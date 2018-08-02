Краткий курс истории. Битва при Молодях 2 августа – памятная дата военной истории России. В этот день в 1572 году завершилась битва при Молодях, в которой русские войска, возглавляемые князьями Михаилом Воротынским и Дмитрием Хворостининым, разбили войска крымского хана Девлет-Гирея. Покорить Москву Первый опустошительный поход на Москву, после которого уцелел лишь Московский кремль, Девлет-Гирей предпринял в 1571 году, воспользовавшись тем, что Русское царство вело затяжную Ливонскую войну. Желая закрепить успех предыдущего похода, что грозило бы Русскому царству потерей недавних завоеваний в Поволжье (Астрахани, Казани) и, быть может, возрождением даннических отношений, как во времена Золотой Орды, Девлет-Гирей предпринял новый поход против стремительно набиравшего в последние годы могущество...

2 августа – памятная дата военной истории России. В этот день в 1572 году завершилась битва при Молодях, в которой русские войска, возглавляемые князьями Михаилом Воротынским и Дмитрием Хворостининым, разбили войска крымского хана Девлет-Гирея.

Битва при Молодях или Молодинская битва — сражение, прошедшее в 50 верстах южнее Москвы, в котором сошлись в бою русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана Девлета I Гирея, включавшая, помимо собственно крымских войск, турецкие и ногайские отряды.

Несмотря на значительное численное превосходство, крымско-турецкая армия была обращена в бегство и понесла тяжёлые потери. Значение победы при Молодях в условиях Ливонской войны и разорения от крымско-татарского похода на Москву годом ранее было колоссальным. Отражение крупного завоевательного похода, целью которого было новое подчинение ослабленного Русского государства по образцу золотоордынского ига, позволило России отстоять все поставленные под вопрос достижения предыдущих ста лет: независимость, единство, а также контроль над Казанью и Астраханью.

Покорить Москву

Первый опустошительный поход на Москву, после которого уцелел лишь Московский кремль, Девлет-Гирей предпринял в 1571 году, воспользовавшись тем, что Русское царство вело затяжную Ливонскую войну. Желая закрепить успех предыдущего похода, что грозило бы Русскому царству потерей недавних завоеваний в Поволжье (Астрахани, Казани) и, быть может, возрождением даннических отношений, как во времена Золотой Орды, Девлет-Гирей предпринял новый поход против стремительно набиравшего в последние годы могущество Русского царства. В конце июля 1572 года войско Девлет-Гирея численностью приблизительно 50 тысяч человек, в которое, помимо крымских татар, входили ногайские и, возможно, турецкие отряды, переправившись через реку Оку, направилось к Москве.

Гуляй-город

Бой передового полка опричного князя Дмитрия Хворостинина с арьергардом противника, который тот преследовал, произошел у села Молоди, расположенного в 60 километрах от Москвы, вдоль нынешнего Симферопольского шоссе. Не выдержав удара, татары бежали. Девлет-Гирей был вынужден остановить наступление на Москву. Опасаясь удара русских войск с тыла, он встал в семи километрах севернее Пахры. А русские по приказу князя Воротынского срочно начали возводить в Молодях, на холме, передвижное укрепление – гуляй-город, – за стенами которого скрылась одна часть войск, а другие прикрывали его фланги в окрестных лесах. В общей сложности численность русских войск не превышала 25 тысяч человек. Неспособный самостоятельно противостоять войскам неприятеля, Хворостинин увел врага к стенам гуляй-города, где и развернулись решающие сражения. 30 июля был взят в плен главный татарский военачальник – Дивей-мурза, а потери крымчаков к концу дня оказались колоссальны. Под вечер 2 августа, во время очередного штурма гуляй-города, Воротынский незаметно вывел свой отряд из укрепления и ударил войскам Девлет-Гирея в тыл, в результате те были опрокинуты и обращены в паническое бегство.

Как пишет о бегстве хана летопись:

«Августа в 2 день в вечеру оставил крымской царь для отводу в болоте крымских тотар три тысячи резвых людей, […] а сам царь тое ночи побежал и Оку реку перелез тое же ночи. И воеводы на утрее узнали, что царь крымской побежал и на тех остальных тотар пришли всеми людьми и тех тотар пробили до Оки реки. Да на Оке же реке крымской царь оставил для обереганья тотар две тысячи человек. И тех тотар побили человек с тысячю, а иные многие тотаровя перетонули, а иныя ушли за Оку».

Последствия

Историки утверждают: по значению для будущего России битва при Молодях сопоставима с Куликовской. Победа позволила спасти Москву, столицу Русского царства, обезопасить его южные границы, отодвинув пограничную черту страны более чем на 300 километров на юг и прекратив непрерывную череду крупных набегов со стороны Крымского ханства и ногайцев почти на 20 лет.

Таким образом, единое Русское государство сохранило свою независимость и получило возможность расширяться на юг, начать освоение Дикого поля, где при царе Федоре Иоанновиче были заложены Воронеж, новая Елецкая крепость, а также другие города и крепости.

Битва при Молодях на Ленте времени