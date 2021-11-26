ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ
ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ - институт общегосударственного сословного представительства при монархе с законосовещательными функциями в Русском государстве в середине XVI-XVII веках.
В период с 17(27).07.1610 года по 21.02(03.03).1613 года, в отсутствие легитимного и общепризнанного государя, - законодательный и высший исполнительный орган. Созывались нерегулярно, по инициативе царя, в отдельных случаях - патриарха и Боярской думы или сословий. Заседания Земских соборов проходили в основном в Московском Кремле. Число Земских соборов (традиционно исследователи насчитывают более 50), характер представительства, процедура выборов депутатов, состав и круг разбиравшихся на них проблем (за исключением ряда важнейших вопросов внешней и внутренней политики) остаются в науке дискуссионными. В источниках именовались «соборами», «советами», «советами всей земли» (т. е. совокупности правоспособных сословий и сословных групп), «земскими советами». Термин «Земский собор» введён в историографию в середине XIX века; в частности, он использовался в полемике К. С. Аксакова и С. М. Соловьёва.
Предпосылки для появления Земских соборов создавались по мере: формирования единой территории Русского государства в XV - первой половине XVI веков; складывания с конца XV века традиции совместных заседаний соборов церковных (регулярно собирались с середины XV века) с Боярской думой (становившейся в XVI веке представительным органом русской аристократии); возникновения практики совещаний монарха со своим двором и рядовыми детьми боярскими (октябрь 1445 года, май 1471 года и др.).
Ядром Земских соборов в подавляющем большинстве случаев являлись члены Освящённого собора, Боярской думы и Государева двора (в представлениях XVI-XVII веков они представляли «лучшую» часть общества и в этом смысле были как бы «выборными» от него). В соборах участвовали также представители торгово-ремесленного населения, прежде всего крупного купечества (гостей, гостиной сотни и суконной сотни), а также, как правило, посадского населения Москвы и уездного дворянства, в исключительных случаях - черносошных крестьян. С начала XVII века получил развитие принцип реального представительства городов (уездов) и реальной выборности депутатов Земских соборов от уездных корпораций дворянства, белого городского духовенства, тяглых горожан и др.
В соответствии с внутренними закономерностями становления и развития Земских соборов выделяются 4 периода их истории.
Первый период (конце 1540-х - конец 1590-х годов) приходится на царствования Ивана IV Васильевича Грозного и его сына Фёдора Ивановича. Большинство исследователей считают первым Земским собором т. н. Собор примирения (27-28.02.1549 года), на котором при участии монарха, митрополита и др. духовных лиц состоялось символическое примирение бояр и др. представителей власти, осуществлявших неправый суд и насилие в годы боярского правления 1530-1540-х годов, с рядовыми детьми боярскими. Были приняты решения о неподсудности детей боярских наместникам по большинству дел, о преобразовании органов суда и местного управления и о подготовке нового Судебника (смотрите Судебники XV-XVI веков). В Земском соборе, созванном 28.06.1566 года в Кремле по решению царя и приговору Боярской думы, участвовали, не считая представителей духовенства (более 30 человек), только представители земщины, притом лица, находившиеся в Москве (в ряде случаев депутаты, скорее всего, избирались из числа выборных дворян определённого уезда, бывших тогда в столице): около 270 членов Государева двора (с учётом думных лиц и приказных), свыше 70 представителей крупного купечества и торговых людей, 9 рядовых детей боярских западных уездов; всего свыше 370 человек.
Обсуждался вопрос о продолжении войны с Великим княжеством Литовским (ВКЛ) или о принятии условий примирения с ним. Руководствуясь различными мотивами, участники собора рекомендовали отвергнуть условия мира, предложенные литовской стороной, и при определённых условиях продолжить военные действия. Активизация общественно-политической жизни, связанная с Земским собором 1566 года, привела к подаче коллективной челобитной группы дворян об отмене опричнины (позднее инициаторы акции были казнены). Участники проходившего в условиях нараставшего хозяйственного и социального кризиса Земских соборов конца 1580 годов, на котором преобладали представители военно-служилых сословных групп, высказались за заключение мира с Речью Посполитой (заключён не был).
