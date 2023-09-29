Поя́рков, Василий Данилович

Поя́рков, Василий Данилович (1617/18 — ок. 1667) — российский землепроходец XVII в., дворянин московский (1650). В 1643–1646 во главе отряда из 132 казаков предпринял трудную экспедицию из Якутска в Даурию (Приамурье) с целью сбора ясака и поиска руд. На обратном пути совершил плавание вдоль берегов Охотского моря. Результатом экспедиции П. стала ценная информация о пройденных территориях.

Лит. : Никитин Н. И. Экспедиция Пояркова на Амур // Вопросы истории. 1981. № 9. С. 180–182. И. Г. Кинский.