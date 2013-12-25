Основан Якутск Отряд енисейского сотника П. Бекетова обследовал берега р. Лены и заложил Якутский (Ленский) острог.

В ДАЛЬНЕЙ УКРАИНЕ

«Того ж году сентября в 25 день по государеву цареву и великого князя Михайла Федоровича всея Руси указу поставил я с служилыми людьми на Лене реке острог для государева величества в дальней украине и для государева ясачного збору и для приезду якутцких людей. А преж того на Лене реке и в Якутцкой земле государева острогу не бывало нигде. А поставил государев новый острожек я, Петрушка, против якутцкова князца Мамыкова улусу».

Челобитная Петра Бекетова о строительстве Ленского, впоследствии Якутского, острога

ОСНОВАНИЕ ЯКУТСКА

До середины 50-х годов XIX в., когда началось освоение Амурского водного пути и образовалась Приморская область с центром в Николаевске, редкий город северо-востока Сибири мог иметь такое значение, какое имел Якутск. Через него в течение более чем двухсот лет (1630 - 1850 гг.) проходило все сообщение страны с северо-востоком Азии, с побережьем Тихого океана, его островами и с Северо-Западной Америкой. Охотский и Аянский тракты, начинавшиеся в Якутске, сыграли огромную роль в освоении этих труднодоступных, но важных для судеб страны районов. По этим трактам пролегал путь многочисленных и разнохарактерных экспедиций, отрядов и просто путешественников, купцов, промышленников и чиновников, базой снаряжения которых всегда служил Якутск. Отсюда же на побережье Охотского моря ежегодно перебрасывались казенные и частные грузы (продовольствие для населения, оборудование для морских портов и т. д.). Все это потребовало громадных усилий якутской администрации, вечно занятой трудным вопросом перевозок на Дальний Восток. Еще больше тяжестей легло на плечи якутского народа, обеспечивавшего эти перевозки и вынужденного ежегодно давать тысячи лошадей под вьюк, сотни проводников и сплавщиков. Словом, Якутск со времени своего основания был городом-тружеником, внесшим значительный вклад в политико-экономическое укрепление Российского государства. Однако история Якутска в отечественной литературе разработана еще недостаточно. Не совсем выяснены обстоятельства выбора места и время заложения Ленского, впоследствии Якутского, острога.

Ленский острог был основан в 1632 г., т. е. в самом начале процесса присоединения Якутии к Российскому государству. Правда, русские отряды здесь бывали и раньше. Например, отряды промышленника Пантелея Дмитриевича Пянды - в первой половине 20-х годов XVII в., тобольского служилого человека Антона Добрынского - в 1630-1631 гг., енисейского казачьего атамана Ивана Алексеевича Галкина - в 1631 г. Но эти отряды совершали лишь разведывательные походы, их попытки брать ясак с якутов не увенчались успехом. Значение их походов состояло в открытии новой области, богатой пушниной, которую предстояло включить в состав Российского государства.

Последняя задача выпала на долю енисейского стрелецкого сотника Петра Бекетова. Весной 1632 г. по предписанию енисейского воеводы Ж. Кондырева он с отрядом казаков спустился по Лене в центр Якутской земли. Первоначально тойонская знать попыталась отстоять исключительное право на эксплуатацию своих сородичей и активно выступила против отрядов служилых людей, начавших облагать ясаком местное население. Первыми отряды П. Бекетова встретили бетунские тойоны, оказавшие сопротивление, но потом вынужденные присягнуть царю и внести ясак. После этого П. Бекетов в течение лета разбил нескольких мелких князьков на р. Лене, в сентябре подчинил батулинских якутов, а в начале ноября - хатылинских. В 1632-1633 гг. после неудачных попыток сопротивления подчинились еще несколько князьков. В марте 1633 г. под «высокую государеву руку» были приведены дюпсинские тойоны. После этого «многие якутские люди князцы со всеми своими людьми разных улусов приклонилися и учинились под государевою высокою рукою послушны, и шертовали за себя и за своих улусных». Среди них были князцы и таких сильных и многолюдных племен, как кангаласский Ника, намский Мымак. Меньше чем за год царю присягнули 32 мелких, средних и крупных князца, в том числе таких волостей, как Атамайская, Ботурусская, Бетунская, Дюпсинская, Игидейская, Кангаласская, Мегинская, Модутская, Намская, Нерюктейская и Одейская: в состав России вошла почти вся Центральная Якутия.

Правда, тойоны этих волостей местами продолжали оказывать сопротивление царской администрации и организовывать вооруженные выступления. Окончательно они были подчинены после отъезда П. Бекетова (лето 1633 г.). Ленский острог был поставлен в разгаре этих событий - в сентябре 1632 г.

Первое русское укрепление на якутской земле, опираясь на которое служилые люди присоединили в дальнейшем весь северо-восток Сибири, было поставлено не на том месте, где ныне стоит город Якутск, а примерно в 70 км ниже, на правом берегу реки Лены, напротив улуса намских якутов. Выбору места под острог в то время обращали большое внимание. Считалось, что строение должно стоять в центре расселения аборигенов, но в безопасном месте, окруженном всякими угодьями. Его следовало «укрепити всякими крепостями накрепко» против «прихода воинских людей». Ленский острог, как писал П. Бекетов, был поставлен «межиными многими улусами среди всей земли». По свидетельству другого очевидца - енисейского стрельца Ивашки Иванова «острожек поставлен на берегу Лены реки и к угодью, а около того острожку живут многие конные и пешие якуты, родами тысяч с десять и больши, и животины их коров и лошадей много. А опричь того места, где Петр Бекетов поставил острожек, в ином месте острогу или города поставить негде, потому что тот острожек поставлен в угожем месте».

Города и остроги земли Сибирской

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ИСТОРИИ ГОРОДА

1632, 25 сентября: отряд казаков под командованием енисейского сотника П.И. Бекетова на правом берегу реки Лены заложил Якутский (Ленский) острог в 70 км ниже по течению от места расположения современного города Якутска.

1638: острог получил статус административного центра образованного Якутского воеводства.

1642-1643: Якутский острог был перенесен в долину Туймаада.

1643: Якутский острог был наделен статусом города.

1775 - 1784: Якутск становится административным центром Якутской провинции

1784 - 1805: Якутск - административный центр Якутской области.

1851: Якутск получил статус административного центра Якутской области на правах губернии.

1922, 16 февраля - 1922, 27 апреля: Якутск стал административным центром Якутской Автономной Республики.

1922, 27 апреля - 1990,27 сентября: Якутск - административный центр Якутской АССР.

1990,27 сентября - 1991 20 декабря: столица Якутской-Саха Советской Социалистической Республики.

1991, 20 декабря: Якутск стал административным центром (столицей) Республики Саха (Якутия).

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