Некоторые учёные к Земским соборам относят состоявшиеся в Москве два сословных собрания начала января 1565 года (на одном присутствовали члены Освящённого собора, Боярской думы, Государева двора и приказные, на втором - крупные купцы и представители московского посадского населения), к участникам которых с различными посланиями обратился из Александровской слободы Иван IV по поводу введения опричнины. К особым формам Земских соборов относят войсковые собрания (соборы) в ходе казанских походов (1545-1552 годы) в январе 1550 года во Владимире (по вопросу о местничестве) и в начале июля 1552 года в Коломне (по поводу обеспечения участников похода на Казань); собрания представителей детей боярских южных уездов (главным образом пограничной службы), происходившие зимой 1571 года и в сентябре 1575 года под руководством авторитетных воевод и членов Боярской думы, на которых были разработаны меры по организации сторожевой службы, а также фактически фальсифицированные соборные разбирательства дел А. Ф. Адашева (1560 год) и митрополита Московского и всея Руси Филиппа (Колычева) (1568 год).
Второй период существования Земских соборов (конец 1590-х - начало 1620-х годов) совпал с системным кризисом общества и государства (события Смутного времени) и первыми шагами по его преодолению. Прекращение династии московских Рюриковичей (1598 год) объективно расширило права и сферу деятельности Земских соборов, одновременно обострив политическую борьбу при созыве Земских соборов и во время их работы. В 1605-1622 годах Земские соборы созывались почти ежегодно, иногда длились 2-3 года (депутаты собирались на отдельные сессии по конкретным вопросам в 1610, 1613, 1618 годах).
Расширилось сословное представительство Земских соборов за счёт депутатов от промежуточных военно-служилых сословных групп (в т. ч. иноэтнических), а в трёх случаях (при создании Земского правительства в 1612 году, на Земских соборах 1613 и 1616 годов) - за счёт выборных от черносошных крестьян. Наряду со статусным представительством на Земских соборах (в сочетании с частичной выборностью) в городах (уездах) получил развитие (особенно с 1610 года) принцип прямых выборов от местных сословных групп. Земские соборы стали правомочным органом избрания нового монарха (в представлениях эпохи только через правильно сформированный Земский собор мог проявиться Божий выбор). От имени Земских соборах велись переговоры с др. государствами и предварительно заключались акты о будущем государственного устройстве Русского государства (в 1610, 1611 Земских соборах), так что они приобрели законодательные прерогативы и функции верховной исполнительной власти.
На ряде Земских соборах избирались правители государства или Земское правительство. На Земских соборах 1598 года, созванном по инициативе патриарха Иова, присутствовали около 600 депутатов, преобладали представители Государева двора по статусу (включая выборных дворян 21 города), первые позиции занимали лица думных и московских чинов, а также члены Освящённого собора, гости участвовали персонально (сообразно своему статусу), остальных торговых и посадских людей из Москвы представляли старосты и сотские. На нём 17(27) февраля царём избран Борис Фёдорович Годунов, а 9(19) марта приняты решения о принесении ему присяги и о времени венчания его на царство; в апреле Земский собор объявил поход-смотр всей армии в Серпухове. На соборе 19(29).05.1606 года царём был избран Василий Иванович Шуйский, среди участников Земского собора преобладали его сторонники, находившиеся тогда в столице. В августе1610 года от имени Земского собора заключён предварительный договор с гетманом С. Жолкевским об условиях избрания польского королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) русским царём и о будущем государственном устройстве Русского государства.
При Первом ополчении 1611 года собрался Земский собор («Совет всей земли») неполного состава (отсутствовали духовные чины, представители посадских людей, а преобладали представители уездных детей боярских и казачьих отрядов), сформировавший Земское правительство. Земский собор Второго ополчения 1611-1612 годов окончательно оформился во время его пребывания в Ярославле весной 1612 года: присутствовали почти все сословные группы, включая представителей духовенства, некоторых членов Боярской думы, немалое число лиц из московских чинов Государева двора, рядовых детей боярских, казаков, представителей служилых татар (князей и мурз), а также депутатов от целого ряда городов (в т. ч. крестьян). К лету 1612 года власть сформированного этим Земским собором. Земского правительства распространилась на б. ч. страны, и именно оно определило условия и сроки выборов депутатов на избирательный Земский собор.
