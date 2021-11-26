ИВ

ИВ [Ив Элори] - святой католической Церкви.

(Память 19 мая), пресв., официал (судья по каноническому праву) епископства Трегье в Бретани (совр. деп. Кот-д'Армор, Франция).

Источники

Единственным прижизненным документом, в котором содержатся сведения об Ив, является его т. н. завещание 1297 года - акт об основании капеллы Богоматери и св. Тугдуала в сел. Минии близ г. Трегье (ActaSS. Maii. T. 7. P. 817). Информация о святом была собрана при подготовке к канонизации в 1331 году. Материалы канонизационного процесса включают протоколы допросов свидетелей, а также составленное папскими комиссарами на основе свидетельств описание добродетелей и аскетических подвигов Ив (Summarium vitae // ActaSS. Maii. T. 4. P. 538-541).

В XIV-XVI века агиографическая традиция Ив в основном была представлена краткими Житиями в форме богослужебных чтений на день памяти святого, которые сохранились в составе бревиариев и легендариев XV-XVI веков в бретонских епископствах. Чтения рифмованной службы Ив, возможно составленной герц. Бретани Карлом де Блуа (1341-1364 годы), близко повторяют изложение «Summarium vitae» (Vie de St. Yves. 1884. P. 11-20).

Краткое жизнеописание Ив вошло в состав французских дополнений к «Золотой легенде» Иакова из Варацце, собранных в XIV веке Ж. дю Винье. Пространные Жития появились относительно поздно: в 1623 году было издано французское Житие Ив, переведенное с бретонского языка П. де ла Эйе. В другом Житии, составленном францисканцем Морисом Жоффруа (латинизир. имя, приведенное у болландистов,- Маврикий Гальфрид), повествование расширено за счет сведений из протоколов допроса свидетелей (ActaSS. Maii. T. 4. P. 581-608). Однако в целом агиографы редко обращались к этому первоисточнику. Поздние жизнеописания Ив, включенные в сборники житий бретонских святых А. Ле Грана и Г.А. Лобино, отличаются вниманием к биографическим деталям, недостаток к-рых они пытались восполнить домыслами и предположениями. В критическом изучении деятельности Ив основополагающую роль сыграли бретонские историки З. Ропарц и А. де Ла Бордери, процедуру канонизационного процесса Ив изучал И. Рико.

Жизнь

Основные даты жизни Ив восстановлены по материалам канонизационного процесса. Ив происходил из небогатого дворянского семейства, был старшим из 5 детей. Жан де Керхоз, каноник из Плёбьяна, обучил его чтению и основам лат. грамматики. В возрасте 14 лет Ив отправился в Парижский университет, где изучал богословие и каноническое право, через 10 лет перешел в Орлеанский университет, там он слушал лекции известных юристов Пьера де Ла Шапеля и Гильома де Бле. Примерно к этому времени относится составленное бретонским студентом, обучавшимся в Орлеанском униерситете, Второе Житие св. Маудета - древнего святого, почитавшегося на западе Бретани (изд.: Vita S. Mandeti // S. Maudez: Texte latin de deux vies les plus anciennes de ce saint / Éd. A. de La Borderie. Rennes, 1891. P. 13-20). По мнению нек-рых исследователей, автором Жития был Ив (Bourgès. 2003. P. 75-89).

Через 2 года Ив вернулся в Бретань, где ренский архидиак. Маврикий назначил его своим официалом (1280 год). По словам Гильомара Мореля, мон. из аббатства Генган, Ив часто слушал проповеди в монастыре францисканцев-кордельеров. Тогда же у него возникло стремление к суровой аскезе. По утверждению ряда поздних авторов, Ив вступил в Третий орден св. Франциска (см. Терциарии), но достоверных сведений об этом нет.

