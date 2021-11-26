АЛБАЗИНА ОБОРОНА 1680-х гг.

Русско-китайский во­енный кон­фликт 1682–1689 годов в При­аму­рье.

По­ход маньч. войск пред­при­нят по имп. ука­зу от 4(14).9.1682, по­сколь­ку Ал­ба­зин (ос­но­ван в 1665 слу­жи­лы­ми, про­мыш­лен­ны­ми людь­ми и кре­сть­я­на­ми, бе­жав­ши­ми на р. Амур под на­ча­лом Н. Р. Чер­ни­гов­ско­го, с 1682 центр уез­да) на­ру­шал сис­те­му ог­ра­ж­де­ния Ки­тая свое­об­раз­ны­ми бу­фер­ны­ми зо­на­ми, на­се­лён­ны­ми пле­ме­на­ми, на­хо­див­ши­ми­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от не­го. В 1682–83 маньч. вой­ска ли­к­ви­ди­ро­ва­ли рус. Ду­кин­ское зи­мо­вье на р. Ам­гунь и со­жгли 3 рус. ост­ро­га на р. Зея, а 12(24).6.1685 оса­ди­ли Ал­ба­зин. А. о. воз­гла­вил вое­во­да А. И. Тол­бу­зин. В хо­де пер­во­го штур­ма 16(26).7.1685 по­гиб­ло 100 за­щит­ни­ков ост­ро­га, за­тем он был по­до­жжён, по­сле че­го Тол­бу­зин на­чал пе­ре­го­во­ры о ка­пи­ту­ля­ции. Со­глас­но её ус­ло­ви­ям, ос­тав­шие­ся в жи­вых за­щит­ни­ки Ал­ба­зи­на уш­ли в Нер­чинск. Осе­нью 1685 – вес­ной 1686 ост­рог вос­ста­нов­лен и уси­лен при­быв­ши­ми на под­мо­гу слу­жи­лы­ми людь­ми, со­б­ран­ны­ми по всем си­бир­ским го­ро­дам по раз­на­ряд­ке. 7(17).7.1686 вновь оса­ж­дён маньч. вой­ска­ми. 16(26) ию­ля умер от ран вое­во­да Тол­бу­зин, и А. о. воз­гла­вил ка­за­чий го­ло­ва А. И. Бей­тон. С 13(23) ию­ля по 1(11) сент. мань­чжу­ры пред­при­ня­ли неск. штур­мов кре­по­сти, рус­ские от­ве­ти­ли пя­тью вы­лаз­ка­ми. Об­стрел ост­ро­га пре­кра­тил­ся 4(14) но­яб., а 30.11(10.12).1686 по­лу­чен имп. при­каз о сня­тии оса­ды в свя­зи с при­бы­ти­ем в Пе­кин гон­ца, со­об­щив­ше­го о вы­ез­де из Мо­ск­вы на пе­ре­го­во­ры рус. по­соль­ст­ва . Тем не ме­нее бло­ка­да про­дол­жа­лась, в де­каб­ре то­го же го­да в жи­вых ос­та­лись 150 из 826 за­щит­ни­ков кре­по­сти, ос­таль­ные умер­ли от ран и цин­ги, в мае 1687 – толь­ко «66 осад­ных си­дель­цев». 6(16).5.1687 маньч. вой­ска, по­те­ряв св. 2,5 тыс. чел., от­сту­пи­ли, а 30.8(9.9) уш­ли вниз по р. Амур. По Нер­чин­ско­му до­го­во­ру 1689 Ал­ба­зин раз­ру­шен.

Исторические источники:

Рус­ско-ки­тай­ские от­но­ше­ния в XVII в.: Ма­те­риа­лы и до­ку­мен­ты. М., 1972. Т. 2.

Автор статьи: А. Р. Ар­темь­ев, А. П. Бо­гда­нов.

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