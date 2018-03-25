Краткий курс истории. 15-я крепость Сибири 25 марта 1604 года по приказу царя Бориса Годунова казачий голова Гаврила Писемский и стрелецкий голова Василий Тырков были направлены в татарскую землю для основания крепости с целью защиты переправы через реку Томь. Так начиналась история основания Томска. По просьбе эуштинцев В январе 1604 года Москву по совету тобольского стрелецкого головы Тыркова посетил князь эуштинских татар Тоян. Он обратился к Борису Годунову с просьбой принять под свою власть эуштинцев, на которых нападают калмыки и енисейские кыргызы. Дело в том, что до начала XVII века несколько татарских родов, проживавших в окрестностях будущего Томска, вели весьма мирную жизнь, занимались животноводством, земледелием, промыслами....

25 марта 1604 года по приказу царя Бориса Годунова казачий голова Гаврила Писемский и стрелецкий голова Василий Тырков были направлены в татарскую землю для основания крепости с целью защиты переправы через реку Томь. Так начиналась история основания Томска.

По просьбе эуштинцев

В январе 1604 года Москву по совету тобольского стрелецкого головы Тыркова посетил князь эуштинских татар Тоян. Он обратился к Борису Годунову с просьбой принять под свою власть эуштинцев, на которых нападают калмыки и енисейские кыргызы. Дело в том, что до начала XVII века несколько татарских родов, проживавших в окрестностях будущего Томска, вели весьма мирную жизнь, занимались животноводством, земледелием, промыслами. Все изменилось с приходом южных кочевников.

На страже рубежей

Московское правительство оценило просьбу Тояна. Посланные Годуновым Писемский и Тырков с казаками из разных сибирских городов основали на берегу Томи 15-ю русскую крепость в Сибири. Название крепости дали по наименованию реки – Томская. Однако она просуществовала всего 44 года, придя в негодность. После этого на южном мысу Воскресенской горы был возведен новый город. На протяжении всего XVII века Томск имел важное оборонительное значение, отражая набеги кочевников и обеспечивая безопасность окрестного населения.

Центр транзитной торговли

Свои функции стратегического военного центра город потерял в XVIII веке, поскольку Россия существенно расширила границы дальше на восток и юг. Тогда же город стал одним из традиционных мест ссылки в Сибири и оставался таковым вплоть до советской эпохи. Поскольку через Томск пролег Большой Сибирский тракт, соединявший Москву и Забайкалье у границ Китая, то бывшая 15-я крепость начала играть еще одну роль – центра транзитной торговли. Это позволило Томску стать региональным административным центром и в 1804 году получить статус центра Томской губернии, которая включала в себя территории нынешних Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Восточно-Казахстанской области (Казахстан), западные части Хакасии и Красноярского края.

Откуда взялось название города

Томск основан в 1604 году на реке Томи в составе Тобольского разряда. С 1629 года Томск - центральный город Томского разряда. Река «Томь» выводится исследователями XVIII века из кетского слова томь, том — «река». При этом некоторые лингвисты считают, что это слово в кетском языке является родовым обозначением реки, а другие — что это слово было именем собственным и имело особое значение. По оценке А. П. Дульзона, слово «том» указывает на реку с тёмной водой. Некоторые современные авторы отрицают терминологическое значение этого слова и допускают образование том из кет. тума — «тёмный, чёрный» или трактуют том как тюрко-монгольское «большой, главный».