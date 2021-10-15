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О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Обострение придворной борьбы после смерти Василия III и линия поведения регента Елены Глинской. 2. Централизаторские реформы Елены Глинской. 3. Боярское правление и его итоги. 4. Новое окружение великого князя Ивана IV, формирование Избранной рады. Алексей Адашев. 5. Внутренние централизаторские реформы Ивана IV и Избранной рады. 6. Внешняя политика правительства Избранной рады. Присоединение Поволжья. Начало Ливонской войны.

Аннотация

Лекция посвящена первой половине правления Ивана IV с 1533 по 1560 г. На это время выпало регентство Елены Глинской (1533-1538), Боярское правление (1538-1547) и период реформ правительства Избранной рады (конец 1540-х – 1560 г.).

Рассмотрены обстоятельства прихода к власти матери малолетнего государя всея Руси Ивана IV, вдовы Василия III Елены Глинской. Показана ее борьба за сохранение своего сына в качестве московского монарха, репрессии Елены Глинской в отношении потенциальных соперников великого князя Ивана IV, сложные отношения правительницы со столичной боярской элитой. Разобраны реформы Елены Глинской и доказывается их централизаторская направленность.

Однако объективная позитивность реформ Елены Глинской не спасла ее жизнь. Гипотеза об отравлении правительницы подтверждается произведенными недавно исследованиями ее останков. Специфическим и негативным по своим последствиям для страны оказалось правление Боярской думы, где постоянно в 1538-1547 гг. шла борьба боярских «партий» Бельских, Шуйских и Глинских. Тайные и явные репрессии, опалы, конфискации владений и расправы с родственниками политических противников стали тем фоном, на котором вырабатывался характер юного князя Ивана IV.

Московское восстание лета 1547 г. заставило его включиться в реальное управление страной и сформировать вокруг себя круг талантливых и честных сподвижников во главе с Алексеем Адашевым. Эти новые сподвижники государя и составили новое правительство России, названное позже Андреем Курбским в его переписке с Иваном Грозным Избранной радой. Еще до формирования Избранной рады произошло венчание Ивана IV на царство. Он стал первым русским царем.

В лекции разобраны важнейшие реформы Избранной рады, серьезно упрочившие тенденцию к централизации Московского царства, показаны крупные внешнеполитические успехи России 1550-х гг. Территория страны выросла почти вдвое за счет включения в состав России Казанского и Астраханского ханств. Успешно началась и Ливонская война — первая попытка России «прорубить окно в Европу» через Прибалтику.

Вопросы по теме лекции

1. Чем было вызвано обострение придворной борьбы после смерти Василия III? 2. Как это отразилось на политической культуре России и формировании мировоззрения юного Ивана IV? 3. Что было характерно для духа регентства Елены Глинской? 4. Какие реформы провела Елена Глинская? Какова была их направленность и значение? 5. Каковы были итоги Боярского правления? 6. Что представляла из себя Избранная рада? 7. Дайте характеристику ее лидеру Алексею Адашеву. 8. Что изменили реформы Избранной рады в системе центрального государственного управления? 9. Что изменили реформы Избранной рады в системе местного государственного управления? 10. Какие новшества вводил Судебник 1550? Как историки оценивают эти новшества? 11. В чем состояли причины, содержание и значение реформ в военной области? 12. Какие изменения произошли в социально-экономической жизни России в середине XVI в.? 13. Как можно оценить эпоху реформ Ивана IV и Избранной Рады?

Литература

Источники

1. Полные тексты отечественных источников по истории Руси XI-XVII вв. Электронные издания ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) «Библиотека литературы Древней Руси».

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.1: С древнейших времён до XVII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1994. 3. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т.I-V. М., 2009.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч.1: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Бушков А. Иван Грозный: кровавый портрет. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 2. Володихин Д.М. Иван IV Грозный. М., 2010. 3. Горский А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства. М., 2004. 4. Горский А.А. От земель к великим княжениям: «примыслы» русских князей второй половины XIII-XV вв. М., 2010. 5. Гумилев Л.Н. От Руси до России. М., 1995. 6. Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1989. 7. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей / Отдел 1. Глава 18. Сильвестр и Адашев. М., 1993. М., 2006. 8. Образы власти на Западе, в Византии и на Руси: Средние века. Новое время / Под ред. М.А. Бойцова и О.Г. Эксле. М., 2008. 9. Синицына К.Р. История Татарстана и Татарского народа. Казань, 1995. 10. Скрынников Р.Г. Третий Рим. СПб., 1994. 11. Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI-XVII веков. М., 2004. 12. Торопцев А.П. Рюриковичи: От Ивана Калиты до Ивана Грозного. М., 2006. 13. Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. 14. Флоря Б. Иван Грозный. М., 2003. 15. Шамбаров В.Е. Царь грозной Руси. М., 2009. 16. Шваб М.М. Русско-крымские отношения середины XVI – первых лет XVII веков в отечественной историографии 1940-х – 2000-х гг. Сургут, 2011.