули лагерь. За всё время П.о. состоялись 31 приступ войск Стефана Батория и 46 вылазок псковичей.
Неудача псковского похода резко ослабила энтузиазм и боеготовность польск. и литов. шляхты, а для масштабного набора наёмников в Европе Стефан Баторий более не имел средств. Успешная П.о., по сути, вынудила поляков пойти на заключение перемирия с Рус. гос-вом (см. Ям-Запольский мир 1582). Судьба Пскова была решена на переговорах рус. и польск. дипломатов в дер. Киверова Горка (Киверова Гора; близ Ям-Запольского) 13.12.1581–15.1.1582 при посредничестве легата папы Римского А. Поссевино. 17 янв. дворянин А.В. Хрущёв привёз в Псков известие об окончании войны, после чего началось братание жителей Пскова с осаждавшими, которых псковичи приглашали в качестве гостей зайти в город. 4.2.1582 остатки армии Стефана Батория ушли от стен Пскова.
П.о. посвящены многочисл. худож. и лит. произведения 19–20 вв. В 1897 возведён памятник в честь 300-летия П.о. (заложен в 1881; проект А.М. Кислинского).
Автор статьи: А.И. Филюшкин.
Исторические источники:
Гейденштейн Р. Записки о Московской войне, 1578–1582. СПб., 1889;
Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков. М.; Л., 1952;
Осада Пскова глазами иностранцев: Дневники походов Батория на Россию (1580–1581). Псков, 2005.