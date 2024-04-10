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16.10.2024
Тест по теме: «Встречь солнцу». Освоение Сибири и Дальнего Востока
Что послужило главной движущей силой продвижения русских землепроходцев в Сибирь в XVII веке?
стремление найти золотые месторождения
поиск новых источников пушнины (соболя, куницы), а также стремление закрепить за Русским государством обширные территории и установить контроль над торговыми путями
приказ царя о немедленном завоевании всего Дальнего Востока
необходимость бегства от крепостного права
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