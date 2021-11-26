ПОПОВ ФЕДОТ АЛЕКСЕЕВИЧ

Ранние годы

О ранних годах жизни Федота Алексеевича практически не сохранилось сведений. Год его рождения неизвестен. Место рождения – с. Холмогоры. Обучался грамоте и счету, которые ему пригодились, когда он занялся торговлей.

Приказчик и путешественник

Первоначально П. трудился приказчиком у устюжских (по другой версии – московских) купцов гостиной сотни В. и А. Усовых. По приказу купца В. Усова в 1638 г. (или 1639 г.) П. и Л.В. Сиверов с отрядом вышли из Великого Устюга с 3500 руб. и товарами. Прошли Тюмень, Тобольск и Томск, и в июне 1641 г. оказались в Енисейске. Здесь они получили разрешение таможни на проход по р. Лене. В Якутске П. и Л.В. Сиверов разделились, при этом П. забрал большую часть товаров и людей.

В 1642 г. П. спустился вниз по Лене к р. Оленек. Здесь он рассчитывал вести торговлю и запастись соболем. Однако ситуация в крае была нестабильной: в 1644 г. тунгусы подняли бунт, вытеснив промышленников из лесов, где обитал соболь. П. был вынужден отправиться к р. Яне, Индигирке и Алазею. В 1647 г. П. вышел к Колыме, однако столкнулся с приказчиками других купцов.

Новый поход

Вместе с другими торговыми людьми П. просил колымского приказного о новом походе, который должен был возглавить служилый человек. Им стал С.И. Дежнев.

Летом 1647 г. П. и С.И. Дежнев на четырех кочах отправились в путь к Анадырю. Однако цели они не достигли и были вынуждены вернуться из-за льдов. Новая попытка была предпринята в 1648 г. на шести кочах. Спустившись вниз по Колыме к морю, отряд забрал седьмой коч. 20 июня 1648 г. отряд покинул Среднеколымск. По пути путешественники встречали местное население. В столкновении с чукчами 20 сентября П. получил ранение. Вслед за С.И. Дежневым к Анадырю шел М.В. Стадухин, который достиг р. Анадырь по суше.

К началу октября кочи П. и С.И. Дежнева попали в шторм и разделились. Дальнейшие сведения рознятся. Согласно версии якутской супруги П., которая путешествовала вместе с мужем, П. погиб от синги; его коч разбился ближе к Анадырскому заливу. По другой версии П. сумел добраться до р. Камчатка, поднялся до ее притока Никуля, организовал здесь зимовку, затем морем (или по суше) перешел на р. Тигиль на Охотском побережье. Согласно версии С.И. Дежнева, кочи не проходили пролив, придя на Анадырь позднее и по суше.