В 1284 году Ив при невыясненных обстоятельствах покинул г. Рен. Согласно поздней агиографической легенде, из города его изгнал алчный и жестокий архидиакон, не пожелавший терпеть бескорыстие Ив. Однако это предание не подтверждается свидетельскими показаниями и др. ранними источниками (La Borderie. 1886. P. 250-253). Ален де Брюк, еп. Трегье, пригласил Ива на должность официала епископства и предоставил ему в качестве бенефиция приход Тредре (ныне Тредре-Локемо). Как судья Ив прославился справедливостью, неподкупностью и милосердием. По утверждениям свидетелей, он всегда стремился примирить враждующих, безвозмездно вел дела бедняков, не страшась гнева влиятельных лиц. В ряде случаев Ив выступал в качестве адвоката по искам бедняков против церковных и светских должностных лиц. Ив также защищал права и имущество Церкви от притязаний светских должностных лиц.

В течение 8 лет Ив занимал должность приходского священника в Тредре, потом 10 лет служил в церкви сел. Луаннек. По словам свидетелей, он безукоризненно исполнял пастырские обязанности. Получив известность благодаря проповедническому дару, Ив с разрешения епископа пешком обходил др. приходы, проповедовал, помогал нуждавшимся. В 1291 году он отказался от должности официала, сохранив за собой место приходского священника в Луаннеке. Поселившись в поместье Кермартен, Ив вел аскетический образ жизни, строго постился, тратил все деньги на помощь нищим, предоставлял им ночлег в своем доме. По свидетельству очевидцев, поведение И. в этот период было близким к юродству: он носил странную одежду, совершал необычные поступки.

За 3 недели до смерти Ив тяжело заболел, но не оставлял благотворительности и служения в храме. По одному из свидетельств, обессиленный болезнью Ив совершал мессу вместе с аббатом монастыря Бопор и архидиаконом епископства Трегье, после чего принимал исповедь у всех желающих (ActaSS. Maii. T. 4. P. 560). Незадолго до кончины он причастился и принял таинство Елеосвящения.

Ив скончался 19 мая 1303 году в возрасте «50 лет или около того». Сразу после смерти его тело было перенесено в кафедральный собор Трегье. Рубище, в котором он скончался, поместили в ризницу.

Канонизация

Почитание Ив широко распространилось в Бретани, его гробница стала местом паломничества. В 1327 году в одном из приходов Нантского еп-ства изображение Ива было внесено в церковь (La Roncière. 1900. P. 137). Герц. Бретани Иоанн III Добрый (1312-1341 годы) во время посещения папы Климента V (1305-1314 годы) поднял вопрос о канонизации Ива Папе Иоанну XXII (1316-1334 годы) были адресованы послания кор. Франции Филиппа VI (1328-1350 годы), его супруги Жанны Бургундской, епископов церковной пров. Тур и др., а также Парижского ун-та. В декаюре 1329 году в Авиньон отправилась делегация во главе с еп. Трегье Ивом де Буабуасселем и Ги, гр. Пентьевра. 26 февраля 1331 года папа издал буллу о начале канонизационного процесса и назначил комиссию (в ее состав вошли Роже де Фор, еп. Лиможский, Эльен де Бле, еп. Ангулемский, и Эмери, аббат монатсыря Сен-Мартен-де-Троарн (епископство Байё)).

С 23 июня по 4 августа 1331 году в епископстве Трегье был организован сбор показаний о жизни и чудесах И. Опрос свидетелей проводился по отдельности, за закрытыми дверями. Первоначально было собрано 243 показания; точное количество допрошенных установить сложно из-за того, что нек-рые свидетели давали показания по несколько раз. Затем начался сбор сведений о репутации Ива (de fama), в котором приняли участие более 500 человек из епископства Трегье и др. мест Бретани, многие сообщили о чудесах по молитве к Иву.

