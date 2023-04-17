Россия и Китай: от татаро-монгольского нашествия до Нерчинского договора Первые официальные контакты Русского царства и Поднебесной империи начались лишь в XVII веке. В ходе тяжёлого военного конфликта в 1689 году между странами был подписан первый договор, определивший границы государств на Дальнем Востоке.

Первые официальные контакты Русского царства и Поднебесной империи начались лишь в XVII веке. В ходе тяжёлого военного конфликта в 1689 году между странами был подписан первый договор, определивший границы государств на Дальнем Востоке.

«…А живет де китайской государь, и у нево, де, государь, город каменной, а дворы /л. 13/ де в городе с русково обычья, палаты на дворях каменные <…>. А в городе де стоят храмы у нево, и звон де великой у тех храмов, а крестов на храмах нет, тово де у них не ведают, какая вера, а живут с рускова обычья; и бой де у нево огняной…» - сообщал в Москву в 1609 году полученные сведения о Китае томский воевода Василий Волынский. Несмотря на то, что дипломатические отношения между странами были установлены лишь в конце XVII века после подписания Нерчинского договора, контакты русских и китайцев имели место быть задолго до этого времени.

Контакты в период татаро-монгольского нашествия

О непосредственных контактах Древней Руси и Китая ничего не известно. Эти сведения не отражены в русских источниках, поэтому можно лишь выдвинуть гипотезу о том, что о Поднебесной древнерусские жители могли слышать от третьих лиц, прежде всего купцов, прибывавших в русские города из восточных стран. Это положение дел сохранялось вплоть до XIII века, пока на рубежах Руси не появились монгольские завоеватели.

К этому времени Северный Китай был уже подчинён завоевателям-кочевникам. Некоторые уроженцы Поднебесной, сведущие в военном деле, сопровождали монголов в их походах на Запад. Видимо, именно тогда китайцы впервые достигли пределов Руси. В «Истории династии Юань» содержатся сведения о походе кочевников на русские города и описание военных действий.

Монголы часто формировали из представителей завоёванных народов вооружённые отряды гвардии, которые служили при дворе хана. В первой половине XIV века в китайских источниках встречается упоминание такого формирования, располагавшегося в Пекине. Он получил название «Охранное войско из русских, прославляющее преданность». Русские воины, жившие в лагере к северу от Пекина, скорее всего насчитывали несколько тысяч человек. О дальнейшей судьбе русских ратников на императорской службе ничего не известно – историки лишь выдвигают гипотезы, которые не подкреплены реальными данными.

Освобождение Руси от ордынской зависимости и Китая от монгольских захватчиков, по всей видимости, стало ещё одним барьером на пути к получению сведений друг о друге.

Россия как транзитный пункт на пути на восток

В XV и XVI веке сведения о Китае на Русь доходят лишь эпизодически. Например, знаменитый русский путешественник Афанасий Никитин упоминает эту восточную страну лишь единожды: «а от Певгу до Чини да до Мачина месяць итти, морем все то хожение. А от Чини до Китаа итти сухом 6 месяць, а морем 4 дни итти».

В XVI веке открытием пути в Китай заинтересовались Европейцы. Этот интерес сыграл определённую роль в истории дипломатии России. В 1553 году английская экспедиция, искавшая морской путь в Поднебесную, оказалась в устье Северной Двины. Вместо Китая «Туманный Альбион» попал в Россию, что привело к созданию торговой компании и установлению прямых экономических контактов Лондона и Москвы. Вместе с этим, англичане стали использовать нашу страну для организации сухопутных экспедиций по поиску пути в Китай. Так, в 1558 году Энтони Дженкинсон с разрешения Ивана Грозного отправился в путешествие на восток, однако смог достичь лишь пределов Бухары. Иностранцы пытались достигнуть Китая как по суше, так и по морю, однако безуспешно.

Лишь в начале XVII века Россия начала предпринимать свои попытки достигнуть Поднебесной. В 1608 году по поручению Василия Шуйского томские казаки отправились в поход на восток с целью найти Китай, однако эта инициатива не привела к успеху. Новая попытка состоялась уже после Смуты, в 1618 году. Иван Петлин, томский казак, добирался до Пекина в течении трёх месяцев и смог достигнуть поставленной перед ним цели. Это было официальное посольство, однако китайский император не принял гостей из России, сославшись на то, что у них недостаточно даров. Спустя 4 дня пребывания в столице Китая Петлин и его отряд были вынуждены отправиться на родину.

