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В последние годы царствования Ивана Грозного произошло событие, имевшее огромную важность для исторических судеб России. Речь идет о «покорении Сибири» – освоении русскими огромных пространств за Уралом.

Еще в конце XIX века выдающийся русский историк В.О. Ключевский ввел понятие «колонизация». По словам исследователя, колонизация – «процесс хозяйственного освоения и заселения новых территорий». Историк при этом указывал на ведущую роль в колонизационных процессах экономических и политических составляющих, в то время как другие стороны жизни общества являлись производными от них. Им при этом признавалось как стихийно-народное, так и организованное правительством освоение новых земель.

Форпостом продвижения русских в Западную Сибирь служило среднее Приуралье, фактическими повелителями которого являлись сольвычегодские купцы Строгановы. Им принадлежали территории по рекам Каме и Чусовой. Там Строгановы имели 39 деревень с 203 дворами, город Сольвычегодск, монастырь и несколько острогов по границе с Сибирским ханством. Строгановы содержали войско из казаков, у которых имелись, кроме сабель и пик, пушки с пищалями.

Царь всячески поддерживал Строгановых. Еще в 1558 году он дал им грамоту, позволявшую прибирать охочих людей и селить их у себя. А в 1574 году была пожалована новая грамота на сибирские земли по Type и Тоболу. Правда, эти владения сибирских ханов надо было еще завоевать.

Выходцы из различных русских краев обживали строгановские владения, производили железо, валили лес, плотничали, добывали соль, вели пушную торговлю. Из России подвозили хлеб, порох, оружие.

В Сибирском ханстве правил тогда слепец хан Кучум. Он взошел на престол, свергнув хана Едигера, данника России. До 1573 года и Кучум регулярно платил России дань мехами, но потом решил вернуть своему государству независимость и даже убил русского посла, что положило начало войне.

Для войны с Кучумом Строгановы наняли казачий отряд в 750 человек под предводительством атамана Василия Тимофеевича Аленина, прозванного Ермаком. Ермак был родом донской казак, в молодости работал у Строгановых, потом ушел на Волгу.

В сентябре 1581 года (по другим источникам – 1582 года) отряд Ермака двинулся за Урал. Успешно прошли первые столкновения с татарскими отрядами. Сибирские татары почти не знали огнестрельного оружия и боялись его. Кучум выслал навстречу непрошеным гостям своего храброго племянника Маметкула с войском. У реки Тобол казаков атаковало до 10 тысяч татар, но казаки опять вышли победителями. Решающая битва произошла недалеко от ханской столицы Кашлыка. В сече полегло 107 казаков и много больше татарских воинов. Маметкула пленили, Кучум с остатком верных ему людей бежал. Сибирское ханство по существу перестало существовать. В это ханство входило, помимо татар, много народов и племен. Притесняемые татарами и заинтересованные в торговле с Россией, они обязались платить ясак (дань) пушниной Ермаку, а не Кучуму.

Правда, вскоре Ермак погиб. Сбежавший из его лагеря пленник привел ночью неприятеля. Казаки спали, не выставив часовых. Татары многих перебили. Ермак прыгнул в Иртыш и пытался доплыть до лодки, но тяжелый панцирь, по преданию, подарок Ивана Грозного, утянул его на дно. Оставшиеся в живых люди Ермака хотели было возвращаться в Россию, но тут подошло с Урала подкрепление.

Начало присоединению Сибири к России было положено. Осваивать таежные просторы двинулись охочие люди – крестьяне, посадские, казаки. Все русские в Сибири были вольными, они платили лишь налог государству. Помещичье землевладение в Сибири не привилось. Местные коренные народы облагались меховым ясаком. Сибирские меха (соболиные, бобровые, куньи и иные) ценились тогда высоко, особенно в Европе. Поступление сибирской пушнины в казну стало существенным добавлением к государственным доходам Московского царства. В конце XVI века этот курс был продолжен Борисом Годуновым.