Третий период деятельности Земских соборов (начало 1630-х - середины 1650-х годов) также характеризовался острыми внутриполитическим и внешнеполитическим кризисами, во время которых правительство регулярно обращалось к сословиям за поддержкой своих действий и за «советами». Одновременно в 1630-1640-е годы нарастала социально-политическая активность уездных детей боярских и торгово-ремесленных слоёв городов. Они подавали коллективные челобитные грамоты во время Земских соборов или до их начала. Соборы в ноябре 1632 года и январе 1634 года, проходившие в годы русско-польской войны 1632-1634 годов, одобрили дополнительные сборы экстраординарных налогов.
В 1637–42 З. с. собирались неоднократно в связи с резким обострением отношений Рус. гос-ва с Крымским ханством и Османской империей. На З. с. 1639 депутаты подавали подписанные ими по куриям мнения по поводу выплат Крымскому ханству и мер по организации обороны юж. уездов. Наиболее представительным стал З. с. в янв. 1642, в котором, помимо Освящённого собора, думных лиц, представителей моск. чинов Государева двора, крупных купцов и посадских людей Москвы, участвовали 115 выборных дворян и детей боярских от 42 городов. На этом З. с. отклонена возможность включения Азова в состав Рус. гос-ва в связи с его захватом донскими казаками и «Азовским сидением» 1637–42; кроме того, в ходе З. с. были поданы жалобы на тяжесть налогов и служб, предложения о переменах в судебной сфере, обвинения в адрес бояр и моск. приказных, местной воеводской администрации, поданные рядом уездных корпораций дворян и купцами. Это отразило крепнувшее в условиях кризиса «единачество» уездного дворянства и купечества, нарастание противостояния между ними, с одной стороны, и властью, аристократич. элитой, приказной верхушкой, – с другой.
Проведения реформ суда, налогообложения, управления в столице и на местах, созыва З. с. потребовали и участники Соляного бунта 1648 в Москве. З. с. с участием выборных, заседавший ок. 16(26).7.1648, подтвердил необходимость создания Уложения, созыва для этого нового З. с. (выборы начались ещё с конца июля и сопровождались в ряде случаев острой политич. борьбой, а в др. случаях – пассивностью выборщиков). Одновременно по указу царя Алексея Михайловича в соответствии с приговором Освящённого собора и Боярской думы был образован особый приказ во главе с кн. Н. И. Одоевским для составления Уложения. В З. с., проходившем в окт. 1648 – февр. 1649, участвовали ок. 350 чел. от 116 городов – 14 иерархов и духовных лиц, 34 чел. от Боярской думы и моск. чинов Государева двора, 178 – от уездных дворян и детей боярских, 15 чел. – от стрельцов, 3 гостя и 12 выборных – от торгово-ремесленного населения Москвы, 89 чел. – от др. городов и посадов. На З. с. после детального и последовательного обсуждения в двух палатах был принят текст Соборного уложения 1649, удовлетворивший ряд кардинальных материальных требований уездного дворянства и посадского населения. Заседания З. с. посвящались также рассмотрению коллективных и групповых челобитных, не связанных прямо с текстом Соборного уложения. Работа на этом З. с. рассматривалась как «государева служба» («повинность») и одновременно как факт представительства депутатами местных интересов перед государем. Длительность и интенсивность заседаний «компенсировались» денежным жалованьем и разл. льготами.
К авторитету З. с. правительство вновь вынудило обратиться Псковское восстание 1650. На первом заседании 4(14).7.1650 была зачитана речь царя Алексея Михайловича, в которой политика по отношению к псковичам характеризовалась как «милостивая», а восстание – как гос. измена, на втором заседании 26 июля (5 авг.) в присутствии царя говорилось о новых «винах» псковичей, воен. мерах правительства и незначит. смягчении требований к повстанцам. Собор сформировал и направил в Псков делегацию из 15 чел., которой удалось в конце августа склонить псковичей к покорности и принесению присяги. На новом З. с. (или 3-м заседании предыдущего собора) 8(18).10.1650 была зачитана правительств. декларация о принесении псковичами царю «повинной челобитной», его прощении и «милости».
