АЛБАЗИНА ОБОРОНА 1680-х гг.
Русско-китайский военный конфликт 1682–1689 годов в Приамурье.
Поход маньч. войск предпринят по имп. указу от 4(14).9.1682, поскольку Албазин (основан в 1665 служилыми, промышленными людьми и крестьянами, бежавшими на р. Амур под началом Н. Р. Черниговского, с 1682 центр уезда) нарушал систему ограждения Китая своеобразными буферными зонами, населёнными племенами, находившимися в вассальной зависимости от него. В 1682–83 маньч. войска ликвидировали рус. Дукинское зимовье на р. Амгунь и сожгли 3 рус. острога на р. Зея, а 12(24).6.1685 осадили Албазин. А. о. возглавил воевода А. И. Толбузин. В ходе первого штурма 16(26).7.1685 погибло 100 защитников острога, затем он был подожжён, после чего Толбузин начал переговоры о капитуляции. Согласно её условиям, оставшиеся в живых защитники Албазина ушли в Нерчинск. Осенью 1685 – весной 1686 острог восстановлен и усилен прибывшими на подмогу служилыми людьми, собранными по всем сибирским городам по разнарядке. 7(17).7.1686 вновь осаждён маньч. войсками. 16(26) июля умер от ран воевода Толбузин, и А. о. возглавил казачий голова А. И. Бейтон. С 13(23) июля по 1(11) сент. маньчжуры предприняли неск. штурмов крепости, русские ответили пятью вылазками. Обстрел острога прекратился 4(14) нояб., а 30.11(10.12).1686 получен имп. приказ о снятии осады в связи с прибытием в Пекин гонца, сообщившего о выезде из Москвы на переговоры рус. посольства. Тем не менее блокада продолжалась, в декабре того же года в живых остались 150 из 826 защитников крепости, остальные умерли от ран и цинги, в мае 1687 – только «66 осадных сидельцев». 6(16).5.1687 маньч. войска, потеряв св. 2,5 тыс. чел., отступили, а 30.8(9.9) ушли вниз по р. Амур. По Нерчинскому договору 1689 Албазин разрушен.
Исторические источники:
Русско-китайские отношения в XVII в.: Материалы и документы. М., 1972. Т. 2.
Автор статьи: А. Р. Артемьев, А. П. Богданов.