Путешествие томского казака имело огромное значение не только для России, но и для Европы. Петлин создал развёрнутое описание своего пребывания в Пекине, которое впоследствии было переведено на основные европейские языки. Кроме того, впервые путешественник смог найти сухопутный маршрут в Китай.

Первые попытки установления отношений

В середине XVII века произошли события, серьёзно повлиявшие на развитие российско-китайских отношений. С одной стороны, Россия расширяла свои владения на востоке и смогла закрепить за собой Приамурье. С другой, в Китае произошёл государственный переворот, который привёл ко власти маньчжурскую династию. Новые владетели поднебесной не только унаследовали презрительное отношение ко всем пришельцам, но и стали активно действовать на границах своей страны, стремясь расширить территорию империи.

Расширение границ на востоке должно было, наконец, привести к установлению дипломатических отношений и торговых контактов. Именно на это рассчитывал Алексей Михайлович. В частном порядке русские купцы пытались проникнуть в Пекин. С одним из них, Петром Ярыжкиным, случилась неприятная история. Он прибыл в столицу Китая в 1654 году и провёл там долгое время. У купца не было полномочий на официальные переговоры с императором, однако китайские чиновники посчитали его послом русского царя и отправили вместе с ним в Москву грамоту на китайском языке, в котором «соглашались» на признание России своим вассалом.

Спустя 2 года в Пекин прибыл официальный царский посол, Фёдор Байков. Императорские чиновники пытались заставить его участвовать в церемониях в качестве представителя вассальной державы, отчего дипломат всячески уклонялся. В связи с этим о переговорах не могло идти и речи, и задачи, поставленные Алексеем Михайловичем: установление с Китаем равноправных отношений – не были выполнены.

В дальнейшем все посольства из Москвы заканчивались похожим образом. Китайские чиновники так или иначе пытались заставить дипломатов признать вассальную зависимость России от Китая. Без этого признания о дальнейших переговорах не могло быть и речи.

Война в Приамурье и мирный договор

Активность Москвы на дипломатическом фронте также отчасти была связана с тяжёлым положением русских колонистов на Дальнем Востоке. С приходом ко власти в Китае Маньчжурской династии атаки на русские остроги участились. В 1676 году царский посланник Николай Сапфарий попытался урегулировать отношения с Китаем в Пекине, однако и он столкнулся с высокомерием чиновников Поднебесной.

В 80-е годы XVII века маньчжурский император Канси принял решение развернуть массированное наступление на русские позиции в Приамурье. Целью удара маньчжурских отрядов стал Албазинский острог. Китайские войска подступили к крепости летом 1685 года – началась осада. После первого же штурма воевода Алексей Толбузин ввиду недостатка припасов был вынужден капитулировать. Китайцы сохранили защитникам жизни. 300 казаков с воеводой отступили в Нерчинск, а ещё несколько десятков человек, взятых в плен, были поселены в Пекине.

Китайцы сожгли острог, однако спустя несколько месяцев казаки вернулись в Албазин и отстроили его заново. Весной 1686 года маньчжурские отряды вновь подступили к крепости. На сей раз защитники, несмотря на болезни, распространившиеся в гарнизоне, смогли отбить все штурмы – в безуспешных попытках овладеть острогом китайцы потеряли около 2,5 тысяч человек. Осада шла почти год. Лишь в мае 1687 года нападавшие отступили от Албазина.

Несмотря на это, ситуация на Дальнем Востоке для России оставалась весьма тяжёлой. В 1689 году китайские войска подошли к Нерчинску, планируя начать осаду города. К этому времени сюда прибыло русское посольство во главе с Фёдором Головиным, которому предписывалось урегулировать споры с Поднебесной. Оказавшись в весьма тяжёлых условиях, дипломат пошёл на уступки Китаю, опасаясь штурма города. Был подписан Нерчинский договор – первый в истории российско-китайских отношений акт, установивший границы между странами. Согласно ему, уже освоенное к этому времени русскими Приамурье переходило под контроль Поднебесной империи. Этот договор был пересмотрен лишь спустя почти два века.