По окончании процедуры протоколы были переданы папе Иоанну XXII, по поручению к-рого их систематизировали и дополнили составленным на основе свидетельских показаний кратким жизнеописанием Ива. Для рассмотрения протоколов была создана новая комиссия, куда вошли Жан Раймон де Комменж, кард.-еп. Порто и Санта-Руфины, Жак Фурнье, кард.-пресв. церкви Санта-Приска (впоследствии папа Бенедикт XII), и Арно де Пеллегрю, кард.-диак. церкви Санта-Мария ин Портику. Основываясь на решении комиссии, папа Иоанн XXII признал свидетельства о святости Ива достоверными и после консультации с коллегией кардиналов огласил свое заключение (дальнейшие процедуры были отложены в связи с кончиной папы).

В 1334 году Ален Элори, еп. Трегье, провозгласил Ива блаженным и узаконил его местное почитание. Из-за начала Столетней войны (1337-1453 годы) и периода междоусобиц в Бретани (1341-1364 годы) бретонские епископы не могли настаивать на скорейшей канонизации Ива Герц. Карл де Блуа, совершив паломничество к гробнице Ива, в 1345 году посетил Авиньон, обратился к папе Клименту VI (1342-1352 годы) с просьбой о возобновлении канонизационного процесса. Герцог представил данные о 2 новых чудесах и вручил папе 3 тыс. флоринов на покрытие возможных расходов.

Тем временем положение в Бретани ухудшилось, осенью-зимой 1345 года отряды англичан разграбили ряд городов, в т. ч. Трегье, пощадив однако кафедральный собор из почтения к памяти Ива. В 1346 году герц. Карл был взят в плен англичанами. В это время, по свидетельству папы Климента VI, ему явился Ив и упрекнул за промедление с канонизацией. Под влиянием видения папа назначил новую комиссию, к-рая рассмотрела протоколы 1330 года, вновь дав положительное заключение. 18 мая 1347 года Климент VI объявил о своем решении причислить Ива к лику святых католической Церкви.

19 мая в церкви доминиканцев в Авиньоне состоялись торжества по случаю канонизации Ива (празднование памяти Ива под 19 мая объявлялось обязательным для всей католической Церкви). Папа даровал общие индульгенции паломникам к гробнице святого в Трегье. В отдельном послании епископу и кафедральному капитулу Трегье содержалось повеление поднять мощи И., поместив их в подобающем месте.

27 октября 1347 года в присутствии герц. Карла де Блуа и многочисленных паломников еп. Ришар (Рауль) дю Пуарье совершил вскрытие гробницы Ива в строящемся кафедральном соборе. Через 2 дня состоялось перенесение мощей, которые установили в кафедральном соборе после его освящения (1353). Память этого события под 29 октября была внесена в бревиарии бретонских еп-ств, а также в мартирологи ордена францисканцев.

Почитание

Вместе со свт. Тугдуалом Ив был признан св. покровителем бретонского епископства Трегье. В XIV веке почитание Ива широко распространилось в Бретани и за ее пределами, преимущественно в Сев. Франции, Италии, Испании и Нидерландах. Бретонские герцоги неоднократно совершали паломничества к мощам святого. В 1420 году герц. Иоанн VI попал в плен к политическим соперникам и дал обет в случае спасения построить во имя Ива капеллу при кафедральном соборе Трегье. После освобождения он исполнил обет, а также воздвиг над прежней могилой святого скульптурный саркофаг.

После обретения мощей глава Ива была отделена и хранилась в ризнице собора в золотом реликварии. Согласно описям кафедрального собора XVI-XVII веков, рука святого также хранилась отдельно в серебряном реликварии. В 1503 году герц. Анна Бретонская пожертвовала 7 тыс. ливров на изготовление серебряной раки для мощей Ива Герц. Карл де Блуа испросил у соборного духовенства часть мощей святого, которую впоследствии разделил между коллегиальной церки Богоматери в г. Ламбаль, кафедральным собором и церквами св. Георгия и св. Мелания в Рене. Кард. Филипп Люксембургский получил в дар других часть мощей, которую в 1516 году преподнес франц. кор. Франциску I; впоследствии она хранилась в аббатстве Спасителя в Анже. Известны и др. реликвии святого, находившиеся в Бретани. Так, в монастыре Богар был потир Ив, в Минии-Трегье - фрагменты бревиария святого, в приходской церкви в Луаннеке - его казула (фелонь). В народном почитании с памятью о святом был связан дольмен близ Луаннека, который, по преданию, служил Ив кроватью. На кладбище в Минии-Трегье сохранилась чтимая гробница Ива, где он якобы был первоначально похоронен.