Помогала освоению Сибири система острогов. Так называли в то время укрепления в виде городов, служившие базой для постепенного покорения русскими сибирских просторов. В 1604 году был заложен город Томск. В 1618 году построен Кузнецкий острог, в 1619 году – Енисейский острог. В городах и острогах располагались гарнизоны и резиденции местной администрации, они служили центрами обороны и ясачного сбора. Весь ясак шел в российскую казну, хотя бывали случаи, когда русские воинские отряды пытались собирать ясак в свою пользу.

Массовая колонизация Сибири с новой интенсивностью продолжилась после окончания Смутного времени. Русские переселенцы, охочие люди, промышленники, казаки осваивали уже Восточную Сибирь. К концу XVII столетия Россия вышла на крайние восточные рубежи к Тихому океану. В 1615 году в России был создан Сибирский приказ, предусматривавший новые порядки управления землями и выдвижение в них командирами воевод. Основной целью заселения Сибири было получение ценного меха пушных зверей, особенно – соболей. Местные племена платили дань мехом и считали это государственной службой, получая за это жалованье в виде топоров, пил, других инструментов, а также тканей. Воеводы должны были защищать коренных жителей (однако зачастую самовольно назначали себя полноправными правителями, требуя ясак и себе, и вызывая своим самоуправством бунты).

Русские продвигались на восток двумя путями: вдоль северных морей и вдоль южных сибирских границ. В конце XVI – начале XVII веков русские землепроходцы утвердились на берегах Оби и Иртыша, а в 20-е годы XVII века – в области Енисея. Именно в это время в Западной Сибири возникает целый ряд городов: Тюмень, Тобольск, Красноярск, основанный в 1628 году и ставший главным оплотом России на верхнем Енисее в последующее время. Дальнейшая колонизация шла по направлению к реке Лена, где в 1632 году стрелецкий сотник Бекетов основал Якутский острог, ставший опорным пунктом для дальнейшего продвижения на север и восток. В 1639 году отряд Ивана Москвитина вышел на побережье Тихого океана. Спустя год-два русские попадают на Сахалин и Курилы. Однако самыми известными экспедициями на этих путях явились походы казака Семена Дежнева, служилого человека Василия Пояркова и устюжского торгового человека Ерофея Хабарова.

Дежнев в 1648 году на нескольких судах вышел в открытое море на севере и обогнул первым из мореплавателей восточное побережье Северной Азии, доказав наличие здесь пролива, который отделяет Сибирь от Северной Америки (позже этот пролив получит имя другого исследователя – Беринга).

Поярков с отрядом в 132 человека двигался посуху вдоль южной сибирской границы. В 1645 году он по реке Амуру вышел в Охотское море.

Хабаров пытался закрепиться на амурских берегах – в Даурии, где построил и некоторое время удерживал город Албазин. В 1658 году на реке Шилке был построен город Нерчинск. Так Россия вошла в соприкосновение с Китайской империей, которая тоже претендовала на Приамурье.

Таким образом, Россия достигла своих естественных границ.

Литература

Сибирь в составе Российской империи. М., 2007.

Градостроительство Сибири / В. Т. Горбачёв, д-р архит., Н. Н. Крадин, д. ист. н., Н. П. Крадин, д-р архит.; под общ. ред. В. И. Царёва. СПб., 2011.

Присоединение и освоение Сибири в исторической литературе XVII века / Мирзоев Владимир Григорьевич. М., 1960.

"Новые земли" и освоение Сибири в XVII-XIX вв.: очерки истории и историографии / Ананьев Денис Анатольевич; Комлева Евгения Владиславовна, Раев Дмитрий Владимирович, Отв. ред. Резун Дмитрий Яковлевич, Кол. авт. Институт истории СО РАН. Новосибирск, 2006.

Покорение Сибири: историческое исследование / Небольсин Павел Иванович; Кол.авт. Российская академия наук. Библиотека (Санкт-Петербург). СПб., 2008.