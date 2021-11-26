НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР 1689 ГОДА
НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР 1689 ГОДА - мирный договор между Россией и Китаем о границах и условиях торговли, завершивший русско-китайский военный конфликт 1682-1689 годов в Приамурье (Албазина оборона 1680-х годов).
Заключён в результате русско-китайских дипломатических переговоров в обстановке блокады г. Нерчинска маньчжурскими армией и флотилией.
Текст Нерчинского договора составлен на русском, латинском (в состав китайской делегации входили миссионеры-иезуиты Т. Перейра и Ж.Ф. Жербийон) и маньчжурском языках. Варианты текста отличались количеством статей (в русском и латинском - 6, в маньчжурском - 8) и редакцией формулировок.
Подписан в Нерчинске 29 августа именно латинский вариант договора - с русской стороны Ф.А. Головиным, стольником И.Е. Власьевым и дьяком С. Корницким, с китайской - государственным советником кн. Сонготу и др.
Нерчинский договор впервые устанавливал русско-китайскую границу: по р. Горбица - правому притоку р. Куэнга (левый приток р. Шилка) и р. Аргунь, затем по хребту Малый Хинган. Территория между р. Уда и хребтом Малый Хинган оставалась неразграниченной.
Россия приняла требования китайской стороны срыть укрепления г. Албазин и вывести его гарнизон, а также перенести Аргунский острог с правого на левый берег р. Аргунь.
Нерчинский договор провозглашал обоюдную свободу торговли для лиц, имевших охранные грамоты. Объявлял немедленную выдачу перебежчиков обеих сторон, кроме тех, кто бежал до подписания Нерченского договора. Определял порядок разбирательства преступлений (разбой, убийство и пр.), совершённых на территории обоих государств.
Положения Нерчинского договора развиты Кяхтинским договором 1727 года, Айгунским договором 1858 года, Тяньцзиньским трактатом 1858 года и Пекинским трактатом 1860 года.
Условия Нерчинского дговора предполагалось начертать на русском, латинском и маньчжурском языках на специальных камнях и установить их вдоль русско-китайской границы (в русском варианте этот пункт оставлялся на усмотрение китайской стороны).
Исторические источники:
Русско-китайские отношения в XVII в. Материалы и документы. М., 1972. Т. 2.