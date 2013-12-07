Берингов пролив Пролив, отделяющий Азию от Америки, впервые пройден казаком С.Дежневым и Ф.Поповым (известен также как Ф. Алексеев) во время промысловой экспедиции, затем, в 1728, секретной экспедицией В. Беринга, именем которого и назван. На чтение: 5 минут

МОРСКОЙ ПРОХОД ИЗ ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА В ТИХИЙ

Еще в XVI в. русские землепроходцы настойчиво прокладывали нелегкие пути по Северному Ледовитому океану. В 1601-02 помор Шубин прошел морем из Северной Двины через пролив Югорский Шар в Тазовскую губу, где позже был основан г. Мангазея. Помор Лука в начале XVII в. на нескольких судах спустился по Оби в Карское море и вышел к полуострову Таймыр. В 1610-40 русские совершили ряд плаваний по рекам, впадающим в Северный Ледовитый океан, основали Илимск и Якутск. В 1641-44 казачий десятник М.В. Стадухин, выйдя из Якутска, достиг р. Индигирка, спустился по ней и прошел морем до устья Колымы, где основал Нижнее Колымское зимовье, которое стало отправным пунктом для последующих экспедиций.

В этом походе участвовал С.И. Дежнев. Летом 1646 Дежнев вместе с Ф.А. Поповым (Алексеевым) на 4 кочах отправились из Нижнего Колымского зимовья на поиски морского пути к р. Анадырь, но тяжелая ледовая обстановка заставила их возвратиться. Вторая попытка (в 1647) так же оказалась безуспешной. 20.06.1648 из Нижнего Колымского зимовья вновь вышли в море и двинулись «встречь солнцу» 6 кочей под командованием Дежнева и Попова и коч казака Герасима Анкудинова, присоединившегося к экспедиции (всего около 100 человек). Плавание было трудным и опасным. Двигаясь на восток вдоль побережья, 2 коча разбились о льды, 2 были унесены штормом. 20.09.1648 кочи Дежнева, Попова и Анкудинова, пройдя от устья Колымы около 1400 км, достигли северовосточной оконечности Азии - мыса Б. Чукотский Нос. Здесь коч Анкудинова разбился, а его экипаж перебрался на коч Попова. При выходе в океан во время шторма коч Попова унесло далеко на юг, к Камчатке, а коч Дежнева в октябре выбросило на берег южнее устья р. Анадырь (на Олюторский п-ов). Отсюда Дежнев с 24 спутниками с большими трудностями добрался до р. Анадырь.

После зимовки к весне 1649 в живых осталось 12 человек. Во главе с Дежневым они на лодках поднялись вверх по реке и в среднем ее течении основали Анадырское зимовье. До 1659 Дежнев занимался здесь промыслом «рыбьего зуба», затем возвратился в Якутск. В 1664 и 1671 ездил в Москву с «государевой казной» - добытой моржовой костью и пушниной. О великом географическом открытии документально стало известно лишь в 1736 из «отписки» (донесения) С.И. Дежнева якутскому воеводе, найденной в архиве воеводской канцелярии. В 1758 Академия наук и художеств опубликовала сообщение о походе С.И. Дежнева, о котором М.В. Ломоносов в 1763 написал: «Сею поездкою несомненно доказан проход морской из Ледовитого океана в Тихой».

В 1898 по ходатайству Русского географического общества мыс Б. Чукотский Нос был переименован в мыс Дежнева. В связи с 300-летием открытия пролива между Азией и Америкой Совет Министров СССР Постановлением от 10.09.1948 учредил премию имени С.И. Дежнева, присуждаемую за лучшие труды по географии Северо-Восточной Азии. Имя Дежнева в разное время носил ряд советских судов.

История флота Российского

ПЕРВОПРОХОДЕЦ СЕМЕН ДЕЖНЕВ

Имя Семена Ивановича впервые встречается в «Окладной книге денежного, хлебного и соляного жалованья» за 1638 год. Это опытнейший и выносливый воин в полном расцвете сил. За спиной у него многолетняя служба в Тобольске и Енисейске. Человек «казенный», и жалованье ему положено 6 рублей в год, кроме припаса – весьма солидная сумма. С этого памятного года казачий атаман Семен Дежнев 35 лет движется по тайге и тундре во главе небольших ватаг служилых людей в поисках «государевой прибыли», неустанно следя, чтобы местным людям «никакой порухи не было» – это сильно отличало русских землепроходцев от европейских конкистадоров, с которыми их пытаются отождествлять.

