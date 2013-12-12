Составлена карта Сибири «Чертеж всей Сибири до Китайского царства». Автор этого масштабного труда остался неизвестен.

КАРТОГРАФИЯ СИБИРИ

Первые карты Сибири, относящиеся еще к XV в., были иностранного происхождения; они, как и карты более позднего времени, в т. ч. и карты русского происхождения, являются теперь лишь картографическими памятниками и представляют исключительно библиографический интерес. К XV в. относятся: 1) карта Сибири, или, как тогда называли Сибирской Тартарии, Стефана Борджиа («Sebur civitas»), где Сибирь показана у восточного разветвления Волги; 2) карта Фра Мауро 1459, на которой «Provincia Sibir» и народ того же имени захватывают огромное пространство верховьев Камы и Вятки. Обе эти карты гомеровского типа, в них много фантазии, да и понятия Сибирь в современном значении этого слова тогда еще не было…

Первою рус. картою Сибири до-Петровского периода является карта 1667 или «Чертеж Сибирские земли», «збиранный» в Тобольске воеводой Годуновым в 1667. На этой карте север - внизу, юг (полдень) - наверху. Наиболее развит на карте бассейн Оби. Лена показана впадающей в море, омывающее вост. берег Сибири. В ю.-в. углу карты двумя стенами отделен Китай. В об’яснительной записке, приложенной к этому чертежу, кроме подробного описания рек, населенных пунктов и пр. приведены и расстояния между ними: «мера верстами и мильми и конною ездой». Измерение пути как верстами, так и временем проезда было тогда повсеместным. Вторая русская карта, являющаяся как бы исправленным изданием карты 1667, вышла в 1672 под названием: «Чертеж всей Сибири до китайского царства i до никаскаго», с об’яснительной запиской к нему «Список с чертежа Сибирская земли». Следующей по времени картой является чертеж Семена Ремизова 1697, один из вариантов этого чертежа ныне хранится в Географическом обществе. Особенно богато представлены на нем реки Сибири.

Сибирская Советская Энциклопедия - 1929 год

ХАБАРОВ И ПЕРВАЯ КАРТА СИБИРИ

Оставив небольшой отряд на берегах Амура, Хабаров вернулся в Якутск за подкреплением. Несмотря на то что он явился без добычи, власти тем не менее были удовлетворены теми сведениями, которые исследователь собрал в путешествии. В них Хабаров рассказывал о богатых землях Приамурья, о лесах, населенных множеством пушных зверей, и реках, изобилующих рыбой. Помимо того, землепроходец составил карту этого края, которая легла в основу карт Сибири 1667-1672 годов.

Набрав отряд из 110 добровольцев и 27 служилых людей и пополнив припасы, Хабаров летом 1650 года вышел из Якутска. К осени он добрался до оставленного гарнизона, расположенного в укрепленном городке Албазин на Амуре.

«ОПИСАНИЕ К ЧЕРТЕЖУ СИБИРСКОЙ ЗЕМЛИ»

Чертеж 1672 г. долго считался утерянным, но копия с него была впервые опубликована в 1888 г. в Швеции в альбоме Пальмквиста. Сохранилось и описание к этой карте под названием: «Список с чертежа Сибирской земли». В издании «Сибирские летописи» ее заглавие дано иначе: «Описание новые земли Сибирского государства, в которое оно время и каким случаем досталось за Московское государство и какое в той земле положение...». Представляет интерес и следующее место рукописи: «С левую сторону Ленскую позаде к Амурской стороне в море-океан больших рек пало: Охота, Рама, Товой, Тадуй, Анадыр, Пенжон, Камчатка, Чудон; а от Чюдона устья реки великий камень пошел во океян-море теплое за 500 поприщ и устье великие реки Амура возле края океана-моря теплого. А за тем камнем нос, который в морскую пучину пошел... А в великую реку Генесею морем-океаном водою и судами нет ходу за тем камнем великим и по ту сторону носа каменя за великими страшными льдами».

Однако в этом же документе, в другом его списке, есть место огромной важности.

В «Российском магазине», журнале, издаваемом трудами Федора Туманского, приведен отрывок из рукописи: «Описание к чертежу Сибирской земли». Вот этот отрывок: «...Амурским морем в Китайское царство ходу нет, для того, что лежит камень кругом всей земли от Мангазейского моря и до Амурского, и тот камень протянулся в море, и около его обойти никто не может, для того, что льды велики притискают и ростирают, а взойти на него человеку невозможно, а есть проход в Китайское царство» (Это отрывок из списка «Чертежа Сибирской земли» выписан из окладной Сибирской Губернии книги, сочиненной в бытность в Сибирском Приказе, см. 1721 г. сибирских дел. Опубликован Ф. Туманским - Российский магазин, ч, I, СПб., 1792, стр. 411).

В этом же документе сообщено: «...а от устья Колымы реки и кругом земли мимо устей рек Ковычи и Нанабары и Илии, Дуры до каменной преграды, как бывает, что льды пропустят, и до того камени парусом добегают об одно лето, а как льды не пустят, и по три года доходят».

Под рубрикой: 8 грань — сказано: «а через тот камень ходу день, как на него человек взойдет, и он оба моря видит: Ленское и Амурское».

Как явствует из этого места, в списке чертежа Сибирской земли, относящемуся к периоду не позже 1696 или 1697 гг., в этом документе совершенно несомненно напластование различных известий. В основе их лежит сведение о том, что между Мангазейским морем и Амурским, т. е. между Ледовитым океаном и Тихим, лежит камень кругом всей земли, что этот камень протянулся в море и что обойти его никто не может, вследствие великих льдов. Однако в том же документе дальше сообщено сведение другого порядка. Оказывается от устья Колымы реки, мимо устьев рек Ковычи и Нанабары и Илии и Дуры (Ковыча и Нанабара могут быть Анадырем, Дура - Амур) пройти можно.

Оказывается, бывает, что льды пропускают суда, и тогда до каменной преграды парусом добегают в одно лето, а в других случаях на это надо потратить и три года. Там же указывается, что если перейти через камень, с которого видны оба моря Ленское и Амурское, то приходят на реку Анадырь и тут промышляют рыбью кость. И дальше говорится о том, что каменный нос, протянувшийся между Нанабарой и Ковычей «насилу обходят» (стр. 16). Таким образом, дается иная версия о возможности хотя и с трудом, не только дойти до Каменного носа, но и обойти его морем.

Совершенно конкретные данные о том, что возможно морское плавание из устья Колымы к Амурскому устью или, во всяком случае, какой-то из рек Тихого океана, может быть, конечно, отзвуком похода Дежнева. К этой мысли приводит и упоминание о том, что перейдя через камень (Анадырский хребет) можно промышлять рыбью кость (моржовые клыки). Но самое интересное это то, что в варианте 1696 или 1697 гг. рассказывается о мореплавании кругом Чукотского полуострова, как о чем-то не только возможном, но и повторяющемся.

В манускрипте, хранящемся в рукописном отделе Ленинской библиотеки, опубликованном в издании Археографической комиссии «Сибирские летописи» (СПб., 1907) и Титовым в его книге «Сибирь XVII века» под заглавием «Описание новые земли, сиречь Сибирского царства» (Титов А.А. Сибирь XVII в., стр. 388—389.) (это «Описание» составлено после 1683 г.), говорится: «И от Байкала моря пошел пояс камень великой и непроходной позаде Лены реки, а пошел тот камень далече в море-океан на 500 поприщ и для того с Лены морем в Китайское государство и в великую реку Амуру проходу и проезду нет».

А.В. Ефимов. Из истории великих русских географических открытий. М., 1950