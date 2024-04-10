7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

История освоения Сибири

Ядринцев Н.

Книга "История освоения Сибири" продолжает и дополняет серию "Российская императорская библиотека", представляющие современному читателю классические работы по истории России, шедевры отечественной исторической мысли, появление каждого из которых стало крупным событием общественной жизни страны. В основу предлагаемой книги легли произведения видного публициста и общественного деятеля, знаменитого исследователя Сибири Николая Михайловича Ядринцева (1842-1894), которого современники называли "сибирским Герценом". Человек разносторонних интересов и потрясающей работоспособности, Ядринцев посвятил изучению Сибири всю свою жизнь. Путешественник, чьи заслуги были отмечены золотой медалью Русского географического общества, Ядринцев совершил несколько исключительных по значению экспедиций по Алтаю, путешествовал по Минусинскому краю и верховьям реки Орхон, открыл развалины Хара-Балгаса, древней столицы Уйгурского каганата, и древнемонгольской столицы Каракорума. Результатом этих путешествий, теоретических исследований, изучения жизни и быта коренных народов Сибири стала книга об истории освоения великого края, фундаментальный труд по "сибиреведению", который мы предлагаем вниманию читателя. Автор собрал богатый фактический материал, привлек работы многих ныне забытых исследователей. Ряд поднятых им проблем актуальны и по сей день, хотя и приобрели новую окраску. Бесконечное разнообразие подробностей, событий и исторических деятелей объединяет одна общая идея: дать максимально содержательное представление о становлении и развитии истории освоения огромных сибирских просторов. Как и предыдущие издания серии, книга великолепно оформлена и насыщена огромным количеством цветных и черно-белых иллюстраций.