Почитание Ива получило распространение преимущественно благодаря деятельности студентов французских унститутов - уроженцев Бретани. В 1348 году, сразу после канонизации святого, в Парижском университете было основано братство Ива для бретонских студентов. В 1352-1357 годы была построена братская капелла во имя святого, которая впоследствии находилась под особым покровительством французских королей. Во время Французской революции капелла была разрушена (1796 год). Братства во имя Ива, деятельность которых была связана с юридическими факуьтетатами университетов и гильдиями адвокатов, были и в других городах, напр. в Лувене (совр. Бельгия). Ив почитался как св. покровитель парижского Шатле (суда г. Парижа и округи). Изображения святого как поборника справедливости нередко помещали в залах судебных заседаний.

В честь святого основано несколько больниц (первая учреждена в 1358 году в Рене). Бретонец по происхождению кард. Ален Коэтиви получил от Римского папы Николая V (1447-1455 годы) церковь св. Андрея, которая впоследствии была переосвящена во имя Ива. При храме хоронили бретонских паломников, умерших в Риме, с 1513 года действовало братство во имя святого. В 1875-1888 годы на месте старой церкви была построена новая, в стиле неоренессанса, известная как Сант-Иво деи Бретони. Другая церковь, Сант-Иво алла Сапиенца, построена в 1642-1660 годы по проекту Ф. Борромини, до 1936 года служила храмом при Римском университете.

Во время Французской революции кафедральный собор в Трегье был превращен в храм Разума, значительная часть убранства, в т. ч. скульптурная гробница Ива, уничтожена (1793 году). Глава святого была сохранена духовенством и в 1801 году возвращена в храм. В середине XIX века почитание Ива во Франции возродилось отчасти благодаря деятельности французских епископов бретонского происхождения. В 1897 году из-за плохой сохранности останков было проведено каноническое освидетельствование мощей. В 1924 году Римский папа Пий XI провозгласил Ива 2-м покровителем Бретани, вместе со св. Анной.

Празднование памяти св. Ив в Трегье сопровождается крупными церковными торжествами. 19 мая 1947 года на празднествах в честь 600-летия канонизации присутствовали 100 тыс. паломников, а также официальные представители правительств, университетов и юридических корпораций ряда стран. Ежегодно в 3-е воскресенье мая совершается процессия во главе с католич. епископом Сен-Бриё и Трегье из кафедрального собора к церкви св. Ива в Минии-Трегье. В настоящее время в Бретани во имя Ива освящено 18 церквей и около 60 часовен, крестов, св. источников и др.

Иконография

Большая часть иконографических памятников Ива, находившихся в соборе г. Трегье, в т. ч. витражи, была утрачена в годы Французской революции. К XV веку относятся статуи: в соборе Трегье, на портале св. Ива в кафедральном соборе Барселоны, в музее г. Вик (Каталония), а также триптих флорентийской школы (музей Опера дель Дуомо, Флоренция) и др. Ив традиционно изображался облаченным в судейскую мантию, с биреттой на голове и со свитком или с кошельком в руке. Получили распространение также скульптурные и живописные композиции с изображением праведного суда Ива, где фигура святого фланкируется фигурами богача и бедняка, сироты или бедной вдовы (напр., витраж 1537 года из церкви Богоматери и св. Матурина в Монконтуре (деп. Кот д'Армор) с 6 сценами из его жизни). Реже встречаются композиции на тему «Милостыня св. Ива», в которых святой представлен в окружении бедняков. Значительная часть изображений Ива относится к XVI-XX векам, в Бретани сохранилось большое количество статуй XVII-XVIII веков, выполненных в «народной» манере.