7 класс | История России в 1533 – конце XVII в.

Иван Грозный.

Скрынников Руслан

Царь Иван Грозный - пожалуй, одна из самых неоднозначных личностей российской истории. Талантливый государственный деятель, мудрый реформатор - и кровавый тиран, человек, ввергший свой народ в хаос чудовищных репрессий. Каким же он был, Иван Грозный, основатель Московского царства, государь, оказавший большое и весьма двусмысленное влияние на ход исторических событий? Какую роль он сыграл в образовании и упадке могущественной державы? Ответы на эти вопросы предлагает в своей увлекательной книге известный историк, ученый с мировым именем, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Р.Г.Скрынников.