Двигались они по местам «лешим», безлюдным, покрывая Сибирь сетью факторий, острогов, зимовий, охотничьих становищ. Ясак, налагаемый на местное население, был много легче, чем тот, который оно платило местным князьям или иным поработителям. Кроме того, новопроходцы торговали в обмен на «мягкую рухлядь» ружья, порох, свинец и иные железные изделия, которые сибирские люди ценили дороже золота.

20 июня 1648 года из устья Колымы пошло семь кочей – однопалубных суденышек длиною около 25 м, несших по тем временам огромную партию промышленников – 90 человек для отыскания прохода мимо «необходимого носа» (то есть мыса, который невозможно было обойти) к реке Анадырь.

Организатором предприятия был Федот Алексеев – сын Попов – приказчик устюжских купцов. Его целью была добыча «рыбьего зуба». Дежнев был атаманом похода и представлял интересы государства, ему по уставу доверялось взимание пошлины с добычи, ясака с туземцев и приведение их в подданство государю. В походе Дежнев обладал абсолютной властью, а иначе в таком смертельно опасном предприятии нельзя. Но по отзывам первых биографов, власть Дежневу давал его авторитет среди товарищей. Ибо «в бою Дежнев – первый. Он не щадил себя». После боя старался действовать не «жесточью, но лаской». Был знаменит тем, что сам «питохося корою лиственною, тамошние людишки не теснил и не обирал».

Три коча сразу потерялись в буре при выходе из устья Колымы в Ледовитый океан. Оставшиеся три неуклонно пошли вперед.

Лето выдалось на редкость теплым, льда почти не было. Два месяца кочи шли на восток, пока не обнаружили, что, обогнув мыс, плывут на юг в проливе между Азией и Америкой. Разумеется, не подозревая, что совершают великое географическое открытие.

В августе пошел ко дну еще один коч. Умело придя на помощь товарищам, два оставшихся подобрали почти всех тонущих.

В конце сентября буря разбила еще один коч, а Дежнева с товарищами в поврежденном коче океан выбросил на берег южнее реки Анадырь. Отсюда начался поход по суше. Шесть недель «наги и босы, холодны и голодны» шли казаки и промышленники, теряя товарищей, пока холода не заставили их зазимовать. Еще были живы 25 человек, к весне их осталось 12.

Все лето добирались они до среднего течения Анадыря, где вынуждены были стать на вторую зимовку.

Только на третий год к Дежневу пришло подкрепление. Но это была не смена. Казак Семен Мотора искал сухопутную дорогу между Колымой и Анадырем через горный проход, он-то и выручил Дежнева.

С этого времени казаки принялись за охоту – затраты экспедиции надо было окупать. Построили острожек и принялись промышлять несметного зверя. Была установлена постоянная связь, как бы мы теперь сказали, с Большой землей.

В острог, основанный дюжиной казаков, хлынули охотники, над которыми Дежнев начальствовал до 1659 года. Только передав командование факторией казаку Курбату Иванову, Дежнев покинул атаманскую должность и стал охотиться для себя. Через три года он возвращается в Якутск, пробыв в походе 20 лет.

Как честнейшего и вернейшего человека его отправляют в Москву с «костяной казной», стоимостью в 17340 рублей – сумма по тем временам умопомрачительная, и он получает свое жалованье за 19 лет – 126 рублей, 6 алтын и 5 денег.

Ведал ли Дежнев, что открыл? Скорее всего догадывался. Поэтому и оставил подробнейшую «скаску» об отыскании прохода между Азией и Америкой.

В Москву он приезжал и еще раз – привез «соболиную казну» и бесценный ныне архив якутской приказной избы. Здесь, в Москве, разболелся, умер и был похоронен на кладбище Донского монастыря, где хоронили родовых казаков, в 1673 году.

Землепроходцы и путешественники. СПб., 1999