На соборах 1653 (не менее двух) рассматривалась просьба гетмана Б. М. Хмельницкого и казацкой старшины о принятии в рус. подданство Украины. Участвовали депутаты не менее чем от 55 городов, а также Освящённый собор, представители думных чинов, моск. чинов Государева двора, гостей и посадских людей. На осн. заседании 25 мая (4 июня) была зачитана декларация правительства, в которой акцентировались польские «неправды» в отношении Украины, новые «неисправления» короля Речи Посполитой по отношению к Рус. гос-ву (в т. ч. враждебные междунар. акции), говорилось об общности судеб Украины и России (отсутствие мира у Б. М. Хмельницкого с Яном II Казимиром признавалось поводом к разрыву мирных отношений Рус. гос-ва с Речью Посполитой). В обсуждение этих вопросов оказались вовлечёнными не только депутаты З. с., но и «площадные люди». Приговор З. с. был единодушным – принять в подданство Украину и объявить войну Речи Посполитой. Окончательно принятие и оформление акта – приговора о принятии Украины в подданство произошло на втором З. с. 1(11).10.1653. В документ, помимо собственно «приговора» думных чинов, вошли ещё два текста, содержавшие мнения остальных депутатов: военно-служилые лица обязались безупречной воен. службой, а купцы и ремесленники приняли на себя финансовую поддержку грядущей войны. Тогда же З. с. выделил посольскую делегацию на Украину для приведения её жителей к присяге.
Защита интересов сословных групп уездного дворянства и торгово-ремесленного населения, помимо участия в З. с., выразилась также в подаче коллективных челобитных с социальными и материальными требованиями (1635, 1637, 1639, 1641, 1642 и др.).
В четвёртый период существования З. с. (1660–80-е гг.) их деятельность затухала, но при этом приобретала и новые черты. Оживление в деятельности З. с. пришлось на кризисные годы (кон. 1670-х – нач. 1680-х гг.), особенно оно отмечалось при попытках введения значит. новаций в гос. управлении. В «общем согласном совете» в «царских палатах» 12(22).1.1682 участвовало св. 170 чел.: царь, Освящённый собор (12 чел.), думные чины (98 чел.), комнатные стольники (23 чел.) и 39 выборных (среди них было только 4 городовых дворянина; все остальные представляли моск. чины Государева двора). Было принято «Соборное деяние» об отмене местничества [произведена указом царя Фёдора Алексеевича от 24.11(4.12).1681]. Современники оценивали как «соборную» деятельность комиссий «ратных» и «земских» дел (февр. – март 1682). После смерти царя Фёдора Алексеевича по инициативе патриарха Иоакима на собрании находившихся в Кремле лиц, представлявших гл. обр. Боярскую думу, моск. чины Государева двора и других (среди них преобладали сторонники Нарышкиных), царём 27.4(7.5).1682 был провозглашён Пётр I. Под давлением стрельцов на таких же заседаниях 26 мая (5 июня) первым («старшим») царём провозглашён Иван V Алексеевич, вторым («младшим») – Пётр I, а 29 мая (8 июня) регентшей при них объявлена царевна Софья Алексеевна. Во всех этих случаях современники предпочитали говорить о царском избрании на соборе. Указ о созыве последнего собрания выборных депутатов от городовых дворян и детей боярских последовал 18(28).12.1683: из каждого города надлежало выбрать по 2 представителя (выборы прошли в 102 городах). Депутаты, которым предстояло рассмотреть вопрос о заключении вечного мира с Речью Посполитой, стали прибывать в Москву в янв. 1684. Но переговоры русского и польского посольств были прерваны, и 8(18).3.1684 был издан указ об отмене этого собора.
История З. с. с развивавшимся выборным началом, с менявшейся (расширявшейся, а потом сужавшейся) сословной структурой, с расширявшейся проблематикой обсуждений, с формировавшимися процедурами созыва и проведения заседаний позволяет определить Рус. гос-во сер. 16 – 17 вв. как монархию с сословным представительством. В условиях эволюции гос.-политич. строя России к самодержавию З. с. перестали созывать.